Kako izgleda proces ugradnje dentalnih ljuskica?

U Poliklinici Minerva u centru Zagreba postupak vodi tim s iskustvom u dentalnoj protetici, uz podršku RTG dijagnostike, intraoralnog skeniranja i CAD/CAM tehnologije, što omogućuje predvidljiv ishod i maksimalnu udobnost.

Početna konzultacija i dijagnostički pregled

Prvi korak je detaljan razgovor sa stomatologom o vašim željama te klinički pregled zuba i desni. Provodi se analiza zagriza, fotografiranje i, prema potrebi, RTG snimke za procjenu strukture zuba i potpornih tkiva. Na temelju nalaza izrađuje se individualni plan terapije: broj ljuskica, oblik, boja i očekivani tijek zahvata. Ako je prisutna aktivna upala desni, karijes ili istrošenost zbog bruksizma, najprije se provodi liječenje i stabilizacija stanja.

Digitalno planiranje osmijeha i mock-up

Planiranje počinje digitalnim dizajnom osmijeha uz pomoć fotografija i skeniranih modela čeljusti. Izrađuje se mock-up – privremeni estetski prikaz budućih ljuskica koji se u ordinaciji postavlja bez brušenja. Pacijent tako može vidjeti oblik i dužinu zuba u licu, provjeriti govor i funkciju te dati povratnu informaciju. Po potrebi se rade fine korekcije prije same izrade kako bi se oblik i boja savršeno uskladili s crtama lica.

Odabir materijala: estetika i dugotrajnost

Za izradu se najčešće koriste staklokeramičke ljuskice (npr. litij-disilikat) zbog visoke estetike i čvrstoće, dok su feldspatske keramike izvrsne za maksimalnu translucenciju kod zahtjevnih prednjih

zuba. U određenim slučajevima odabire se cirkon-keramika za dodatnu mehaničku otpornost ili kompozitne ljuskice kao brža, ekonomičnija opcija. Odabir materijala ovisi o boji zuba, stupnju preoblikovanja, navikama i očekivanom opterećenju.

Minimalno invazivna priprema zuba

Priprema zuba provodi se ciljano i štedljivo. U mnogim slučajevima potrebno je tek 0,2–0,5 mm redukcije cakline, a ponekad je moguće i postavljanje bez brušenja (“no-prep”), ako anatomija i estetski cilj to dopuštaju. Nakon pripreme uzima se precizan otisak intraoralnim skenerom ili klasičnim otisnim masama. Na zube se postavljaju privremene ljuskice kako bi se očuvala estetika i osjetljivost do konačne izrade.

Foto: Poliklinika Minerva

Laboratorijska izrada i kontrola probnog rada

U dentalnom laboratoriju slijedi izrada prema digitalnom planu i dogovorenoj boji. Koriste se napredni CAD/CAM sustavi i ručna dorada keramičara za prirodnu teksturu i sjaj. Pri probi se provjerava pristajanje, kontakt sa susjednim zubima, boja i linija osmijeha. Stomatolog i pacijent zajednički potvrđuju rezultat prije trajnog postavljanja.

Postavljanje i adhezivno cementiranje

Konačno postavljanje je precizan, ali pacijentu ugodan korak. Zubi i unutrašnja strana ljuskica pripremaju se adhezivnom tehnikom: jetkanjem, silanizacijom i nanošenjem vezivnih sredstava. Ljuskice se pozicioniraju, višak cementa pažljivo uklanja, a konačna polimerizacija osigurava trajnu čvrstoću. Potom slijedi fino poliranje rubova i provjera zagriza. Najčešće se radi u lokalnoj anesteziji ili bez nje, uz minimalnu nelagodu.

Koliko traje proces ugradnje

Uobičajeno su potrebna dva do tri posjeta unutar otprilike jednog do dva tjedna, ovisno o broju ljuskica i eventualnim dodatnim zahvatima (npr. izbjeljivanje, liječenje desni, izrada udlage kod noćnog škripanja). Zahvat je planiran tako da ne ometa svakodnevne obveze, a privremene ljuskice održavaju estetiku tijekom čitavog procesa.

Održavanje i dugovječnost

Dug vijek ljuskica oslanja se na urednu oralnu higijenu i redovite kontrole. Preporučuje se:

temeljito četkanje i čišćenje interdentalnim pomagalima

profesionalno čišćenje u ordinaciji u intervalima koje savjetuje stomatolog

izbjegavanje otvaranja ambalaže zubima i grizenja vrlo tvrdih namirnica prednjim zubima

noćna udlaga kod bruksizma radi zaštite keramike

Uz pravilnu brigu i stabilnu parodontnu potporu, ljuskice mogu trajati dugi niz godina, često i desetljeće ili dulje, uz zadržanu boju i sjaj.

Tko je dobar kandidat za ljuskice

Dentalne ljuskice su rješenje za:

diskoloracije koje se ne mogu ukloniti izbjeljivanjem

sitne frakture, trošenje i nepravilne oblike

razmake između zuba i blage položajne nepravilnosti

želju za ujednačenijom bojom i simetrijom osmijeha

Odgađa se ugradnja kod aktivne bolesti desni, neliječenog karijesa, izrazito velikih ispuna koji smanjuju potporu ili nekontroliranog bruksizma bez zaštite udlagom. Stručno vođena procjena osigurava da je proces ugradnje dentalnih ljuskica siguran i predvidljiv.

Zašto iskustvo tima čini razliku

Kvaliteta planiranja i preciznost izvedbe definiraju prirodan izgled i dugotrajnost. U Poliklinici Minerva postupak vodi dr. sc. Marijana Bićanić, specijalistica dentalne protetike, uz podršku oralne kirurgije i napredne dijagnostike na jednoj adresi. Kombinacija stručnosti i suvremene tehnologije omogućuje da se svaki korak – od konzultacije i pripreme zuba do postavljanja i održavanja – provede dosljedno i s naglaskom na funkciju i estetiku.