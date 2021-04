Proizvodi za čišćenje doma izrađeni kod kuće su zdravi i ekološki prihvatljivi jer se temelje na prirodnom sapunu, octu, limunovom soku, glicerinu, boraksu, sodi bikarboni, soli, pepelu (lugu) i eteričnim uljima (čajevac, lavanda, citrusi itd.), dakle, sastojcima koji su jeftini (organska eterična ulja su nešto skuplja) i lako dostupni. Za njihovu izradu potrebno vam je malo vremena i truda te nešto znanja i prakse.

Tako na primjer recept za univerzalno sredstvo za čišćenje u domu glasi: jedna mjerica (alkoholnog) octa i pet mjerica vode, kap- dvije sredstva za pranje suđa i nekoliko kapi eteričnog ulja po želji (kadulja, čajevac, klinčić, limun, bergamot, cedar, klinčić, geranij, smilje itd.). Promiješati i uliti u bocu s raspršivačem i protresti prije upotrebe.

Tim sredstvom možete prebrisati sve površine od iverala i medijapana. Izbjegavajte koristiti ovo sredstvo na mramornim površinama jer mogu promijeniti boju i na starom drvu.

Za čišćenje mramora pomiješajte vodu s nekoliko kapi sredstva za pranje suđa. Drvene površine, npr. stari namještaj, ulaštite mješavinom maslinovog ulja i nekoliko kapi eteričnog ulja po izboru (npr. citrusi). Ogrebotine po parketu ili vratima možete učiniti 'nevidljivima' ako ih istrljate komadićem oraha.

Staklene površine u stanu (prozori, zrcala, predmeti od stakla) možete oprati mješavinom vode i octa u omjeru 10:1, dakle 10 mjerica vode i jedna mjerica octa. Promiješajte i ulijte u raspršivač. Ako je staklena površina prljavija, u sredstvo možete dodati malo deterdženta za suđe. Naravno protresti prije upotrebe. Stakla prebrisati odgovarajućom krpom za stakla ili kao što su nekad davno činile žene – (dnevnim) novinama. Ako se bojite da će olovo iz novina ostaviti tragove na staklu, upotrijebite čvršće papirnate ručnike.

U kuhinji

Hladnjak i zamrzivač najlakše ćete očistiti tako što ih najprije odledite i onda unutrašnjost prebrišete krpom umočenom u mješavinu pola vode i pola (alkoholnog) octa (50:50). Sve elemente koji se mogu izvaditi iz hladnjaka i zamrzivača operite u sudoperu / kadi običnim sredstvom za pranje suđa. Obrišite, osušite i vratite u čisti hladnjak. Da biste spriječili neugodne mirise u hladnjaku, na policu stavite polovicu limuna ili malu posudu sa sodom bikarbonom. Mijenjajte ih redovito, sodu jednom mjesečno, a polovicu jednom tjedno.

Nekoliko je načina za čišćenje mikrovalne pećnice: s pomoću limunovog soka, deterdženta za suđe, octa... Postupak je jednostavan: u zdjelicu koja može u mikrovalnu ulijte pola vode i pola octa/limunovog soka/ nekoliko žlica deterdženta za suđe (dakle, omjer je 50:50). Promiješajte malom plastičnom ili drvenom kuhačom/žlicom (ne metalnom). Nemojte ju vaditi. Kuhača služi kako bi regulirala temperaturu, da se voda ne pregrije. Namjestite alarm na 4-5 min. Vodena para koja nastaje zagrijavanjem tekućine otopit će sve mrlje u pećnici. Kad se mikrovalna ohladi, prebrišite unutrašnjost vlažnom krpom.

Čišćenje električne pećnice

U čistu staklenku ubacite komade narančine kore i isjeckanu koricu limuna. Dodajte grančicu svježeg ružmarina (ako imate), utisnite ju unutra i sve to zalijte alkoholnim octom. Poklopite staklenku i neka tako stoji pet dana. Nakon toga procijedite tekućinu u raspršivač. Iz pećnice uklonite rešetke, a unutrašnjost dobro poprašite sodom bikarbonom. Okomitu površinu pećnice možete najprije prebrisati vlažnom krpom pa onda ju obilno poprašiti sodom (da bi se soda bikarbona prilijepila za njih). Nakon toga cijelu pećnicu dobro pošpricajte octom iz raspršivača, ako je moguće tako da ne ostane suhih mjesta.

Neka se prljavština natapa 20-30 minuta. Nakon toga mokrom spužvom uklonite tragove sode i octa. Pećnicu prebrišite mokrom krpom i pustite neka se osuši. Rešetke uronite u kadu s vrućom vodom s dodatkom deterdženta za suđe. Pustite neka stoji 20-30 min i onda ih oribajte spužvom ili ako su jako prljavi čeličnom žicom. Druga varijanta čišćenja rešetki je da rešetke potopite u kadu vrele vode. Možete dodati nešto octa ili deterdženta za suđe i ne morate. Zatim napravite pastu od sode bikarbone i octa u omjeru 50:50. Čim ulijete ocat, smjesa će se zapjeniti pa vodite računa da vam ne iskipi. Dobro promiješajte. Dobivenom pastom premažite rešetke koje ste izvadili iz vode. Ostavite neka pasta djeluje oko 20 min. Isperite rešetke i oribajte ih spužvom /žicom ako je potrebno.





Uklanjanje kamenca sa sudopera i iz kuhala za vodu

Za to vam je potreban alkoholni ocat, limunov sok ili limunska kiselina. U kuhalo za vodu ulijte decilitar-dva octa ili 2-3 žlice limunske kiseline ili sok 2 limuna (ovisno o debljini kamenca i zapremini kuhala). Na to ulijte vodu do označenog vrha; ako imate odvojivi filtar kuhala, skinite ga i ubacite u vodu. Zagrijte kuhalo do vrenja. Kad voda prokuha, isključite i pustite neka se ohladi. Dok ju izlijevate u sudoper, prstima isperite kamenac i na onom dijelu kod lijevka. Kuhalo dobro isperite čistom vodom i vratite filtar na mjesto.

Sudoper možete poprašiti sodom, posebno mjesta s kamencem poprskati octom iz raspršivača i pustiti da djeluje 20ak minuta. Prebrisati mokrom spužvicom i dobro isprati. Inače, nakon svakog korištenja sudopera dobro bi bilo prebrisati ga polovicom iscijeđenog limuna, onim unutarnjim dijelom, radi dezinfekcije.

Filtri za vodu na slavinama u kuhinji i kupaonici lako se čiste od kamenca s pomoću limunske kiseline ili alkoholnog octa. Odvrnete ih, isperete pod mlazom vode i stavite u plastičnu/staklenu zdjelicu. Prelijete ih octom, toliko da ih prekrije. Zagrijte vodu do vrenja i ulijte u zdjelicu. Ostavite na nekoliko sati ili preko noći. Sutradan ih isperite i vratite filtre na slavine.

Perilica suđa

Svaki dan trebali biste pregledati dno perilice i pokupiti ostatke hrane ako ih ima te obrisati višak vode oko gume na vratima krpom koju ste namočili u mješavinu vode i octa. Između dva pranja vrata perilice držite otvorenima da se posuši i iznutra.

Jednom na tjedan trebali biste izvaditi filter perilice i oprati ga sapunicom i vodom. Jednom mjesečno prebrišite krpicom namočenom u alkoholni ocat unutrašnjost perilice i ulijte u perilicu pola čaše octa. Ostavite da stoji 20-30 minuta i onda uključite ispiranje, ili još bolje, uobičajeno pranje na visokoj temperaturi.

Ako se perilica suđa dulje vremena nije upotrebljavala, da biste ju očistili, nemojte ulijevati ocat, već sodu bikarbonu. Ocat bi u ovom slučaju mogao razbiti kamenac i tako začepiti odvod. Zato je bolje očistiti perilicu sodom bikarbonom: pospite prah po dnu perilice, a zidove istrljajte pastom od sode i vode. Neka odstoji 20 min pa uključite ispiranje ili pranje na visokoj temperaturi.

Deterdžent za ručno pranje posuđa

Sastojci:

Priprema:

Sto grama ribanog sapuna stavite u lonac i ulijte između litre i litre i pol destilirane vode. Miješajte na vatri dok se sapun ne otopi. Maknite sa štednjaka, dodajte druge sastojke i miješajte dok ne dobijete otopinu. Kada se mješavina ohladi, ulijte je u odgovarajuću ambalažu. Gotov proizvod koristite kao svaki drugi deterdžent za ručno pranje posuđa. Ovaj ekološki deterdžent se ne pjeni jako kao onaj industrijski, ali je vrlo učinkovit u pranju.

U kupaonici

Sredstvo za uklanjanje kamenca i gljivica

Sastojci:

Recept je za oko 500 ml sredstva.

Priprema:

Pomiješajte navedene količine eteričnog ulja i alkohola. Destiliranu vodu zagrijte do vrenja, maknite s vatre te uz neprekidno miješanje dodajte boraks. Kad se otopina ohladi, dodajte alkohol s eteričnim uljem i na kraju ocat. Dobro promiješajte i ulijte raspršivač. Prije korištenja dobro protresite bocu. Ovom otopinom možete čistiti keramičke, emajlirane, staklene i plastične površine u kupaonici te one od kroma. Pošpricajte površinu i ostavite da djeluje 10-20 minuta. Obrišite vlažnom krpom. Ako je potrebno, postupak ponoviti nekoliko puta.

Sredstvo za čišćenje WC-a

Sastojci:

Priprema:

Promiješajte boraks i ocat, dodajte žlicu limunske kiseline i ulijte u smjesu pola litre bode. Sve dobro promiješajte i ulijte u raspršivač. Prije korištenja dobro protresite tekućinu. Zahod temeljito pošpricajte navedenom otopinom i ostavite da djeluje 15-20 minuta. Nakon toga WC temeljito očistite četkom za WC kako biste uklonili sve nečistoće.

Univerzalno sredstvo za čišćenje podova

Sastojci:

1 žlica ribanog prirodnog sapuna

950 ml srebrne vode, može i destilirane

2 žlice boraksa

1 žličica limunske kiseline

Priprema:

Zagrijte vodu, dodajte naribani sapun i miješajte dok se ne otopi. Nakon toga dodajte i ostale sastojke. Dobiveno sredstvo čuvajte u staklenoj ili plastičnoj boci. U kantu punu tople vode dodajte 3 žlice ovog sredstva i prebrišite pod. Ispiranje nije potrebno.

Čišćenje mrlja

Prije prve upotrebe provjerite na malenoj površini predmeta koji ćete čistiti hoće li boraks utjecati na boju proizvoda (npr. tepih).

Lug (pepeo)

Lug se u prošlosti koristio za čišćenje kuće (pranje rublja, suđa, izradu sapuna) i osobnu higijenu (pranje kose). Lužnatom vodom (voda u kojoj se otopio lug, pepeo) ljudi su prali sve što je bilo jače zaprljano, posebno ono što bi se zamastilo. Pazili su da takvu vodu dobro razblaže jer bi im inače jako nagrizla kožu. Ako imate peć na drva ili kamin ili povremeno roštiljate na drva, evo nekoliko ideja kako možete iskoristiti dobiveni pepeo.