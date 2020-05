Kako izvagati koalu, pandu i žabu? Ovo će vas baciti u trans

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Snimili su trenutak u kojem je pas shvatio da je udomljen

Kako bi pratili rast i razvoj životinja, profesionalni njegovatelji redovito ih važu i mjere njihovu visinu. No to je ponekad vrlo zahtjevan posao koji iziskuje maštovite inovacije.

Tako zaposlenici zooloških vrtova i skloništa za divlje životinje izmišljaju različite načine kako će izmjeriti svoje ‘štićenike’, a neki su od njih stvarno neobični i naprosto neodoljivi. A ove slike su pravi dokaz za to, piše Bright Side.

Male koale jako su zaigrane i ne mogu stajati mirno na jednome mjestu. Da bi izvagali svoju 'štićenicu', zaposlenici centra Kangaroo Island Koala and Wildlife Rescue Centre, na vagu su instalirali umjetno stablo.

Foto: Facebook

Za razliku od kolegice koale, ova panda uživa ležati u vagi za bebe. Čini se da bi mogla i zaspati.

Pitate se kako spriječiti pingvina da vam pobjegne s vage? Stavite ga u odgovarajuću kanticu.

Today I got to meet a baby rockhopper penguin. He has a downy feather mullet. pic.twitter.com/VrcNHkikTF — Emily "Stay the Hell Home" Greenhalgh (@EmWritesScience) August 8, 2019

U Leipzigu u Njemačkoj ovako su vagali pet tjedana starog afričkog pingvina. Čini se da uživa, zar ne?

Foto: Hendrik Schmidt/DPA/PIXSELL I kornjače koje žive u zoološkim vrtovima redovito idu na sistematski pregled. A važu ih ovako:

today at the zoo, I learned how zookeepers weigh turtles. upside down on a can 😂 pic.twitter.com/eCX2mlDjWX — amy nguyen (@amyngyn) July 6, 2019

Ovaj se zeko sledio od straha na vaganju u Stanici za divlje životinje u njemačkom Hamburgu.

Foto: Daniel Bockwoldt/DPA/PIXSELL

Iako glase za najljeniju životinju na svijetu, ni s ljenjivcima ponekad nije lako.

Vaganje morskih lavova je pravi pothvat...

Foto: SINA SCHULDT/DPA/PIXSELL A ako ste se pitali kako izvagati prerijskog psa, odgovor je kratak i jednostavan: Dajte mu orah!

How to weigh a prairie dog:

Step 1: lure him with a walnut

The end. pic.twitter.com/k0JjW2XhDX — my_wild.life (@ZookeeperCasi) May 6, 2017

Londonski zoološki vrt redovito prati zdravlje svojih stanovnika. Ovako su vagali gospođu žabu:

Foto: ZSL London Zoo/XINHUA/PIXSELL

Ježurka ježić pomno je istraživao taj čudan stroj na koji su ga postavili.

Foto: Carmen Jaspersen/DPA/PIXSELL Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Snimili su trenutak u kojem je pas shvatio da je udomljen

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Eko