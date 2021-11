Playboyeve zečice koje su 'žarile i palile' tijekom 1960-ih godina otkrile su kako im je bilo pozirati za slavni muški magazin, raditi u privatnim klubovima istoimenog brenda i družiti se s Hughom Hefnerom. Postojala su, kažu, stroga pravila kojih su se sve morale pridržavati. No, unatoč tome, rad u Hefnerovom privatnim klubovima nazivale su 'pravom nirvanom'.

Mnogi su uvjereni da je Charlaine Edith Karalus, koja je preminula 2017. godine, pomogla osnivaču Playboya stvoriti carstvo vrijedno milijune - unatoč tome što je plaćena samo oko 200 dolara. Ona je sa 22 godine postala prvi neprofesionalni model kojeg su proglasili titulom 'Playmate of the Month'. Sve je počelo nakon što je upoznala Hefnera dok je radila u Playboyevom korporativnom uredu kao voditeljica pretplate.

- Družili su se na neki način, a on ju je pogledao i rekao: 'Zašto ti ne bi bila na slici?'. Ona i Hef su bili jako dobri prijatelji, očito više od prijatelja. Ovaj magazin je upravo zbog nje postao to što je danas, barem mislim tako - prisjetila se njezina kći Linda kako joj je majka opisivala ta vremena. Dodala je kako je prilično uvjerena da je njezinu majku Hefner morao nagovarati neko vrijeme da stane pred objektiv.

Pristala je i ubrzo je dobila novo ime - Janet Pilgrim. Postala je Playboyeva 'originalna djevojka iz susjedstva' kad su 1955. objavljene njezine fotografije. Imala je frizuru i šminku u stilu Marilyn Monroe i sjedila je za pisaćom mašinom.

- Hef je bio uz nju kao moralna podrška. Stajao je u pozadini, naslonjen na vrata, a njezin dekolte bio je očit. Postala je vrlo poznata u Chicagu. Gdje god se pojavila, ljudi su je prepoznali. Muškarci su je stalno zvali i znam da joj se sviđala sva ta pažnja - prisjetila se Linda.

Kako je njezin imidž rastao, tako je rastao i broj pretplata na Playboy. Osam godina nakon pokretanja časopisa Hefner je u jednom intervjuu rekao da njegovo carstvo vrijedi čak 20 milijuna dolara.

Charlaine je najprije imala plaću od 50 dolara, zatim 75 pa 125 dolara. Međutim Linda tvrdi da njezina majka to nikad nije zamjerila Hefneru. Iako, na kraju je odlučila ostaviti reflektore te postati medicinska sestra i majka.

- Stvarno je željela biti mama, daleko od svjetla reflektora. Željela je biti obična osoba, a to je i dobila - rekla je Linda.

Ubrzo nakon toga Hefner je postao dovoljno bogat da kupi Playboy Mansion u Los Angelesu i otvori svoj prvi privatni klub u Chicagu. Ubrzo su uslijedili klubovi u Los Angelesu, Miamiju i New Yorku.

'Bila sam nevinašce kad sam se zaposlila, nisam znala u što se upuštam'

Još jedna Playboyeva zečica otkrila je detalje iz tog perioda. Radi se o Jaki Nett koja je 1962. godine došla u Kaliforniju iz Mississippija, odmah nakon završetka srednje škole. Sanjala je o tome da postane glumica i na sveučilištu dobije diplomu vezanu za kazalište.

Kako joj je nakon diplome pod hitno trebao posao, poslušala je savjet jednog od svojih prijatelja i otišla na audiciju za Playboyevu zečicu u klubu u Los Angelesu. Ali, tamo su joj rekli da je previše mršava. Međutim, kad je odlazila, žena koja je tamo radila primijetila je da 'ta mršavica' vozi motocikl i to ju je impresioniralo. Odlučila joj je dati još jednu šansu za posao.

Nett je bila jedna od prvih crnkinja koje su zaposli kao Playboyeve zečice. Prisjetila se kako je prije tog posla u klubu bila 'dijete cvijeća', no kao zečica se morala pridržavati strogih pravila.

- Bila sam nevinašce kad sam se zaposlila, nisam znala u što se upuštam. Ušla sam u sobu sa zečicama i gledala sve te jako lijepe djevojke. Zaposlene smo zbog izgleda, a ne zbog pameti. Angažirane smo za iluziju, Playboy je bio iluzija. Dolje u klubu sve je odavalo tu iluziju seksualnosti, ambijent, rasvjeta, prekrasne zečice - prisjetila se.

Unatoč tome što se zbog disleksije mučila na poslu i teško pamtila narudžbe, odlučno se penjala u karijeri zečice i na kraju je postala 'majka zečica' zadužena za treniranje novih zečica u Los Angelesu.

- Jedna od stvari koje govorim damama, a sve ih zovem damama, je to da su zaposlene zbog izgleda. Morale smo moći osam sati hodati okolo u korzetu i visokim štiklama. Cipele se ne izuvaju, jer ako ih nakratko izuješ pa ti noga otekne, onda ih više ne možeš obuti. Dakle, uzimale bismo gaziranu mineralnu vodu, ulijevale ju u cipele i tako hodale naokolo - ispričala je.

