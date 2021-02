- Drugi nas prosuđuju na osnovu dvije najvažnije osobine: je li čovjek topao ili ne te je li sposoban. To su stvari po kojima sudimo hoćemo li nekome vjerovati ili ne, te hoćemo li ga poštovati. Neki preferiraju kompetenciju nad toplinom kod čovjeka, ali skloniji smo priželjkivati mješavinu te dvije osobine. Kompetencija se može cijeniti tek kada je uspostavljeno povjerenje - objašnjava Amy Cuddy, psihologinja sa Sveučilišta Harvard u SAD-u.

POGLEDAJTE VIDEO Boja kose i karakter:

- Ako pokušavate utjecati na nekoga, a on vam ne vjeruje, nećete daleko dogurati. Zapravo, mogli biste izazvati sumnju jer ćete djelovati manipulativno. Topao i povjerljiv čovjek koji je uz to izaziva divljenje, postat će dar, a ne prijetnja, ali tek nakon što se uspostavilo povjerenje - dodaje Amy Cuddy.

To je, napominje ona, nešto što treba imati na umu na razgovorima za posao i susretima s novim ljudima općenito. Ne želite ostaviti dojam nekoga tko je nesposoban ili nepristupačan. Treba govoriti slobodno i otvoreno, i to je ono što otvara vrata sjajne budućnosti. To će vas dovesti puno daje nego kada ste sramežljivi.

- Ljudi nas uvijek prosuđuju, a ponekad to može biti pogrešno, ako se predstavljamo kao nešto što nismo. Zato, obratite pozornost kakvima se prikazujete - naglašava Cuddy, a prenosi portal evome.co.