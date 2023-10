Priča o džepovima - različiti su na muškoj i ženskoj odjeći, a često su samo ukrasni element

Nedavno je objavljena knjiga pod naslovom 'Pockets: An Intimate History of How We Keep Things Close', u kojoj autorica, stručnjakinja za modni dizajn Hannah Carlson, istražuje različite funkcije džepova. Ženska odjeća, naime, za razliku od muške, često nema džepove, a kad ima džepove (a da nisu lažni) teško da išta stane u njih, postajući sami po sebi gotovo beskorisni.

Foto: Dreamstime

Istraživanje platforme Pudding od prije pet godina otkrilo je da su u prosjeku džepovi na ženskim trapericama 48 posto kraći od onih u muškim trapericama, piše nssmag. Uglavnom, to znači da u većini slučajeva u ženske džepove ne stane smartphone, a ni novčanik. Naravno - žene više nose torbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: Goran Čižmešija/24sata

Britanska novinarka i aktivistica Caroline Criado Perez, autorica knjige 'Invisible Women', smatra da je to ozbiljan jaz u modi te upućuje na nejednakost spolova.

Povijesno gledano, ženska odjeća nije imala džepove jer se smatralo da će žene uvijek sa sobom nositi torbicu. Međutim, ovaj je dodatak, okupirajući ženske šake ili ruke, ograničavao njihovo kretanje, promičući nejednakost s muškarcima.

Foto: Reserved

Carlson je u svojoj knjizi naglasila da su ženskoj odjeći u prošlosti nedostajali džepovi jer 'što su više stvari žene mogle nositi, to su više slobode mogle imati'. U knjizi iz 2019. 'The Pocket: A Hidden History of Women’s Lives 1660–1900', autorica Ariane Fennetaux tvrdi da džepovi 'predstavljaju prostor koji je pod kontrolom žena u vrijeme kada žene ne bi trebale imati nikakvo vlasništvo'.

- Džep je uvelike bio vlastito, intimno mjesto te je predstavljao 'pukotinu', na neki način, u patrijarhalnom sustavu kontrole žena i kontrole onoga što žene rade i što žene posjeduju - objavila je.

Foto: Zara

Oko 1910. 'borbu za džepove' u ženskoj odjeći pokrenulo je Američko udruženje krojačica, koje je odjeću sufražetkinja ukrasilo džepovima. Da bismo shvatili koliko je duboko ukorijenjena ideja da su džepovi muška stvar, čak i kada za to nije bilo dobrog razloga, treba se samo sjetiti uniformi za ženski ogranak američke vojske tijekom Drugog svjetskog rata. One nisu imali džepove, dok muške uniforme jesu.

Čak je i velikan Dior o tome imao mišljenje, 1954. je izjavio: "Muškarci imaju džepove za držanje stvari u njima, žene za ukras."

Posljednjih godina samo tržište torbica obeshrabrilo je džepove u ženskoj odjeći, postavši ključni adut za luksuzne marke koje prodaju super skupe modne dodatke. Carlson u svojoj knjizi ističe da je nekadašnja urednica američkog Voguea, Diana Vreeland, predložila da se jedan broj časopisa posveti džepovima i prevladavanju torbica, što je ona smatrala 'smetnjom', no onda su je oglašivači primorali da odustane od te ideje.

No, tijekom protekle godine na modnim pistama i na velikim showbiz događanjima došlo je do promjene u pristupu, ne samo radi toga da je ženska odjeća postala praktičnija, već i radi samih dodataka u kroju. Jakne, prsluci i hlače - sve je više ukrašeno upravo tim malim 'torbicama'.

Prvi brend koji je to promovirao je Miu Miu, tijekom prošle godine, dok su džepovi na rukama i blejzerima bili potpis Loeweove posljednje revije. Čak su ih dobile i večernje haljine, koje tradicionalno nemaju detalj tog tipa.

Džepovi su ujedno tema novih kolekcija Saint Laurenta, Diesela, The Attic i Peter Doa, dok su u Pradi ovi elementi bitan estetski detalj. U ateljeu kompanije Undercover, dizajner Jun Takahashi doslovno je okrenuo unutarnju i vanjsku stranu jakni i majica, ističući prisutnost džepova s ​​predmetima vidljivim unutra kroz prozirnu tkaninu.

Džepovi su bili gotovo sveprisutni i u Chanelu, no ovdje su oni uvijek bili dio brenda, na kroju slavne jakne njihovog prepoznatljivog kostima.

Trend je potaknut povratkom cargo hlača, ali ne može se isključiti da je pravo „doba džepa“ sada stiglo, naglasila je Carlson za The Guardian, posebno zato što je 'sve što je potrebno za svakodnevni život postalo tako malo' .

Foto: Dreamstime/Canva

Konačno, čini se da i visoka moda počinje uzimati u obzir važnost džepova, njihovo značenje i njihovu važnost unutar feminističke rasprave, naglasio je Raf Simons u dokumentarcu 'Dior & I'.

- Htio sam imati prilično radikalan pristup u smislu modernizacije forme. Želim da postane dinamičnije, jer sada smatram da su žene vrlo dinamične. Hlače i džepovi i...Važno mi je da se mogu lako kretati - naglasio je.

U usporedbi s prošlošću, može se stoga reći da je problem džepova na ženskoj odjeći, zahvaljujući i nedavnom trendu bespolne mode, znatno smanjen, ali nije nestao te je i dalje aktualan problem. Bitka za džepove u ženskoj odjeći, ukratko, i dalje traje.