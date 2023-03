Vogue Singapore na naslovnicu je stavio manekenku koju je nacrtala umjetna inteligencija

Prelijepa žena na naslovnici ne postoji, ona je rezultat generiranog crteža uz pomoć algoritama umjetne inteligencije, alata koji su odnedavno dostupni svima nama. Vogue Singapore prvi se odlučio na ovako nešto - iako već neko vrijeme postoje Influenceri koji su zapravo nacrtani, ovo je prva AI manekenka. Sada se mnogi pitaju - hoće li ovaj tip naslovnice zamijeniti one s pravim modelima jer kako vrijeme prolazi, tako je AI sve važnija tema u svakodnevici. Usred dilema s alatom Chat GPT, koji sada već ima 4. 'inkarnaciju' te je sve moćniji, digitalni alati koji crtaju razvijaju se paralelno, jednakom brzinom.

Na naslovnici su zapravo tri modela, odnosno žene koje su kulturološki različite, no sve tri djeluju futuristički, iako stilski naziremo inspiraciju tradicionalnim odijevanjem i etnografijom. Predivan dizajn i elementi čine sklad i eleganciju etno odijevanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pritom se čak poštuje raznolikost azijskih lica, no mnogi se sada brinu o tome hoće li uskoro modeli zato ostati bez posla. Naime, već neko vrijeme postoje virtualni Influenceri koji ipak nisu sa scene istisnuli prave Influencere, ljudski je faktor očito u današnjem društvu ipak bitan. Još uvijek, jer tko zna kako će se situacija razvijati, novo doba donosi nam razne digitalne alate i mogućnosti.

Nemoguće je zamisliti da bi sada urednici i mediji diljem svijeta ignorirali mogućnosti novih verzija naslovnica, odnosno zaobišli nove varijante dizajniranja i osmišljavanja likova koji ne postoje u stvarnom svijetu.

Kad gledamo naslovnice općenito vidimo uglavnom nerealan svijet modela, prelijepih žena i haljina koje čarobno vijore na vjetru, nama je to neizvedivo dok trčimo na posao. Pa čak i kad idemo na neko događanje, odnosno premijeru ili slično, modni magazini imaju tendenciju kreiranja snova kojima se inspiriramo. To su snovi, pa su i scene generalno nerealne, manekenke su obrađene do mjere da se ponekad pitamo - je li to stvarnost ili ne. Gledatelju na koncu i nije baš bitno, kako bi doživio i primio poruku, je li sve to stvarno fotografija ili je nacrtao AI, to su više moralne dileme kojima se bavi društvo u cijelosti.

Ujedno, znamo da su ta snimanja dugotrajna te često neugodna, manekenka snima otvorenu odjeću na niskim temperaturama i slično. No, na fotografiji sve je divno i krasno, baš kao i na ovoj koju je napravila umjetna inteligencija, samo što nije bilo dugotrajnog snimanja i putovanja na lokacije, velikih budžeta i ostalih peripetija koje donosi stvaran život.

Naravno, ovo sada neće uistinu odmah zamijeniti sve moguće manekenke svijeta, no da će uvesti promjene u kreativan dizajn naslovnice, lako je moguće. Ovo su digitalni alati, a njima se općenito služimo svi, samo su ovi nešto napredniji.

Ako mislimo da će nas sve to zaobići i neće promijeni svijet, debelo smo zakasnili. Svi koristimo neke varijante digitalnih pomoćnika, oni su ugrađeni u naše sisteme na kojima radimo svakodnevno. Time oblikuju našu komunikaciju i poglede na svijet i općenito život.

Ovo je još jedan korak više, vjerojatno će postati na neki način mali 'helperi' kojima ćemo se služiti u našem svakodnevnom radu. Ipak, mnogi sa skepsom gledaju na činjenicu da ovih dana Vogue ima naslovnicu koju je generirao AI te se pitaju - što i kako dalje.

U svakom slučaju, Vogue, kao svjetski modni lider, ovime odaje počast inovacijama i novim trendovima u kreiranju vizualno moćnog sadržaja, stoga je logično da su prihvatili taj izazov. AI avatarima dali su i imena, koja su davno nosile prave žene, s početka prošloga stoljeća - to su Aadhya, Faye i Melur. Ovo je još jedan način kako odati počast osobama koje su nekada bile značajne, vremenska komponenta u virtualnom svijetu nije toliko ključna.

Uskoro ćemo vidjeti sve više korištenja AI crteža, pitanje je kako će to autori, dizajneri i umjetnici uklopiti u vlastiti izričaj. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se scena razvijati.

Najčitaniji članci