Kako privući oprašivače u vrt: Na suncokret i lavandu dolazi više pčela pa i povrće bolje rodi

Bez pčela svijet kakav poznajemo ne bi postojao. One su najvredniji oprašivač u vrtu - svaka opraši oko 200 cvjetova dnevno. Da bi preživjele, od ranog proljeća do kasne jeseni potrebna im je hrana, a tu može pomoći svaki vrtlar sadnjom bilja na kojemu će one marljivo raditi te izbjegavanjem štetnih pesticida zbog kojih sve više izumiru.