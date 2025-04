Kako izbjeći 'stolicu srama'? Evo kamo s odjećom koja je nošena, ali ipak nije za pranje

Ako i vama u sobi stalno visi ona zloglasna hrpa odjeće – nošene, ali ne i prljave – niste jedini. Takve sive zone u organizaciji doma lako stvaraju vizualni nered koji nas dodatno opterećuje. Uz nekoliko pametnih trikova možete taj nered pretvoriti u rutinu koja olakšava svakodnevicu.

Nošena, ali još uvijek nosiva odjeća – poput traperica, džempera ili kućne odjeće – ne zaslužuje biti zgužvana na stolici ili podu, ali ni zatvorena među potpuno čistom garderobom. Upravo zato vrijedi osmisliti sustav koji će vam pomoći da ovakva odjeća ima svoje mjesto.

Evo nekoliko jednostavnih i učinkovitih rješenja:

1. Uvedite dodatnu košaru za polu-nošenu odjeću

Posebna košara (odvojena od one za prljavo rublje) idealna je za komade koje planirate ponovno nositi. Tako izbjegavate nered, a ujedno vam je preglednije što vam je još dostupno bez pranja.

2. Iskoristite ljestve ili stalak za ručnike

Ako volite vizualno uredan prostor, razmislite o dekorativnim ljestvama koje se naslanjaju na zid. One mogu poslužiti kao praktičan držač za jakne, traperice ili veste koje ćete ponovno nositi.

3. Vješalica za vrata – rješenje za male prostore

Nemate mjesta za dodatne elemente? Iskoristite prostor iza vrata. Jednostavna vješalica za vrata može postati savršeno mjesto za odlaganje nošene odjeće, bez da zaguši prostor.

4. Vratite u ormar bez grižnje savjesti

Ako vam je odjeća još dovoljno svježa – jednostavno je vratite u ormar. Nema pravila koje to zabranjuje.

Autorica K. C. Davis u svojoj knjizi How to Keep House While Drowning kaže: "U mom domu odjeća postoji samo na dva mjesta – u košari za pranje ili u ormaru. I zbog toga sam mirnija."

Savjet za kraj: Isprobajte koja vam metoda najviše odgovara i uvedite je u svoju rutinu. Male promjene u organizaciji prostora mogu donijeti veliko olakšanje – i manje hrpa na stolici, naravno.