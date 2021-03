Većina ljudi će za sebe reći kako ne vole "toplo-hladne" igrice, osobito one u ljubavnim odnosima, no psiholozi tvrde kako one imaju jednaku važnost za ljubavnu vezu kao što to ima predigra za seks. Brojni će se muškarci i žene požaliti kako je netko odustao od njih jer su "predobri", no što dobrota zapravo znači u tom aspektu?

U ljudskoj je psihologiji poriv da više cijenimo ono za što smo se trebali barem malo pomučiti da dobijemo, a epitet "dobrica" poprima novo značenje na počecima veza - često se njime opisuje netko tko radi sve da bi ugodio drugoj strani te ima očajničku potrebu da se svidi drugima. Drugim riječima, dobricama se nazivaju oni nesigurni, a koliko to ima veze s plemenitošću karaktera je upitno.

Jedno je činjenica - i muškarce i žene privlače partneri sa samopouzdanjem, a ono se upravo može nazirati kroz početne igre osvajanja.

1. Nemojte sve prvi i ne brzajte

Tek ste upoznali nekog novog i toliko vam se svidio na prvu da vas već vidite kao najbolje prijatelje ili ljubavnike? Malo stanite na loptu. Svaki odnos se razvija svojim tempom i ne možete ga vi forsirati. Samo zato što vam je ta osoba super, nemojte brzati. Naučite biti strpljivi i uživajte u tom uzbuđenju nečeg novog što duže. Upoznavanje i otkrivanje je najdivnije i najuzbudljivije razdoblje u svakom odnosu.

Nemojte prvi ostvarivati kontakt ili drugim riječima potrudite se da i vi budete lovina. Dopustite da druga strana prva priđe k vama. Onaj tko čini prvi korak uvijek je u slabijem položaju pregovaranja nego osoba koja odlučuje hoće li to prihvatiti ili ne. Sukladno tome, nemojte uvijek prvi zvati, budite strpljivi i čekajte da vama zazvoni telefon.

2. Uživajte u solo statusu ili barem tako zračite

Ulaženje iz vezu u vezu samo zato što niste navikli biti sami, vrlo je loše jer ustvari ne dajete priliku upoznati sebe. A upoznati sebe najbitnije je da biste mogli funkcionirati s drugima. Ako ste izašli iz veze, pokušajte neko vrijeme biti solo i naučite uživati u tome.

Poanta je da ako ste sretni i bezbrižni i ljudi oko vas će to primijetiti. Izađite s prijateljima. Teško je igrati se zavođenja ako ste u kući i ne izlazite. Radite zabavne stvari koje vas usrećuju i prestat ćete razmišljati da igrate igru, već ćete ju početi živjeti. Idite na društvena događanja i upoznajte nove ljude. Puno novih ljudi!

3. Ostavite malo mjesta mašti

Poanta zavođenja je da drugu stranu držite zainteresiranom za vas i da postavlja pitanja, a vi odgovarate. Ako vas pita što radite sljedeći petak, i iako vi nemate planova i jedva ste čekali da vas to pita, nemojte to u potpunosti pokazati. Držite odnos na laganoj vatrici. Odgovorite da još niste sigurni i da morate provjeriti. Ali pritom nemojte zvučati hladno i potpuno nezainteresirano.

4. Ne budite prelako dostupni

Došla vam je poruka na mobitel ili vas zove ona/on, a sjedite u društvu? Ne morate se iste sekunde javiti, slobodno pričekajte sat-dva. Igra mačke i miša je igranje sa živcima, ali i uzbudljiva igra. Druga strana tako nije sigurna na početku na čemu je s vama, a upravo to privlači.

Ali budite svjesni da svi imaju svoje granice pa nemojte pretjerivati. Nemojte to raditi svaki put kad vas zove i nemojte čekati duže od dana za uzvraćanje poziva.

Ista stvar vrijedi i za dopisivanje. U početnoj fazi nemojte odgovarati na poruku iste sekunde. U suprotnom, ostavljate dojam da nemate nikakvog posla u životu, zurite u mobitel i jedva čekate da vam pošalje poruku. Nemojte pokazati da ste se zaljubili preko ušiju, neka si misli gdje ste i što radite.

5. Budite otvorenog duha

Kao što ni vi ne biste smjeli biti nametljivi, isto vrijedi i za suprotnu stranu. Čim shvatite da je netko nametljiv u samom startu, bježite. Neki od znakova nametljivosti su lako prepoznatljivi: slanje poruka na sve moguće platforme kojima se služite (SMS, Whatsapp, e- mail, Facebook...) čak iako ništa ne odgovarate.

Nazove vas da vam kaže da ima propušten poziv i pita jeste li to vi zvali (iako ima prikazan broj i zna da niste). Nametljivci uvijek prvi zovu, pa čak i prije nego što se uopće probudite. Nesigurni su i zbog toga se slažu sa svim što kažete. A to nitko ne voli!

Naposljetku, kad vas suprotna strana konačno i osvoji, nikad nemojte dozvoliti da misli kako vas sad ima i da se više ne treba truditi. I u stabilnoj vezi dobro je poigrati se mačke i miša, toplo- hladnog. Igranje lovice daje posebnu draž koja se na putu ne bi smjela izgubiti.