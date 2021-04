Ukoliko se na vašim kuhinjskim ormarićima nakupila masnoća, ili ste se uselili u podstanarski stan koji treba malo osvježenja, dobra vijest je da su rješenja jednostavna.

Deterdžent i topla voda

Pomiješajte dvije šalice tople vode s dvije ili tri žličice deterdženta za suđe. Stavit u bočicu s raspršivačem, posprejajte masne površine i očistite s vlažnom krpicom. Posušite s čistom, suhom krpicom. Ako je masnoća tvrdokorna, možda ćete morati ponoviti postupak.

Ocat i soda bikarbona

Ako vam se čini da je otopina s deterdžentom preblaga, možete si pomoći uz miješanje bijelog alkoholnog octa i sode bikarbone. Bitno je da napravite pastu od nje pa polako dodajte ocat u sodu. Nježno trljajte po površini, obrišite najprije vlažnom pa suhom krpicom. Za sve ove radnje idealne su čarobne krpice jer dobro čiste same po sebi, a i ostavljaju površine sjajnima.

Možete koristiti i samo ocat i vodu, tako da u malo vode stavite nekoliko žlica octa. Bijeli alkoholni ocat odlično otapa masnoće, a istovremeno djeluje i kao svojevrstan dezinficijens. Ne zaboravite prebrisati ručkice.

Za sjaj

Ukoliko želite dodati sjaj vašoj kuhinji, možete krpicu namočiti s malo narančinog, limunovog ili mineralnog ulja te prebrisati površine.

Vrh kuhinje

Ako vam kuhinjski ormarići nisu podignuti do stropa, masnoća će se skupljati i na najgornjim površinama. Budući da je nju teže dosegnuti, najlakša je opcija zalijepiti papir preko njih koji ćete mijenjati svaki mjesec do dva dana. Možete ih i prebrisavati, ali to ćete morati činiti češće da vam se masnoća gore ne bi skorila.

Za održavanje

Jednom tjedno prebrišite kuhinjske elemente. Uz čarobne krpice koje ne zahtijevaju sredstva za čišćenje lako ih je održavati. Koristite najprije jednu koju ćete navlažiti običnom vodom, a potom prebrišite suhom. S njima je odlično održavati nove kuhinje, pogotovo one ravnih ploha, bez obzira na sjaj fronti.

Ako su vam fronte izrezbarene, masnoća će se vjerojatno nakupljati u pregibima kojima je potrebno posvetiti dodatnu pozornost.