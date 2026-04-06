Ovaj super trik s highlighterom će vam vratiti svježinu u lice

Vrijeme je da zaboravite na debelo nanošenje proizvoda, jer vizažisti otkrivaju tehniku koja se ne oslanja na snagu pigmenta, već na moć svjetlosti. Riječ je o metodi poznatoj kao 'underpainting', gdje ključnu ulogu igra highlighter nanesen prije korektora. Ovaj pristup mijenja pravila igre jer umjesto da samo maskira, on optički transformira kožu, stvarajući iluziju besprijekornog tena koji blista iznutra.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Kozmetičarka Maja Vidošević govori o popularnosti trajnog makeupa | Video: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

Zašto ova tehnika funkcionira? Tajna je u igri svjetlosti

Klasično prekrivanje oslanja se isključivo na pigment korektora kako bi se prekrila tamna boja podočnjaka ili crvenilo prištića. Međutim, to često ne rješava problem teksture, poput udubljenja ispod očiju ili ispupčenosti akne. Tu na scenu stupa highlighter. Njegova je uloga da reflektira svjetlost. Kada se nanese na tamna ili udubljena područja, on ih vizualno "podiže" i posvjetljuje, neutralizirajući sjene koje stvaraju dojam umora ili neravne kože.

Foto: 123RF

Kada se preko tako pripremljene podloge nanese tanak sloj korektora, događa se prava čarolija. Highlighter reflektira svjetlost kroz korektor, dajući području dimenziju i svježinu, bez potrebe za teškim i gustim proizvodima. Rezultat je prirodan i ozaren izgled, kao da ste upravo odspavali osam sati.

Kako prikriti podočnjake korak po korak

Područje oko očiju izuzetno je osjetljivo i tanko, zbog čega zahtijeva posebnu pažnju. Pogrešna primjena može istaknuti fine linije i stvoriti kontraefekt.

Priprema je ključna

Prije svega, koža oko očiju mora biti dobro hidratizirana. Nanesite laganu kremu za područje oko očiju i pričekajte da se potpuno upije. Time ćete stvoriti glatku podlogu i spriječiti nakupljanje proizvoda u boricama.

Odabir i nanošenje highlightera

Za ovu tehniku birajte isključivo tekući ili kremasti highlighter bez krupnih šljokica. Cilj je postići suptilan sjaj, a ne disko-efekt. Vizažistica Kelli J. Bartlett savjetuje odabir nijansi s breskvastim, žućkastim ili blago ružičastim podtonom. Ove boje djeluju i kao korektori boja, neutralizirajući plave i ljubičaste tonove podočnjaka. Malu količinu proizvoda nanesite prstima ili malim kistom samo na najtamnije dijelove, najčešće u unutarnji kut oka i duž udubine podočnjaka. Nježno utapkajte proizvod, stapajući rubove s kožom.

Nakon što ste nanijeli highlighter, preko njega utapkajte tanak sloj korektora. Primijetit ćete da vam je potrebna znatno manja količina korektora nego inače. Alternativno, možete pomiješati kap tekućeg highlightera izravno s korektorom na nadlanici za bržu i jednostavniju primjenu.

Kamufliranje prištića: Optička varka za glatku kožu

Prištići predstavljaju drugačiji izazov. Oni su često ispupčeni i stvaraju sitnu sjenu oko svoje baze, što ih čini vizualno istaknutijima. Cilj je neutralizirati tu sjenu i vizualno "izravnati" površinu kože.

Tehnika poznata kao "halo efekt" ovdje daje najbolje rezultate. Koristeći precizan, mali kist, nanesite tanki prsten tekućeg highlightera (ili korektora svjetlijeg od tena) oko same baze prištića. Time ćete posvijetliti sjenu koju on baca. Ključan korak slijedi: na sam vrh prištića nanesite isključivo mat korektor visoke pokrivnosti koji je identičan boji vašeg tena. Sjajni proizvodi na samom vrhu upale samo bi istaknuli njezinu teksturu, stoga je važno da highlighter ostane samo oko baze.

Nakon nanošenja proizvoda, sve nježno utapkajte i stopite s okolnom kožom. Budući da su upaljena područja često masnija, obavezno je fiksiranje prozirnim puderom u prahu kako bi sve ostalo na svome mjestu tijekom cijelog dana.

Najčešće pogreške koje treba izbjegavati

Iako se tehnika čini jednostavnom, nekoliko pogrešaka može narušiti konačni izgled. Najvažnije je izbjegavati highlightere s krupnim, vidljivim šljokicama, jer oni mogu izgledati neprirodno na dnevnom svjetlu i naglasiti teksturu kože. Također, preskakanje fiksiranja puderom, posebno na masnijoj koži ili prištićima, može dovesti do toga da kremasti proizvodi skliznu s lica. Na kraju, uvijek poštujte pravilo redoslijeda: kremasti i tekući proizvodi dolaze prvi. Nanošenje praškastog highlightera ispod tekućeg korektora stvorit će grudice i neuredan završetak.