Pojeli ste zadovoljavajući ručak, a večera je tek za nekoliko sati. Ali onda oko dva sata popodne počinjete razmišljati kako bi nešto pojeli. Istraživanja pokazuju da je gotovo 40% ljudi u posljednjih godinu dana grickalo više nego ikad.

No iako vam je vjerojatno krivo što ste pojeli onaj čips između ručka i večere, nije sve tako loše. Stručnjaci vjeruju da to grickanje između obroka zapravo može biti dobro - ako grickamo pametno.

- Tijekom pandemije ljudi su bili lošije raspoloženi nego inače - bili su tužni, usamljeni, bijesni ili frustrirani, a to je djelovalo kao poticaj da se češće poseže za grickalicama - objasnila je psihologinja Ruth Kudzi.

- Uobičajeni razlog tome je dosada, a ne glad - dodaje.

Evo kako prekinuti svoje loše navike grickanja i kako maksimalno iskoristiti međuobroke da vam potaknu imunitet i opće zdravlje.

Zašto vas međuobroci usporavaju?

Gledajući unatrag godinu dona, pandemija je imala veliki psihički utjecaj na ljude - depresija i anksioznost su u velikom porastu u odnosu na ranije godine. Ali i prekid lockdowna je donio ljudima očajničku potrebu za hranom koja će im popraviti raspoloženje, kaže Kudzi.

Nutricionistica Clarissa Lenherr upozorava da poriv da se pojede nešto kalorično i puno šećera nije dugotrajno rješenje ljudske potrebe za nečim što će ih 'podići'.

Umjesto toga, mnoštvo omiljenih poslastica samo uzrokuje nagli porast razine šećera u krvi.

- To rezultira usporenom kognitivnom funkcijom te deficitom pamćenja i pažnje - upozorava.

Dakle, iako bi keksić sa šalicom kave mogao biti ono za čim žudite, možete se kladiti da ćete se kasnije osjećati gore nego što ste se osjećali prije nego što ste popili kavu.

Prekini naviku

Kolači i slatke poslastice su upravo i samo to: poslastice. No, kao i svemu što je loše za nas, i njima je teško odoljeti. Prekidanje navika nikad nije lako, ali učenje kako odoljeti hormonima ljudima može pomoći da pronađu zdravije rješenje za svoju žudnju za grickalicama.

- Važno je shvatiti da nas mozak tjera na grickanje kako bi se oslobodio stresa ili zbog užitka - kaže Ruth.

- Kad posegnete za nečim slatkim ili slanim, nagrađujete se naletom dopamina - hormona koji signalizira da je događaj bio pozitivan - objašnjava.

Osvješćivanje kada imate potrebu za slatkišima ili grickalicama te zašto dobro je polazišna točka za rješavanja problema neumjerenog grickanja.

- Kad stojite ispred hladnjaka ili kuhinjskog ormarića, pokušajte odbrojavati do pet, jer ta aktivnost ljudima pomaže da pristupe racionalnom razmišljanju. Kratki odmor daje čovjeku priliku da odluči je li međuobrok ono što mu zaista treba - objašnjava.

'Pametnije' grickalice

Ako je vaš misaoni proces 'sad ću pojesti cijelu kutiju keksa', ne borite se protiv njega. Umjesto toga, naučite pametnije odlučivati.

Zahvaljujući pandemiji, svi smo imali doživjeli naglo osvješćivanje kada je u pitanju naše zdravlje, potaknuto istraživanjima koje su pretilost povezale s većim rizikom od smrti od Covida. Kao rezultat toga, sve više ljudi se odlučuje zdravije hraniti kako bi smanjili rizik od težih simptoma Covida, piše britanski Sun.

- Znamo da pandemija nije ni blizu kraju, a vidimo trend da ljudi više ulažu u svoje zdravlje kako bi je lakše prebrodili. Veliki dio tog ulaganja je u zdraviju prehranu koja donosi brojne dobrobiti i mozgu - kaže.

- Pametniji međuobroci se baziraju na svjesnom odabiru namirnica koje će vam pružiti održivu energiju, a ne na brzim rješenjima koja uzrokuju brzi rast pa pad energije za sat ili dva, vraćajući vas u stanje želje za novim grickalicama - objasnila je.

- Razmislite o nagradi koju osjećate u mozgu kada jedete određenu hranu - ne o kratkoročnom ushitu, već o tome kako ćete se osjećati sljedeći dan ili tjedan ako pametnije odlučite - savjetuje.

- Korisna aktivnost je zamišljati sebe zdravim i razmišljati o tome kako biste se ponašali da je to slučaj. Što biste prestali raditi i što biste počeli raditi? Kada to učinite, možete stvoriti mentalni kontrolni popis temeljem kojeg biste se zapitali: 'Je li to ono što bi moje zdravo ja učinilo?' Usredotočujući se na to kako se osjećate dugoročno, u ovom trenutku možete donijeti bolji izbor - savjetuje.

Volite svoja crijeva

Suprotno uvriježenom mišljenju, zdrava prehrana može održati razinu šećera u krvi. Nutricionistica Rohini Bajekal, zagovara svjesno grickanje, ističući važnost grickalica koje imaju pozitivan utjecaj na crijeva, a koja imaju najveći učinak na snagu mozga.

- Preko 90% serotoninskih receptora smješteno je u crijevima, pa poveznica crijeva i mozga igra značajnu ulogu u zdravlju - kaže ona.

- Šareno voće i povrće, cjelovite žitarice, grah, orašasti plodovi i sjemenke bogati su vlaknima i sadrže puno vitamina i minerala - savjetuje Rohini.

Na primjer, magnezij i cink, koji se troše kad smo pod stresom, nalaze se u hrani poput sjemenki bundeve i kakaa ili tamne čokolade - objašnjava.

Zdrave grickalice: