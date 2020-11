S obzirom da imaju jako puno djece, za svakog odrede svotu koju \u0107e potro\u0161iti na poklon, a ona ovisi o dobi djeteta. Na poklone tro\u0161e od 840 do 1700 kuna po daru, a cijela cifra ponekad naraste i preko 42.000 kuna.

<p>Noel i Sue Radford imaju 22 djece i kod njih su blagdani uvijek kaotični, a i skupi, jer kupovanje toliko poklona nikako nije jeftino.</p><p>Oni su sada opisali kako kod njih izgledaju blagdani i podijelili svoje savjete kako što više uštedjeti te kako da cijelo to razdoblje prođe sa što manje stresa, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12927433/britains-biggest-family-radfords-savvy-christmas-tips-22-kids/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Budžet</h2><p>Obitelj živi od Noelove pekare i 'ne vjeruju' u kreditne kartice. </p><p>- Tijekom godine stavljamo novac sa strane za stvari koje želimo kupiti, a štedimo i tako što skupljamo sve kupone za hranu koje možemo pronaći - rekla je Sue.</p><h2>Kupovanje poklona</h2><p>S obzirom da imaju jako puno djece, za svakog odrede svotu koju će potrošiti na poklon, a ona ovisi o dobi djeteta. Na poklone troše od 840 do 1700 kuna po daru, a cijela cifra ponekad naraste i preko 42.000 kuna.</p><h2>Pakiranje poklona</h2><p>Iako se Sue hvali kako može zamotati 20 poklona u samo 15 minuta, ipak koristi drugačiju taktiku.</p><p>- Poklone za Božić kupujemo tijekom cijele godine i čim neki kupimo, odmah ga i zamotam. Najveća briga nam je gdje ih sve sakriti. Skrivamo ih po cijeloj kući, a najveći problem je kasnije se sjetiti gdje smo koji ostavili - rekla je.</p><h2>Božićni kaos</h2><p>Svakog Božića Sue na YouTubeu podijeli video u kojem pokazuje kako kod njih izgleda otvaranje poklona.</p><p>Nakon što svatko pronađe svoj dar, na podu ostane hrpa ukrasnog papira i smeća.</p><p>- Najgore su kutije od igračaka. Od toga nastane pravo malo brdo. Nakon Božića sve to moramo staviti u minibus i odnijeti na smetlište. Tek tada možemo odahnuti - kaže Sue.</p><h2>Kupovanje preko interneta</h2><p>Sue često na internetu traži najbolje popuste i kaže da se na taj način može dosta uštedjeti.</p><p>Pri tom ne misli samo na Božić, nego i svu ostalu kupovinu također pokušava obavljati online.</p><h2>Božićni ručak</h2><p>Radfordi na božićnom ručku imaju oko 30 članova obitelji i ne stanu svi za isti stol.</p><p>- Imamo jedan stol za koji stane 16 ljudi, još šest ih bude oko otoka u kuhinji, a imamo i nekoliko pomoćnih stolova. Sva djeca imaju svoje zadatke i svatko pomaže u pripremi hrane - opisala je.</p><h2>Kupovanje na veliko</h2><p>Kako imaju ogromnu obitelj, sve kupuju na veliko, pa čak i baterije. Navikli su i kuhati s jeftinim proizvodima pa su i to neki od načina na koje tijekom godine štede novac za blagdane. </p>