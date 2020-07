Kako preboljeti nekoga i krenuti dalje: Ovo su 5 ključnih koraka

Ako patite nakon prekida, budite sigurni da možete preboljeti osobu za koju ste mislili da je ona prava. Da biste to učinili, najprije morate osloboditi um i reći sebi da su vaše emocije prihvatljive

<p>Bez obzira jeste li bili ti koji su okončali vezu, vaš posao je da izliječite svoje slomljeno srce. U tom procesu vjerojatno ćete osjetiti bolne i negativne emocije. Ali, od tih emocija ne smijete bježati. To je najteži korak kroz koji trebate proći. Ne trebate i ne biste trebali lutati u svojim emocijama. Ali, trebali biste se suočiti sa svojim strahovima i proći kroz ono što osjećate.</p><p>Da biste to učinili, najprije morate osloboditi um i reći sebi da su vaše emocije prihvatljive, čak i one zbog kojih se osjećate loše.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako preboljeti nekoga):</p><p>Nakon što to učinite, bit ćete spremni poduzeti sljedeće ključne korake.</p><h2>1. Zamolite svoje najdraže za njihovu potporu </h2><p>Iako je vaše srce vaša osobna stvar, ne morate kroz sve to prolaziti sami. Sigurno da nitko ne može znati kako se osjećate, ali ipak se možete osloniti na ljude koje volite. Oni vam mogu biti rame za plakanje, a i sigurno ćete uz njih brže i lakše proći kroz taj proces.</p><h2>2. Brinite o sebi</h2><p>Nakon prekida, pogledajte svoje želje i potrebe i vodite brigu o sebi na emocionalnoj razini. </p><p>Možda to znači odlazak u planinarski klub ili prijavu na sat joge. Možda to znači meditiranje ili masažu. Ako postoji nešto što će vam pomoći da se osjećate bolje, izađite i učinite to.</p><h2>3. Nemojte dopustiti da vas prekid 'uništi'</h2><p>Najgore mjesto za prebolijevanje prekida je na kauču u dnevnoj sobi, gdje ste skloni sakriti se u svoje emocije. Umjesto toga, budite otvoreni uspostavljanju novih veza i doživljavanju novih iskustava (čak i ako to znači iskoračiti izvan svoje zone komfora). Istinsko ispunjenje možete postići samo ako ste spremni da dozvolite sebi da iskusite ono što život može ponuditi. </p><h2>4. Provedite vrijeme u prirodi</h2><p>Čak i ako se na otvorenom ne osjećate puno bolje, izlazak u prirodu odličan je način da prebolite prekid. Otiđite u šumu ili na pustu plažu i tamo ostavite sve negativne emocije.</p><h2>5. Razmislite o audio dnevniku</h2><p>Tradicionalno pisanje dnevnika nije učinkovita strategija za sve. Ako vam je ugodnije kad razgovarate o stvarima nego kada ih zapisujete, razmislite o audio dnevniku, prenosi <a href="https://www.yourtango.com/experts/claytonolson/how-to-get-over-someone-fall-in-love-yourself" target="_blank">Your Tango</a>.</p><p> </p>