'Kada sam obukla taj kostim, osjećala sam se kao showgirl'

Kathryn Leigh Scott je još jedna Playboyeva zečica koja je progovorila o svojem iskustvu. Ona je imala 19 godina kada je stigla iz Minnesote u New York sanjajući, kao i Nett, da će postati glumica. Imala je stipendiju za kazališnu školu, ali trebao joj je dodatan posao kako bi platila stanarinu.

Odlučila se javiti na oglas koji je ugledala u New York Timesu. Pisalo je da traže mlade žene spremne 'zakorači u središte pozornosti' kao Playboyeve zečice.

- U to vrijeme sam mogla biti prodavačica ili tajnica u uredu s minimalnom plaćom od 1,35 dolara dok su u Playboyu plaćali 150 dolara za pola radnog vremena. To mi je omogućilo da idem na satove i dobijem karte za Broadwayske predstave, i to je bila nirvana - ispričala je.

Kaže kako je osim dobre zarade, imala priliku upoznati Beatlese i Jacka Nicholsona te mnoge poznate ličnosti, a neke od njih je, tvrdi, morala odbiti.

- Kada sam obukla taj kostim, pretvorila sam se u glamuroznu osobu. Osjećala sam se kao showgirl, i to je bilo jako zabavno - dodala je.

Pravila za zečice bila su vrlo stroga i precizna

Playboyeve zečice koje su radile u klubovima morale su proći rigorozan program obuke i slijediti stroga pravila, koja je napisao Hughov mlađi brat Keith. Neka od pravila glasila su ovako:

'Kosa, nokti, šminka i kostimi zečića moraju biti savršeni i niti jednoj zečici nije dopušteno raditi osim ako nisu ispunjene sve specifikacije. Za nepažnju u tom pogledu dodjeljuju se negativni bodovi.

Dobro njegovanje počinje svakodnevnim kupanjem i dobrim dezodoransom, a redovita upotreba losiona nakon kupanja održat će vašu kožu mekom i lijepom. Zečice mogu plesati s pokroviteljima pod uvjetom da nema bliskog fizičkog kontakta'.

Kathryn je bez obzira na pravila, kaže, uživala u vremenu provedenom u klubu.

- To iskustvo me naučilo poslati prave signale o tome kako želim da prema meni postupaju na radnom mjestu - rekla je.

Neka od strogih pravila razotkrila je feministička aktivistica Gloria Steinem. Otkrila je da zečice morati same platiti kostime i šminku, uključujući obvezne lažne trepavice. Od plaće su im uzimali ako su imale neurednu kosu. Također, u klubu su istraživali tajni detektivi i znali su tražiti interni pregled na spolno prenosive bolesti.

'Hefner mi je u ogrtaču pokazivao svoj krevet'

Jeannie Bell, druga crnkinja koja se pojavila u časopisu Playboy, ispričala je kako joj je Hefner tijekom obilaska vile pokazao svoj krevet koji se okretao i vibrirao, no unatoč vrckavoj prirodi za nju je on 'fin, sjajan dečko'. Ona je u listopadu 1969. godine pojavila u središnjem dijelu Playboya. Kasnije je postala prva crnkinja koja je osvanula na njihovoj naslovnici.

Počela je raditi za Playboy nakon što je postala prva crnkinja koja je sudjelovala na izboru za Miss Texsasa, koji je dio izbora za Miss Universe. Tamo ju je ugledao fotograf koji je radio za Hefnera i predložio joj suradnju.

- Rekao mi je: 'Hoćeš li biti u magazinu', a ja sam mu odgovorila: 'Playboy nikad nije imao crnkinju, neće me izabrati. Vjerovat ću kad vidim'. Kasnije sam svim prijateljima u Teksasu govorila da ću biti u Playboyu i nitko mi nije vjerovao - prisjetila se.

Nakon snimanja je posjetila Playboyevu vilu u Los Angelesu, gdje ju je u obilazak poveo sam Hefner.

- Sjećam ga se, bio je u ogrtaču, a ja sam se u sebi pitala: 'Zašto je on u ogrtaču?'. Odveo me do svoje spavaću sobu, a ja sam pomislila: 'To je zanimljivo'. Pokazivao mi je okrugli krevet, a kad je pritisnuo gumb na uzglavlju, krevet se počeo okretati, a ponekad bi i zavibrirao. Rekla sam mu: 'Nikad prije nisam vidjela ovakav krevet', on je odgovorio: 'Ovaj je jedinstven'. Izašla sam iz sobe, nisam željela biti tamo - ispričala je.

Kaže kako ne zna je li to Hefner pokušavao biti intiman s njom.

- Nisam htjela čekati i vidjeti. Ali bio je jako fin, bio je super dečko - dodala je.

Jeanie izgradila karijeru kao glumica i model, i opet je kasnije 1979. godine pozirala gola za Playboy, prenosi Daily Mail.