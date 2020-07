Najuzbudljiviji seksi fetiši i fantazije za vruće ljetne dane

Vatrogasac, medicinska sestra, policajac i stjuardesa su glavni na top-listi kostima, a zločeste uloge otkrivaju i vaše skrivene želje kao i strahove koji vas more

<h2>Policajac</h2><p>Zgodno za one koji se pale na to da budu zločesti. Kad učinite nešto loše, slijedi privođenje u lisicama i pritvor do prvog saslušanja. Policajac vas pritom mora pregledati da ne unesete oružje te ispitati. Prepustite li partnerici ulogu policajke, njezina dominacija može biti vrlo poticajna.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (najbizarniji fetiši):</p><h2>Sobarica ili tajnica</h2><p>U oba slučaja možda ste pogriješili u poslu, pa možete očekivati prigovor nezadovoljnog šefa ili gosta. Ako vas grubi ton i prijetnja otkazom povrijede, završit ćete u suzama, što je prilika da vas grubijan utješi. A pogriješite li opet, možete dobiti i po guzi...</p><h2>Vatrogasac</h2><p>Žena će uživati u fantaziji u kojoj je muškarac spašava, pa mu može iskazati svoju zahvalnost, npr., tako da pred kraj spasilačke “akcije” preuzme inicijativu i bude gore. Njemu bi se mogla svidjeti seks-priča o djevojci u nevolji i prilika da pokaže kako je snažan i vješt. </p><h2>Medicinska sestra</h2><p>Miješa se osjećaj ranjivosti, brige i zavodljivosti. Sestra će provjeriti temperaturu, staviti obloge i uvjeriti pacijenta da mora mirovati dok mu mjeri tlak ili priprema terapiju. Bolesniku bi pogled na zavodljivu odjeću i aluzije na to kako je vruće mogle vratiti snagu.</p><h2>Stjuardesa ili pilot </h2><p>Stjuardesa s pilotom odgovara za sigurnost ljudi u avionu. I ako se s putnikom, kojeg muči strah od visina, iskrade da bi ga oslobodila panike, svašta se može dogoditi. Ako pilot posumnja da putnica namjerava oteti avion, to itekako može razbiti seksualnu rutinu. </p><h2>Seks utroje? Možda treba samo pitati </h2><p>Žene se ne ograničavaju na tradicionalne uloge i priče - najboljih deset ženskih seksualnih fantazija obuhvaća sve, pa čak i fetiš na seks utroje. </p><p>Zapravo, mnogi se muškarci iznenade nakon što shvate da su žene spremne i na nešto više od maštanja. Nakon što konačno otpuste kočnice i osjete povjerenje u partnera, mnoge od njih također se trude da “nagovore” partnera na promjenu u krevetu, odnosno ostvarenje skrivenih želja. Zvuči zanimljivo? Evo najboljih ženskih maštarija i informacija o tome o čemu zapravo maštamo. </p><p>O najdubljim tajnama ženske seksualnosti čitajte i u hit-trilogiji “Pedeset nijansi”. Količine su ograničene pa ne propustite svoj primjerak. Prva knjiga “Pedeset nijansi sive” na kioscima je već 6. kolovoza. </p><h2>Žele da ponekad dominira on, a ponekad ona</h2><p>Moderne, neovisne žene zapravo vole muškarce koji se ne boje testosterona. Fantaziraju osjetiti njegove prste kako je povlače za kosu, njegove zube na svom ramenu... Ona ponekad želi biti njegovo vlasništvo, naravno - dok su u spavaćoj sobi. No jednako tako jedna od najboljih ženskih fantazija je da taj isti partner moli da mu nešto priušti u spavaćoj sobi. Scenarij se vrti oko toga da molite za pažnju i govorite joj kako obožavate njezino tijelo.</p><h2>Seks sa strancem</h2><p>Ženski libido svakako raste dok žena mašta o ideji da joj se približava zgodni stranac u mračnom, zadimljenom baru i odvodi je u sobu. Rijetko koja će se upustiti u to čak i kad ima priliku zbog osjećaja krivice. No tko vam brani da u kafiću - opet upoznate partnera, ovog puta kao stranca čudnih namjera?! Pravite se da se ne poznajete, a takav scenarij daje vam oboma priliku da “strancu” priznate i želje koje se ne usudite mužu ili supruzi. </p><h2>Plesačica u vašem krilu</h2><p>Žene rijetko imaju hrabrosti skinuti se u javnosti i ostvariti maštariju, no vole ideju da svog muškarca zavode striptizom. Pogled na vas u “napetom” trenutku izaziva užitak i omogućuje ženi kontrolu nad onim što slijedi, čega se nikad ne može zasititi. Naravno, važno je samo da se žena opusti dovoljno kako bi se osjećala seksi u vlastitoj koži.</p><h2>Utroje, s drugom ženom</h2><p>Možda vam se čini da griješimo jer ste uvjereni da nema te žene koja bi pristala na to da njezin partner ljubi drugu ženu pokraj nje. U ovom scenariju vi biste trebali igrati ulogu voajera dok je žena spremna za igru s partnericom. To joj omogućuje užitak, bez brige o dijeljenju i ljubomori.</p><h2>Grubo ‘uzimanje’ </h2><p>Većina psihologa vjeruje da ova fantazija omogućuje ženi da ima divlji, prljavi seks bez osjećaja krivice. Maštarija uključuje predivnog muškarca koji je nosi u spavaću i brzo prelazi na stvar. Žena će prosvjedovati, ali zapravo voli svaki trenutak.</p><h2>Voajerizam</h2><p>Ako mislite da žene “to” ne vole gledati sa strane, varate se. Žene vole gledati iz istih razloga kao i vi: to je erotično, uzbudljivo i pomalo tabu. Žena može maštati da viri kroz prozor susjedove spavaće sobe, špijunira par u parku ili uživa u orgijama s klupe, pa možda čak i da im se pridruži - u mašti. </p><h2>Ekshibicionizam</h2><p>Možda okreće glavu kad vidi da gledate pornografiju, no vaša žena vjerojatno mašta o tome da “to” radi na nekom neuobičajenome mjestu i u čudnim situacijama pred drugim ljudima. Većina žena opsjednuta je svojim tijelom i uglavnom ne ostvari takvu maštariju, ali to ostaje jedna od najmaštovitijih ideja. </p><h2>Učitelj i učenica (učiteljica i učenik)</h2><p>Žene vole ideju odijevanja poput školarke i paradiranja oko vas. Mnoge bi rado otišle i korak dalje, sve do toga da ih prebacite preko koljena i izlupate po guzi. To je uzbudljivo iz dvaju razloga: blagi show dominacije podiže uzbuđenje i vodi u vrući seks.</p><h2>Što sve možete biti (dok sami ne smislite nove uloge)</h2>