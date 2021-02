Deep Patel, autor knjige 'A Paperboy's Fable: The 11 Principles of Success' kaže kako pomaže ako se prisjetite da nitko nije savršen, pa ni vi. Na svojem blogu Entrepreneur.com donosi osam savjeta kako se nositi s ljudima s kojima se ne slažete, prenosi Independent.

Malo je vjerojatno da ćete zauvijek moći izbjegavati ljude koje ne volite, a ako radi toga smanjite broj ljudi s kojima možete raditi, samo ste stvorili ograničenja za sebe. Umjesto da zabijete glavu u pijesak, promijenite perspektivu i promatrajte stvari iz pozicije uspješnih ljudi.

1. Prihvatite da ne možete biti dobri sa svima

Koliko god se mi nadali da će nam se svidjeti svi ljudi koje susretnemo, život nije tako jednostavan. Patel kaže da je prvi korak u rješavanju odnosa sa ljudima koje ne volimo prihvaćanje činjenice da nam se ne moraju svi svidjeti. Nitko se ne slaže sa svima i to je u redu. To ne znači da ste loš čovjek, a ne mora nužno značiti ni da su oni loši ljudi.

Psihologinja Susan Krauss u svom blogu na Psychology Today napisala je da si u tom slučaju vi i drugi čovjek jednostavno ne odgovarate. Konzultantica i autorica Beverly D. Flaxington u drugom blogu objašnjava da bihevioralni stilovi mogu stati između ljudi. Tako su neki ljudi dominantniji, a drugi plašljiviji, jedni se deklariraju kao optimisti, a drugi misle da su realisti.

2. Okrenite njihove izjave u pozitivnom smjeru

Krauss savjetuje da preokrenete svoje viđenje situacije te da razmišljate kako se svi jednostavno ponašaju različito. Tako možda vaši rođaci onom rečenicom nisu mislili reći da ste glupi, niti vas je kolega na poslu pokušao sabotirati. Čak i ako vam čovjek s kojim imate problem namjerno otežava situaciju, nemojte dopustiti da vas ponesu emocije. Ako se razljutite samo ćete djelovati loše.

3. Osvijestite emocije

Patel ističe da je važno uzeti u obzir vlastite osjećaje jer samo vi imate kontrolu nad njima u različitim situacijama. Ljudi vas izluđuju samo ako im to dopustite. Stoga ne dopustite da vam ljutnja izmakne kontroli.

Ako se netko loše ponaša prema vama, prepoznajte osjećaje i zatim ih otpustite bez da to uključuje druge ljude. Ponekad je dovoljno samo se smješkati i klimati glavom.

Patel kaže da je nužno sve ljude s kojima se susrećete tretirati s jednakom razinom poštovanja. To ne znači da se slažete s nekim tko vam ne odgovara i čiji su vam stavovi odbojni, no morate se ponašati civilizirano i pristojno. Na taj način ostajete čvrsti u svojim stavovima i ne djelujete kao da nekog osobno napadate te ste zato u prednosti.

4. Ne primajte stvari osobno

U većini slučajeva svađa je samo rezultat nerazumijevanja. Ako to nije slučaj, i s drugom stranom se ne slažete u temeljnim stvarima, pokušajte sagledati situaciju iz njihove perspektive. Nemojte pretjerivati jer će i oni učiniti isto, a to znači samo brzu eskalaciju sukoba. Izdignite se iznad situacije fokusirajući se isključivo na činjenice i ignorirajte ponašanje druge strane bez obzira koliko ono bilo iracionalno i smiješno. Koncentrirajte se na problem, a ne na čovjeka.

Ako vam treba prostora, uzmite ga. Vi postavljate granice i odlučujete kada želite s nekim komunicirati. Ako imate dojam da ste iscrpljeni, jednostavno predahnite. Dr. Travis Bradberry predsjednik je tvrtke TalentSmart i u jednostavnom postu na LinkedInu objasnio je ovaj princip.

- Da oni puše, biste li sjedili pored njih čitavo poslijepodne udišući njihov dim? Ne, pomaknuli biste se i udahnuli svjež zrak - poentirao je.

5. Mirno izrazite osjećaje

Ponekad je način na koji komuniciramo važniji od onog što govorimo. Ako vas netko neprestano živcira i to vodi do većih problema, Patel kaže da je vjerojatno tad najbolje vrijeme da nešto kažete. No pritom ne smijete biti agresivni.

Patel preporučuje da koristite izjave u kojima na prvo mjesto stavljate sebe, poput "Smeta me kad to radiš, pa bi li mogao raditi ovo". Kako bi vaša poruka doprla do druge strane, morate biti vrlo određeni. Ujedno, to će im pružiti priliku da kažu svoju stranu priče.

Krauss kaže da bi bilo dobro iskoristiti trećeg čovjeka kao medijatora u diskusiji jer on može donijeti objektivnost u nastalu situaciju. Možda nećete završiti kao prijatelji, ali svakako ćete pronaći način da surađujete i komunicirate učinkovito. Kaže da mogućnost rada s ljudima koje ne volimo pruža izvjestan osjećaj zadovoljstva jer smo pokazali koliko smo sposobni premostiti barijere.

6. Birajte svoje bitke

Nekad je jednostavnije pustiti stvari da idu svojim putem. Nije sve vrijedno vašeg vremena i pažnje. Morate se zapitati želite li se zaista sukobiti s nekim, ili je bolje uložiti napor u posao koji radite.

Patel kaže da je najbolji način takvu odluku donijeti ovisno o situaciji. Hoće li ona s vremenom nestati ili će se samo pogoršavati? Ako će stvari biti samo još gore, onda je vrijeme da nešto kažete. Ako je ipak u pitanju nešto prolazno, vjerojatno ćete to brzo premostiti.

7. Ne budite defanzivni

Ako primjećujete da netko stalno ističe vaše mane ili vas pokušava omalovažavati, nemojte odmah gristi. Najgore što možete učiniti jest da postanete defenzivni. Patel kaže da će to drugima dati samo još više moći. Umjesto toga odgovorite protupitanjem i tražite da vam točno objasne što radite pogrešno.

Ako postanu nasilni, prozovite ih za to. Ako želite da ih tretirate s poštovanjem, i oni moraju biti civilizirani prema vama.

- Tračevi na radnom mjestu i zlostavljanje mogu biti metoda igre moći, ili način da se druge podčini - ističe dr. Berit Brogaard dodajući kako postoje psihološki trikovi kojima možete usmjeriti druge da se slože sa vama.

Znanstvena istraživanja sugeriraju da biste, ukoliko se s nekim ne slažete, trebali govoriti brže kako bi imao manje vremena da procesuira što govorite. Ako mislite da se drugi slažu s vama, usporite govor kako bi drugi mogao percipirati vašu poruku.

8. Vi upravljate svojom srećom

Ako vam netko stvarno ide na živce, teško je vidjeti širu sliku. No nikad ne biste trebali dopustiti da vas drugi ograničavaju u vašoj sreći ili uspjehu. Ako vas njihovi komentari diraju, zapitajte se zašto je tako. Jeste li dovoljno samosvjesni, ili ste tjeskobni oko nečeg na poslu? Fokusirajte se na rad, a ne na slušanje tuđih komentara.

Samo vi imate kontrolu nad svojim emocijama, pa se stoga prestanite uspoređivati s drugima. Umjesto toga podsjetite se svojih uspjeha i postignuća. Ne dopuštajte drugima da imaju moć nad vama samo zato što su na trenutak unijeli oblake u vaš dan.