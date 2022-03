Kako očistiti kuhinju u 5 minuta

Brzim potezima očistite kuhinju za nekoliko minuta. Uz sve kuhanje i pečenje koje se odvija u kuhinji, normalno je da se nakuplja masnoća, prljavština i mrvice. Srećom, ovaj nered možete eliminirati jednako brzo uz ove sjajne savjete za čišćenje prilagođene vašoj kuhinji, potrebno vam je pet minuta ili manje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čvrsti tragovi

Uz užurbanost svakodnevnog života, nije čudno poprskati malo umaka od rajčice na svoje bijele zidove dok kuhate i obavljate više zadataka. Na sreću, možete se riješiti tragova prskanja na ključnim područjima kao što su zidovi, ploča za kuhanje i kuhinjski pult pomoću obične spužvice.

Ako imate porculanski sudoper i želite ukloniti tragove ogrebotina s njega, profesionalci predlažu mješavinu boraksa i limunovog soka. Napravite pastu od gore navedenih predmeta, vlažnom spužvom ili ručnikom izribajte crne mrlje na mokrom sudoperu i ostavite da odstoji 5-10 minuta prije ispiranja.

Sjajni ormarići

Prijeko je potrebno očistiti ručkice ormarića. Ovim korakom čišćenja također ćete se riješiti mikroba s ove površine. Obrišite svoje gumbe ili ručke dezinfekcijskim maramicama. Ostavite ih da se osuše na zraku kako bi kemikalije iz maramica mogle obaviti optimalan posao u uklanjanju klica. Ako želite ukloniti dosadne otiske prstiju, to možete učiniti sa sastojkom koji vjerojatno imate pri ruci. Ako vaš ormarić nije izrađen od aluminija ili bakra, obrišite svoje ručke čistom krpom prekrivenom destiliranim bijelim octom.

Pospremite oko sudopera

Sve što vam treba je strugač za tavu. Upotrijebite ovaj strugač za uklanjanje prljavih dijelova koji su se nakupili oko sudopera i slavine. Strugač za tave također će vam dobro doći za uklanjanje zagorjelih komadića hrane iz vaših lonaca i tava.

Dotjerajte hladnjak

Postoji velika vjerojatnost da se ispod vašeg hladnjaka nakupilo dosta prašine i prljavštine. Sve, od mrvica do dlačica, može doći do prednje strane vašeg hladnjaka, gdje hladnjak dolazi u kontakt s podom. Ovo možete brzo popraviti. S uskim nastavkom mlaznice vašeg usisavača, usisavajte uz rub hladnjaka, a zatim obrišite područje vlažnom krpom, donosi The Sun.