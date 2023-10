Kako je mala Gucci mokasina postala originalna It cipela

Neke su kreacije važnije od drugih, ponajprije kad se radi o kvalitetnom proizvodu koji je stilski preživio brojne etape i trendove. Naime, Gucci Horsebit mokasina jedan je od najomiljenijih talijanskih modnih, ali i proizvoda kulture odijevanja. Simbol nonšalantnog luksuza i viralnosti brenda, po prvi puta u prodaju ulazi 1953., u vrijeme brze ekspanzije za Gucci – baš kad je kuća otvarala svoj raskošni dućan na Manhattanu, u hotelu Savoy-Plaza.

Foto: Fabio Lovino

U to je vrijeme Aldo Gucci (koji je, zajedno sa svojom braćom Rodolfom i Vascom, preuzeo posao od svog oca Guccia, osnivača kuće) osmislio je elegantne mokasine kao odgovor na uspon udobnih sličnih modela cipela koje su se pojavile na američkom tržištu. No, Guccijev prijedlog bio je elegantniji, od kože i ukrašen pozlaćenim detaljem koji je do danas ostao jedan od ključnih elemenata dizajna.

Detalj je, naime, inspiriran konjičkom potkovom, koja podsjeća na samo porijeklo brenda koji je nekada radio za konjički sektor. Model je odmah postao hit, ponajviše u Italiji.

Prvo su bili muški modeli, a onda i ženski, nove su generacije oduševljeno prihvatile taj klasičan i kvalitetan komad za svaki dan.

Naravno da je kompanija Gucci koristila i slavne osobe - Sophie Loren, Jane Birkin, Jacqueline Kennedy te brojne druge poznate dame šetale su u mokasinama, dok su za njima jurili paparazzi. Tako je Horsebit postala IT cipela te se trend proširio po ostalim europskim državama, ali i diljem SAD-a.

Foto: Reuters/Pixsell

Iako nam je to danas nekako normalno, u ono vrijeme bilo je teže steći popularnost diljem svijeta. No dizajn je bio nosiv, elegantan i odisao je luksuzom - to je ono po čemu su Talijani poznati.

Mokasina je nadmašila sve njihove projekcije, prodavala se više nego što su očekivali. Naime, stigla je taman u vrijeme liberalnijeg načina odijevanja. Nenametljiv, ali lako prepoznatljiv iz daljine, dizajn je bio bezbrižno glamurozan, ono što danas zovemo - tihi luksuz.

Foto: Reuters/Pixsell

Prije pojave tenisica, to je bila jedna od rijetkih ležernih cipela prihvatljiva u poslovnim sastancima i u klubovima. Nosili su je svi, od mlade glumice Jodie Foster do direktora CIA-e.

Danas je mokasina predstavnica talijanskog umijeća i dio kulturnog naslijeđa. Ujedno je dio svake kolekcije ove uspješne talijanske kompanije. Dolazi kao niska, ali i neka varijanta visoke cipele, pa čak i čizma. Prepoznatljiv je taj vrh, a tu je i zlatna kopča, simbol luksuza.

Napravljena je u izložba 'Gucci Horsebeat Society', koja donosi sve varijante ove slavne cipele.

Kreirali su je svi dizajneri kuće, a osmišljavat će je i Sabato de Sarno, dizajner koji je naslijedio Alessandra Michelea na mjestu kreativnog direktora, piše Wmag.