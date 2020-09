Kako pravilno zalijevati biljke?

Svaka biljka treba različitu količinu svjetla i sjene, topline, vlage, hrane i, naravno, vode. Zalijevanje može biti najteži dio jer je mnogima problem pogoditi količinu vode koja je dovoljna

<p>Vjerojatno svatko ima svoje metode, pa može biti teško shvatiti što je najbolje za vaše biljke.</p><p>Lynette iz tvrtke HeyPlants, internetske tržnice za biljke, podijelila je svoje stručne savjete kako održavati svoje biljke sretnima i hidratiziranima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (biljke koje štite od kukaca):<br/> </p><h2>Vrijeme je važno</h2><p>Biljke zalijevajte ujutro jer to biljci daje vrijeme da se osuši tijekom dana. Ne želite da tlo ostane previše vlažno i privlači bube i bolesti. Također, prilagodite svoju rutinu zalijevanja prema sezoni. Ljeto može zahtijevati češće zalijevanje u odnosu na zimu.</p><h2>Kako zalijevate je također važno</h2><p>Pobrinite se da voda može doći do korijena nanošenjem vode izravno na tlo. Možda ćete vidjeti kako voda izlazi kroz rupe na dnu posude, ali ne dopustite da se ona skuplja, nego višak vode treba izliti.</p><p>Bolje je temeljito zalijevati, a ne često.</p><h2>Što s lišćem?</h2><p>Povremeno poprskajte lišće vodom, a zatim ga obrišite krpom kako biste uklonili prašinu i održavali biljku čistom.</p><h2>Izbjegavajte prekomjerno zalijevanje</h2><p>Prije zalijevanja treba testirati tlo da biste vidjeli je li još uvijek vlažno. Ako je tlo mokro, ne zalijevajte ga nekoliko dana. U suprotnom možete riskirati razvoj plijesni. Također možete uložiti u mjerač vlage u tlu koji će vam pomoći procijeniti treba li biljku zaliti, prenosi Metro.</p>