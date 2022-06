Kako kućnim ljubimcima možete olakšati ljetne vrućine i na što treba paziti tijekom putovanja

Svakako mijenjajte ljubimcu vodu često jer se brzo ugrije (ne morate ju baciti, zalijte njome cvijeće). Također, počastite ga tijekom najtoplijeg dijela dana hladnim jogurtom, to će ga malo rashladiti ili mu napravite osvježavajuću ledenu poslasticu - usitnite malo lubenice, pomiješajte sa jogurtom, stavite u kalupe i zaledite.

POGLEDAJTE VIDEO Kako ovaj pas uživa u kupanju usred Zagreba:

Dobro je povremeno ljubimcu namočiti šape hladnijom vodom, posebno kad je ekstremno vruće. Na tržištu postoje i fantastični podlošci napunjeni gelom koji rashlađuju životinje. Aktivira se kad ljubimac legne na njega, a temperatura podloška je niža do 15 stupnjeva.

Nije potrebno nikakvo rashlađivanje podloška u hladnjaku, jer se u njemu nalazi poseban gel koji se aktivira dodirom, drži hladniju temperaturu 4 do pet sati, a onda se životinja treba nakratko maknuti i ubrzo se može na njemu opet hladiti. Takvi podlošci su spas po ovakvim vrućinama jer se mogu koristiti i u kući i u automobilu. Stoje oko 200 kuna, ovisno o veličini.

Tijekom putovanja se pobrinite da u automobilu na stakla stavite zaštitu od sunca kako ono ne bi pržilo po životinji većinu vremena provedenog u vožnji. U prednjem dijelu automobila držite zdjelicu, vodu, hranu, poslastice i još pokoju igračku, tako da vam to bude na dohvat ruke ako zatreba. Vodu psu povremeno dajte i tijekom vožnje, posebno ako znate da se satima nećete zaustavljati.

Na tržištu postoje zgodne rasklopne zdjelice koje su vrlo praktične tijekom putovanja, sklapaju se i rasklapaju, a savršene su i za odlazak na plažu, u park... Samo ih objesite na torbicu - ne zauzimaju puno mjesta, jer su sklopljene nalik frizbiju. Stoje oko 30 kuna.

Također, imate li vrt ili balkon, napravite psu mali bazen (možete i od stare kadice za kupanje djece, lavora...). Ukoliko živite u stanu i nemate dvorište sa dubokom hladovinom, namočite prostirku (stari ručnik) i stavite negdje na pločice (u kuhinju ili kupaonicu) - to će biti mjesto gdje se životinja može leći i u isto vrijeme dobro rashladiti.

Imajte na umu da je preporuka ne šišati pse i mačke tijekom paklenih vrućina jer ih dlaka štiti od vrućine, kao neka vrsta izolatora, i pomaže u održavanju tjelesne temperature. Mnogi vlasnici pogrešno misle da će psu olakšati život po vrućini ako ga ošišaju - zapravo mu je tako još toplije.

- Što se šišanja tiče, ono bi se trebalo izbjegavati, jer je dlaka prirodni izolator koji psa štiti i od hladnoće i od vrućine. Psa je potrebno redovito raščešljavati i četkati, kako ne bi došlo do zapetljavanja dlake, no to je zahtjevan posao pa vlasnici radije pribjegavaju šišanju psa da bi se dlaka lakše održavala. Šišanje je opravdano ukoliko je to jedini način da se krzno održava čistim i nezapetljanim - rekla nam je jednom prilikom dr.sc.Tatjana Šoban dr.med.vet. iz Veterinarske ambulante Goldi u Zagrebu.

- Mačke se iz istog razloga ne bi smjele šišati, jer ih dlaka čuva od hladnoće i vrućine. No često svjedočimo jakoj zapetljanosti mačje dlake, naročito kod perzijskih mačaka. Tada je, na žalost, jedino rješenje šišanje u nadi da će se nakon njega mačja dlaka lakše održavati i neće doći do ponovne potrebe za šišanjem - napomenula je veterinarka.

I nikada, baš nikada životinje ljeti ne ostavljate u automobilu, jer vrlo brzo može doći do toplinskog udara!

Znakovi toplinskog udara kod kućnog ljubimca:

Ukoliko primijetite te simptome, što prije životinju odvedite veterinaru, a na putu je rashlađujte mokrim ručnicima, posebno cape.

- Tijekom velikih vrućina posebno su ugroženi štenci, psi treće životne dobi, oni s dugom dlakom, bolesni psi, oni koji nose brnjicu, te psi brahicefaličnih pasmina. Zbog skraćenih i užih dišnih putova kod pasa sa skraćenim njuškama mnogo brže dolazi do simptoma toplinskog udara poput dahtanja, ubrzanog disanja, zažarenih i suhih sluznica, letargije i dezorijentiranosti. Naime, uslijed hipertermije, tj. povišene tjelesne temperature, dišni prohodi postaju još uži zbog oteknuća, pa čak i blaga povišenost vanjske temperature i vlage može dovesti do kliničkih znakova toplinskog udara kod ovih životinja - objasnila je Kristina Lučić, veterinarka Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba i dodala da, ako primijetite simptome toplinskog udara kod psa, hitno ga treba odvesti veterinaru.

U šetnje psa treba izvoditi ujutro i navečer, a tijekom dana ga što manje izlagati fizičkim aktivnostima. Također, pazite da asfalt nije previše vruć kako životinja ne bi dobila opekotine na capama - gledajte da što više šeće po travi.

U Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba napominju da,kada je temperatura zraka 25 stupnjeva, asfalt može biti na 52. Na 30 stupnjeva u zraku asfalte je na 57, a kada je vani 35, tad je na asfaltu čak 65 stupnjeva.

Također, ne ostavljajte životinje u automobilu niti na sekundu, jer čim se vi udaljite, ne možete sa stopostotnom sigurnošću reći da ćete se vratiti za minutu - ne znate što se nepredviđeno može dogoditi, a to za vašeg ljubimca može biti kobno.

