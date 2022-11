Kako kupiti zdravu božićnu zvijezdu i pravilno brinuti o njoj - da joj listovi brzo ne otpadnu

Foto: Dreamstime

Držite li je na dobrom mjestu, pravilno zalijevate i orežete kad za to dođe vrijeme, ova blagdanska biljka može vam bez problema poživjeti do iduće godine, do idućeg Božića.

Ova biljka podrijetlom je iz Meksika, a prema starom astečkom vjerovanju pojavila se nakon što je njihovoj božici srce puklo zbog ljubavnog razočaranja. Iz slomljenog srca krenula je kapati krv iz koje je ubrzo nastala božićna zvijezda. POGLEDAJTE VIDEO Kako pravilno brinuti o božićnoj zvijezdi: Uz pravilnu brigu božićna zvijezda će dugo biti lijepa. Mnogim ljudima ova biljka brzo propada - najčešće joj ubrzo nakon kupovine počne opadati lišće pa na sam Božić djeluje loše, 'očerupano' i smežurano. Kad se to dogodi, neki griješe pa je krenu pojačano zalijevati čime u konačnici još više pogoršaju situaciju. Naime, božićna zvijezda bolje podnosi sušu nego previše vlage. Najbolje ju je zalijevati kad prst gurnete u zemlju i osjetite da je posve suha. Zalijevajte je tako da malo vode ulijete u zemlju, ne na tanjurić niti na listove. Pričekajte da se voda ocijedi pa višak iz tanjurića bacite. Preporuka je držati biljku direktno na podlozi bez tanjurića kako se vlaga ne bi nakupljala u njemu. Primijetite li joj listovi postaju žuti, suše se i u konačnici padaju, moguće je da joj temperatura doma ne odgovara ili mjesto na koje ste ju smjestili. Imajte na umu da je božićna zvijezda jako osjetljiva na propuh. Foto: Tino Juric/PIXSELL Idealno mjesto bi bilo negdje u sredini prostora gdje ima dosta svjetla, a nema propuha. Biljku nemojte stavljati na prozor ni blizu izvora topline. Također, pripazite kod kupovine da nije bila dugo izložena niskim temperaturama. Božićna zvijezda je jako osjetljiva na dramatičnu promjenu temperature pa, ukoliko je kupite u trgovini i odlučite pješice nositi kući, a vani je jako hladno, omotajte je malo novinskim papirom ili nečim drugim što će je malo zaštititi od hladnoće. Ukoliko ste joj u domu stvorili sve uvjete kakve voli, a ona se i dalje suši i propada, moguće je da je doživjela neke šokove tijekom transporta do mjesta gdje ste ju kupili. Naime, da bi bila zdrava i živjela dugo, trebalo bi je iz toplog rasadnika prevesti u toplim uvjetima do mjesta prodaje. Također, važan je i sam tretman koji ima u trgovini, jesu li je držali na odgovarajućoj temperaturi i propisno zalijevali. Foto: Damir Spehar/PIXSELL Prvi korak je kupovina zdrave biljke, a drugi je pravilna briga o njoj Kod kupovine pripazite na ovo: Foto: Fotolia Evo kako pravilno brinuti za božićnu zvijezdu: Može lako poživjeti do idućeg Božića Važno ju je orezati kad za to dođe vrijeme. To se radi kada otpadnu listovi, otprilike u ožujku, a orezuje se na oko 15 cm visine. Tada se ostavi da miruje oko osam tjedana u hladnijem prostoru (oko 15 stupnjeva) i zalijeva se vrlo rijetko, dobro je da zemlja bude posve suha. U svibnju i lipnju presadi se u mješavinu zemlje za cvijeće, pijeska i treseta (u omjeru 3:1:1) i obilato zalije. Nakon toga će ponovno početi cvjetati. Imajte na umu da u nekim slučajevima njezin sok može izazvati alergijske reakcije kod ljudi s osjetljivom kožom pa je preporuka nakon orezivanja oprati ruke vodom i sapunom.