Kako je baloner iz vojnih redova ušao u modnu povijest kao jedan od ključnih elemenata

Svake proljetne sezone baloner se vraća na popis najboljih elemenata u svijetu mode, on je dio modne povijesti ne samo britanske, već i svjetske. Možemo reći da je izvan mode, stoga će biti poželjan svake godine, njegova je stilska snaga izvan trendova, ne mogu ga 'izlizati'.

Priča o kaputu koji u imenu ima rov - originalno ime je 'trench coat', nije nikakva kreacija za blato, već je danas dio stilova u poslovnom, elegantnom svijetu. Novije doba donosi ga i kao chic kombinaciju i s tenisicama, pravila su se raspršila u milijun identiteta s kojima se igramo svakodnevno.

Ipak, kao i mnoge stvari koje je vojnička industrija unaprijedila i izmislila, tako je i ovaj kaput postao popularan upravo kad je britanska vojska u vrijeme Prvog svjetskog rata od Thomasa Burberryja naručila kapute za vojne časnike. On je zapravo rezultat znanstvenih inovacija, promišljenog dizajna, tehnologije tog doba te, naravno, masovne proizvodnje.

Radnje koje su prethodile kreiranju balonera za vojsku bile su ključne za razvoj finala - oko 1823. godine Charles Macintosh donosi novi pamuk, dajući mu gornji gumirani sloj, radi čega on postaje vodootporan.

Dobili su ime 'Mack', po svom autoru, no nisu bili tako zahvalni - imali su određenu težinu i zadržavali znoj onoga tko ga nosi, čime su ubrzo postali neprihvatljivi. Naravno da su se i rastapali na jarkom suncu, odnosno visokim temperaturama, koje su razarale gornji gumeni sloj.

Ipak, u nedostatku boljeg rješenja, nosili su ih britanski časnici i vojnici tijekom čitavog 19. stoljeća. Sljedeći bitan izum bilježi 1953. godina, kad je tekstilac John Emary napravio praktičniju tkaninu kojoj je dao ime Aquascutum. Nastala od latinskih riječi aqua - voda i scutum - zaštita.

Njegove su kreacije postale popularnije od onih gumiranih, radilo se o lakšem materijalu koji se mogao nositi u svim prigodama, a da ih štiti od kiše.

U to je doba, 1856. godine, Thomas Burberry, 21-godišnji krojač iz Basingstokea, Hampshire, osnovao svoju istoimenu tvrtku muške odjeće. Upravo on donosi novu revoluciju - predstavlja gabarden, odnosno lagani, prozračni materijal koji ujedno štiti od kapljica. Bio je to materijal od ovčje vune, jedna strana je bila glatka, druga je imala reljefni uzorak. Bio je otporan na lomljenje, habanje te imao visok nivo čvrstoće. Londonski dendiji ubrzo su shvatili prednost kaputa od gabardena, što je privuklo pažnju generala i visokih časnika.

Kada je Sir Ernest Shackleton otišao na Antarktiku 1907. na veliku ekspediciju, on i njegova ekipa nosili su Burberryjeve kapute od gabardena te imali šatore od istog materijala. Bila je to još jedna super reklama za inovaciju.

Burberry je postao modna zvijezda, a vojska je uskoro naručila velike količine njegovih balonera. Ovaj izum s početka stoljeća promijenio je tijek mode. Dizajn kakav poznajemo danas nastao je iz potrebe da se stvori 'smart' kaput s praktičnim elementima koji će biti inovativni i višenamjenski.

Tko je prvi napravio trench - povijest se dvoumi između Burberryja i Aquascutuma. No činjenica je da je Burberry napravio gabarden te time dobio posao za britansku vojsku, čime je kreiran taj inovativan kroj koji je jedan od najkompleksnijih i danas.

Popularnost je zaradio i pojavljivanjem na velikim ekranima, nosile su ga mnoge modne ikone. Samozatajan i elegantan, klasičan i vrlo nosiv, baloner ima impresivnu karijeru te je preživio sve trendove.

Sada nosimo jednostavne verzije, imamo ih u svim oblicima, čak i kao haljinu. Daleko je otišao od gabardena, rovova, vojske i kiše. Nosimo ga kao fluidne kreacije koje su obilježile modnu povijest.

Originali od Burberryja imaju elemente koji su nekada bili vrlo nužni - primjer je dupli tekstil na ovratniku na stražnjem djelu, s gumbima, koji zapravo ima ulogu da ovratnik u podignutom položaju bude zakopčan.

Sve su to bile zaštite od kiše i vjetra. Također, tu je dupli materijal na leđima, ali i tanki remen koji se steže oko rukava, na području ručnog zgloba. Još jedna zaštita - očito je da je britansko loše vrijeme utjecalo na kreiranje kaputa koji je danas poznat u čitavom svijetu.

