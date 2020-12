Morate redovito čistiti svoje alate za uljepšavanje. Da, to uključuje one očiglednije poput ručnika za lice, četkica za šminkanje, spužvica i alata za masažu lica - ali također se to odnosi i na alate za kosu, poput pegle i četki. Kada su alati za uljepšavanje bilo koje vrste prljavi, oni ne samo da prenose bakterije i druge čestice, već jednostavno ne rade dobro i vjerojatno će se brže istrošiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Trik kako očistiti četku za kosu u 15 minuta

Četke za kosu morate čistiti, a to uključuje i izvlačenje zalutalih dlačica s četke te čišćenje sapunom kako biste se riješili nečistoća i ulja.

Zašto trebate čistiti četke za kosu?

Četke nakupljaju nečistoću, sebum s vlasišta, zalutale dlake, mrtve stanice kože i razne bakterije koje vučete kroz svoje vlasi. To možete i vidjeti ako je prošlo dovoljno vremena bez čišćenja četke. Vaše dlake mogu biti obložene voštanim filmom (od proizvoda i ulja) ili ćete čak možda vidjeti nakupine nalik vlaknima, koje su zapravo skup mrtvih stanica kože, prljavštine i ostataka iz okoliša.

Ali jednostavno bi vas faktor higijene trebao natjerati da očistite četku za kosu. Za početak, redovito čišćenje četke produžit će životni vijek vašeg alata i to je mnogo bolje za vašu kosu.

- Čista četka znači manje štete na kosi i manje bakterija na četki - kaže Michael Bowman, frizer iz Rob Peetooma u Brooklynu. Fizička oštećenja mogu dovesti do pucanja, lomljenja vrhova i kovrčanja, pa čista četka ujedno znači i bolje zdravlje i kvalitetu kose.

Jednostavne upute u tri koraka:

Ova jednostavna metoda čišćenja četke uklonit će dlačice, ulja i mrtve stanice kože. Postoje male varijacije ove rutine koje se temelje na tipu četke, zato budite pažljivi i provjerite kako očistiti svoju četku za kosu:

1. Uklonite kosu

Prvo, prvo morate izvaditi sve dlačice. Možda ćete sami moći izvući sve dlačice, ali možda će vam trebati pomoć tanjeg alata koji će vam u tome pomoći.

- Izrađuju se razni alati za uklanjanje dlaka s četki koje postoje godinama. Preporučio bih žičani, oni rade najbolje - kaže Bowman. Također, dugi rep češlja, tanka olovka, škare ili bilo koji drugi dugi i čvrsti predmet koji možete provući kroz četku će poslužiti.

2. Isperite, nanesite sapun, izribajte i opet isperite

- Koristite antibakterijski sapun; isperite pod hladnom ili vrućom vodom; ribajte drugom četkom, starom četkicom za zube, rukama ili alatom za čišćenje četki - kaže Dax Anderson, frizer i voditelj edukacije Davines. Morate proći između svakog zupca kako bi uklonili tvrdoglave naslage koje neće otići samo s vodom. Mnogo te nakupine zapravo su proizvodi na bazi ulja i silikona koji odbijaju vodu, tako da ćete doista ribati sapunom i rukama ili alatima. Naravno, budite dovoljno nježni da sami ne slomite zupce.

- Što god radili: Nikada nemojte namakati četke - upozorava Bowman.

3. Osušite i pustite da se četka prozrači

Nakon potpunog ispiranja, četku odmah osušite ručnikom (ako je osnova vaše četke tkanina, pritisnite je i stisnite da biste se riješili viška vode). Položite na čisti, suhi ručnik i stavite četku na dobro prozračeno mjesto dok se ne osuši.

Koliko često biste trebali čistiti četke?

Svaki put kad je koristite.

- Dlaku treba ukloniti s četke nakon svake upotrebe, radi lakšeg čišćenja kasnije - kaže Bowman. Ovo je prilično jednostavno, a iskreno i nije tako komplicirano. Samo izvucite vlasi nakon što provučete četku kroz kosu. To će vam pomoći održati alat čišćim, pa kad ćete ga dubinski čistiti, to neće biti težak zadatak.

Anderson preporučuje ne samo uklanjanje dlaka nakon svake upotrebe, već i svakodnevno ispiranje (dovoljno je samo vodom).

- Uklonite kosu nakon svake upotrebe i svakodnevno je ispirite kako biste uklonili nakupine proizvoda - kaže Anderson. To je osobito važno ako koristite proizvode za njegu i oblikovanje kose, jer će vaša četka pokupiti dio onoga što se koristi.

- Što se tiče duboke čistoće, ona koja je opisana u tri koraka, nju biste trebali primjenjivati jednom tjedno ili svaki drugi tjedan, ovisno o tome koliko često ih koristite - kaže Bowman. Dakle, ako se ne češljate svakodnevno, možete je detaljno čistiti svaka dva tjedna, ali ako je četkanje svakodnevna stvar, tada biste četku za kosu zaista trebali prati svaki tjedan.

Kakvu vrstu sapuna biste trebali koristiti?

Ovdje ne trebate biti previše izbirljivi, slažu se stilisti.

- Možete kupiti poseban sapun za četke, ali svaki antibakterijski sapun ili šampon koji imate kod kuće izvrsno će funkcionirati - kaže Bowman.

Ima li razlike u vrstama četke?

Gornja metoda čišćenja funkcionirat će za sve četke s lopaticama u vašoj kolekciji. Međutim, postoje modifikacije koje možete napraviti na temelju točno određene vrste četke: