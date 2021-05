Kroz odnos se ponekad stvari moraju promijeniti. To znači da se može dogoditi 'ustajala romansa', gdje se čini da stvari više nisu toliko uzbudljive i to može dovesti do prekida veze ili do toga da u njoj više ne nalazite radost. Ali ne mora biti tako sve tako crno.

Kad primijetite da idete prema ili ste već u ustajaloj romansi, na vama je da to poboljšate. Suradnja s partnerom na tome da stvari opet budu uzbudljive i svježe učinit će neke promjene.

Srećom, stručnjaci za veze odredili su načine kako oživjeti ustajalu vezu. Ovo su sjajne vijesti za one kojima je istinski stalo do njihovog partnera i žele učiniti sve da veza uspije. Ponovno pokretanje stvari je uzbudljivo i ključno za oživljavanje veze, a postoje jednostavni načini za to. Evo nekoliko prijedloga koji će vam pomoći da ponovno 'zapalite plamen'.

1. Naučite nešto novo zajedno

Možete dodati malo iskre u svoj brak ili vezu ako naučite nešto zajedno. Ovo može biti vještina, hobi ili oboje. Odaberite nešto što nitko od vas prije nije radio i što će vam biti zanimljivo.

Neke ideje uključuju:

Odaberite sve u čemu ćete uživati, čak i ako to ovdje nije navedeno. Poanta je povezati se zajedno s novim iskustvom.

2. Uredite svoju spavaću sobu

Ponekad oživljavanje vaše veze može biti jednostavno poput uređivanja vaše spavaće sobe. To će malo promijeniti stvari i pružiti vam novo okruženje za zajedničko opuštanje. Raskomotite se i preuredite sobu s novom presvlakom, posteljinom, dekorom i svijećama. Ova će promjena potaknuti vaše raspoloženje i pomoći vašoj vezi. Pomoći će i oživjeti iskru te u tome da se ponovno povežete. Od pojačanja raspoloženja i dodane iskre u vašoj vezi, vi i vaš partner sigurno ćete imati koristi.

3. Napravite makeover

Vaš partner vas voli takvu kakva jeste, ali razmislite o tome kakvi ste bili na početku veze. Vjerojatno ste potrošili više vremena na svoj izgled i pobrinuli se da vaša kosa uvijek dobro izgleda. Iako ovo ne morate raditi cijelo vrijeme, to će biti lijep podsjetnik za vašeg partnera. Jednostavnom promjenom frizure učinit ćete da vas partner ponovno istinski primijeti. Osim toga, osjećat ćete se bolje i povisiti će vam se vaše samopouzdanje, što će također privući pažnju vašeg partnera. No ne zaboravite raditi samo ono što vam odgovara.

4. Vježbajte zajedno

Ulazak u formu pomoći će vam povećati samopouzdanje. Vježbanje s partnerom također će vam pomoći da se povežete. Ako inače ne vježbate, krenite polako sa svakodnevnim zajedničkim šetnjama. Kad vam postane ugodnije vježbati, počnite izazivati ​​jedan drugog. Možete zajedno učiti nove vježbe ili se natjecati. Bit će zabavno, a oboje ćete profitirati emocionalno i fizički, oživljavajući svoju vezu.

5. Igrajte igre

Ne samo da je igranje igara zabavno, već vam može pomoći i da oživite svoju vezu. Odaberite svoju omiljenu igru, najdražu igru ​​svog partnera ili novu igru ​​koju još niste igrali. Bez obzira koju igru ​​odlučili igrati, bit će zabavno i možete se vezati za svog partnera dok igrate.

Da bi noć igre bila još zabavnija, možete i stvari malo promijeniti. Umjesto da igrate po uobičajenim pravilima, smislite nekoliko vlastitih pravila. Ili možete odlučiti o nagradi za pobjednika, kao što je primjerice, masaža. Još jedna zabavna nagrada bila bi da gubitnik radi cijeli dan sve što mu drugi kaže. Ovi zabavni dodaci u igrama omogućit će vam dobru zabavu i nakon završetka igre.

6. Idite redovito na spoj

Bez obzira na to koliko dugo ste vezi, odlazak na zajedničku večeru u restoran je i dalje važno. Radite zajedno stvari koje ste činili na početku vaše veze. Obavezno se ponašajte prema partneru na isti način kao i tada.

Ovo će vas podsjetiti na ono što vas je uopće spojilo. Osim toga, podsjetit će vas na ono što ste zavoljeli jedno kod drugog. Čak i kad ste oboje zauzeti, trebali biste si osigurati vrijeme za redovite odlaske na spojeve. To može biti nešto poput odlaska na gledanje filma ili izlaska na večeru, ili može biti složenije. Važan dio je izdvajanje vremena za zajedničko provođenje vremena zajedno.

7. Pohvalite svog partnera

Obavezno recite svojem supružniku kada su dobro obavili posao. Postavite im pitanja o tome što rade i pokažite koliko mislite da je sjajno to što rade. Pokažite im da ih obožavate i da primjećujete pozitivne stvari koje čine. Stručnjaci za veze utvrdili su da će pohvala vašem partneru pomoći i u privlačenju. Ljude privlače oni koji pokazuju zanimanje za njih i cijene stvari koje rade. Ako se pobrinite da često hvalite svog partnera, to će vam pomoći da oživite vašu vezu.

8. Učinite zajedno nešto zabavno

Već je bilo riječi o igranju igara, ali postoje mnoge druge stvari za zajedničku zabavu. Sve možete učiniti zabavnim, ali kada trebate oživjeti svoju vezu, pronađite nešto dodatno zabavno. To bi moglo uključivati ​​igranje laser taga ili zajednički odlazak u zabavni park.

9. Odite na izlet ili neko putovanje

Čak i kratak jednodnevni izlet dobro će doći vašoj vezi. Jednostavna promjena krajolika pomoći će vam da se povežete. Moći ćete vidjeti svog partnera u novom okruženju, što vam omogućuje da ih vidite drugačije. Ako možete, umjesto toga, zajedno pođite na vikend ili jednotjedno putovanje. Posjetite sva mjesta o kojima ste sanjali. Ako to učinite s partnerom, zbližit ćete vas više nego što ste ikada mogli očekivati.

Bez obzira na to kamo idete ili koliko dugo ostajete, to je dobro za vašu vezu. Oboje ćete moći učiti, rasti i iskusiti nove stvari. Zajednički rad omogućit će vam da sve te stvari radite s partnerom, čineći vašu vezu boljom nego ikad.

10. Iznenadite ga

Male, neočekivane geste uvelike pomažu u oživljavanju ustajale romantike. Možete im ostaviti slatku poruku ili bilješku ili odjenuti nešto za što znate da će im se svidjeti. Ostale mogućnosti uključuju pripremu omiljenog obroka ili deserta ili vraćanje kući s omiljenim pićem.

Možete razmisliti i o tome da im nabavite poklon. Poklon ne mora biti velik, a može biti i besplatan ako uspijete pronaći nešto što će im se svidjeti. Donesite cvijeće ili kupite novu knjigu koju su dugo htjeli. Ako vole glazbu, mogli biste razmisliti i o poklon kartici za njihov omiljeni servis za streaming glazbe. Te će sitnice napraviti veliku razliku. Vaš će partner znati da ste mislili na njih, što će cijeniti. Ovo će vam zasigurno pomoći da oživite iskru u vašoj vezi.

11. Razgovarajte jedno s drugim

Jedan od najvažnijih aspekata veze je vaša sposobnost međusobnog razgovora. Razgovarajte o bilo čemu, od svakodnevnih aspekata vašeg dana do stvari zbog kojih ste uzbuđeni. Što je najvažnije, razgovarajte o svojoj vezi.

Recite partneru kako ste se osjećali kad su radili određene stvari, a ako ste negativno reagirali, objasnite i to. Raspravljajući o tim pitanjima, umjesto da ih ostavite neriješenima, ojačat ćete svoj odnos. Moći ćete se osloboditi boli i razočaranja i krenuti pozitivno naprijed. Ovi će razgovori također pomoći da se problemi ne događaju često u budućnosti. Dakle, ne samo da će to sada koristiti vašoj vezi, već će je i zaštititi kasnije.

12. Brinite o sebi

Iako se ovo u početku može činiti nevezanim za vašu ustajalu vezu, to zapravo igra veliku ulogu. Kad se osjećate loše, vaše razmišljanje i stav će biti negativni. To može utjecati na vašu vezu, čak i ako pokušavate držati osjećaje odvojenima. Morate doživjeti radost i ispunjenje u životu ako želite imati pozitivne veze. Radite stvari koje ste voljeli raditi prije nego što ste bili u vezi kako biste se mogli prisjetiti tko ste bili prije. Pazeći na sebe, moći ćete cijeniti svog partnera i uživati ​​u vremenu koje provodite zajedno, piše Power of Positivity.