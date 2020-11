Kako preživjeti blagdane ako ste ove godine izgubili nekog bliskog: Ne izbjegavajte tugu

Proces tugovanja potrebno je proći. Ako ove godine prvi put dočekujete blagdane bez bliske osobe, nemojte bježati od tog osjećaja. Gledajte zajedničke fotografije, napišite im pismo, isplačite se, kaže Ana Božac

<p>Ulazimo u prosinac, mjesec božićnih i novogodišnjih blagdana koji su za većinu nas bili dani posvećeni obitelji te često rijetka prilika da se oko obiteljskog stola okupe djedovi i bake, sestre i braća, unuci, nećaci i svi oni kojima tijekom godine često ne uspijemo posvetiti dovoljno vremena.</p><p>Umjesto da se veselimo tome što će nam doći netko blizak i drag, većina nas ove godine borit će se sa željom da zagrlimo bližnje i strahom da se stariji članovi obitelji ne zaraze na takvom okupljanju, pogotovo ako su unuci školarci, te odustati od većih obiteljskih okupljanja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mali princ na proslavi lanjskog Vožića nasmijao je britansku Kraljicu </p><p>Uz strah od neizvjesnosti koji nam je ova godina donijela, mnogi su možda izgubili nekog bližnjeg, pa će tijekom blagdana pratiti i povećan osjećaj usamljenosti i tuge. U ovo blagdansko vrijeme mediji nas često zasipaju porukama umjetnog veselja, pa je to više nego ikad važno osvijestiti taj osjećaj i prihvatiti ga, te si dopustiti da jednostavno budemo tužni, makar božićne blagdane proveli i u suzama - kaže psihologinja Ana Božac iz Centra za osobni rast i razvoj kreativnih potencijala u Poreču. </p><p>- Jedna od najgorih stvari koje ljudi čine s tugom je to da izbjegavaju taj osjećaj, što nije dobro. Tugu treba proživjeti i treba si dati vremena i prilike za to. Teško je u vrijeme blagdana, no neke stvari mogu pomoći. Na primjer, ako osjećate potrebu porazgovarati u sebi s osobom koju ste izgubili, učinite to, ili toj osobi napišite pismo. Ako imate potrebu, postavite mjesto za blagdanskim stolom i za nju, kako biste osjetili bliskost, pogledajte zajedničke albume, ili poslušajte pjesmu uz koju ste plesali ili se zabavljali zajedno. A ako morate plakati, isplačite se, jer je to jedini način da na pravi način 'odradite' proces tugovanja - kaže psihologinja.</p><h2>Pandemija je prilika da produbimo odnose</h2><p>Dodaje kako se treba prisjetiti i toga da, ako i jesmo fizički sami, ne moramo biti usamljeni i emocionalno udaljeni od bližnjih. Umjesto da tugujemo zato što dragi ljudi nisu s nama, dobro je osvijestiti da fizička distanca ne mora podrazumijevati i emocionalnu udaljenost, te da postoje brojni načini da ipak ostanemo u kontaktu i očuvamo bliskost. Pandemija mijenja mnoge stvari u našim životima, pa može biti čak i prilika za to da neke odnose dodatno produbimo i damo im dodatnu kvalitetu.</p><p>- Treba reći da dok smo imali priliku za obiteljsko okupljanje i druženje, ponekad na takvim druženjima baš i nismo bili posve prisutni duhom i svjesni vrijednosti koje imamo. Prisjetimo se samo toga da danas za obiteljskim stolom svi izvade mobitele i dopisuju se, ili rješavaju poslovne upite, umjesto da razgovaraju među sobom. Važno je osvijestiti da ova pandemija donosi priliku da to pomalo mijenjamo - savjetuje Ana Božac.</p><p>Dodaje kako su ovi dani dobra prilika da zastanemo i razmislimo o tome koji su nam ljudi važni u životu, te da odvojimo vrijeme za njih.</p><p>- Pogledajte albume sa zajedničkim fotografijama, prisjetite se događaja koji vas povezuju, osobina te osobe koje su vam važne i uzmite si vremena za telefonski razgovor u kojem ćete podijeliti te osjećaje - kaže Božac.</p><p>To je s jedne strane dobra prilika da i sami shvatimo zašto su nam neki ljudi u životu važni te da se podsjetimo da ih ne bismo smjeli uzimati zdravo za gotovo, jer ćemo požaliti zbog toga kad jednog dana ne budu s nama. </p><p>- Razmislite i o tome da im pošaljete blagdansku čestitku, kao znak da mislite na njih, ili da im napišete pismo kojim ćete im izreći koliko vam znače i zašto ih volite - dodaje psihologinja.</p><p>Osim što ćemo tako drugima biti lijek za ovu ružnu situaciju kroz koju prolazimo, tako ćemo i sami postati svjesniji bogatstva koje imamo u životu, dodaje.</p><p>- Najvažnije je biti svjestan toga da da će vjerojatno biti situacija ili dijelova dana kad nećemo moći izbjeći tugu, no ne treba se bojati toga. U redu je biti tužan i to je razdoblje lakše prebroditi ako tu tugu izrazimo - kaže sugovornica.</p><p>Zato svi oni koji imaju oko sebe ljude koji su nedavno izgubili blisku osobu trebaju pružiti ruku, odnosno barem nazvati, i dati im priliku da razgovaraju o tome kako se osjećaju. </p><p>- Budite iskreni u tome i imajte na umu ono što često zaboravljamo: Sada je tako, osjećate se tužno, usamljeno i teško vam je, no ne znači da će tako biti uvijek - zaključuje psihologinja. </p>