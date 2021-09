Neverbalna komunikacija je način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, bilo namjerno ili nenamjerno. Neverbalno ponašanje se koristi za izražavanje emocija, pokazivanje stavova, odražavanje osobina ličnosti i poticanje ili mijenjanje verbalne komunikacije.

Govor tijela oblik je neverbalne komunikacije koji uključuje izraze lica, geste, držanje tijela, pokret očima, fizički dodir i slično.

Većina nas je iskusila trenutke kada smo radije koristili izraze lica nego se koristili riječima. Postanemo previše nervozni, sramežljivi ili nas preplave emocije da bismo mogli jasno razmišljati i govoriti. U tim slučajevima neverbalni znakovi govore umjesto nas. Budući da su razgovori obostrani, to obično znači da sugovorniku jedino što preostaje je čitati te neverbalne riječi.

Savjeti za čitanje ljudi:

1. Naučite razlikovati pozitivan i negativan govor tijela

Često se govor tijela može podijeliti u 'negativan' ili 'pozitivan'. Kad se nečije tijelo napne, to je uobičajeni negativni izraz, koji može biti povezan sa stresom, nelagodom ili ljutnjom. S druge strane, pozitivan govor tijela, poput opuštanja tijela ili ugodnog odmora, može ukazivati ​​na sreću i povjerenje.

2. Obratite pažnju na visinu glasa

Tipična visina nečijeg glasa može se promijeniti ovisno o raspoloženju. Primjerice, kad je osoba tužna, glas joj podrhtava i znatno je tiši. To znači da će osoba razgovarati u nižoj oktavi i sporije. Brži, veseliji glas ukazuje na sreću.

3. Obratite pažnju na njihovo disanje

Ako je netko ljut, lice mu se može početi crvenjeti i znojiti se. Ova je reakcija uglavnom uzrokovana ubrzanim disanjem.

Kad ste ljuti i nervozni, mozak oslobađa hormone i neurotransmitere i kortizol će početi teći. To povećava krvni tlak i puls, a disanje postaje plitko i ubrzano.

4. Pogledajte im prste

Ovo možda zvuči neobično, ali kad prsti osobe nisu ukočeni i ispruženi ili stisnuti, to vjerojatno znači da im je lako. Ne hodamo okolo s potpuno ispruženim prstima. Kad imate onu prirodnu zakrivljenost i nema napetosti, to vam daje do znanja da se netko dobro osjeća i da je opušten.

5. Provjerite njihovu zainteresiranost

Ako je netko zainteresiran za vas ili razgovor, shvatit ćete jer će vam to pokazati neverbalnom komunikacijom.

S druge strane, ako je netko uplašen ili nezainteresiran, neće se truditi oko vas.

6. Pogledajte njihov stisak

Neki ljudi će vjerojatno stisnuti šaku u stresnim situacijama. Ako netko već drži čašu ili šalicu, možda će je početi držati čvršće.

7. Obratite pažnju na njihovo kretanje

Ako se osoba kreće više nego što bi se normalno kretala, to može biti znak nervoze. Osim tih znakova, znakovi nervoze mogu uključivati ​​mahanje nogom, grickanje noktiju ili usnica, stiskanje ruku i slično.

Disanje postaje plitko, a pokreti ruku i glave postaju brzi i trzavi. Naravno, sve to ovisi o razini nervoze.

8. Promatrajte osmijeh

Ako se osoba nasmiješi, to znači da je sretna, zar ne? Možda, ali možda i ne. Postoji nekoliko različitih vrsta osmijeha.

Ako osoba dok se smiješi pokazuje zube i oči joj se polako sklapaju to je znak istinskog osmijeha. Osmijeh u kojem se baš i ne vide zubi koriste se za prenošenje zajedničke ljubaznosti, a ne istinske sreće. Kada se osoba nasmiješi s malo podignutom usnicom ta osoba želi postaviti dominaciju ili izraziti samopouzdanje.

9. Pogledajte širu sliku

Posljednji savjet je definitivno najvažniji. Promatranje izraza lica može biti koristan prvi korak, ali ti izrazi nisu uvijek točni.

Kad se osjećamo na određeni način, ali ne želimo da ljudi znaju kako se mi osjećamo, pokušavamo to prikriti. No drugi znakovi, poput govora tijela obično odaju kako se stvarno osjećamo. Zaista morate obratiti pažnju na širu sliku kad čitate nečije emocionalno stanje.

Bez obzira komunicirate li virtualno ili osobno, važno je dobiti širu sliku. Drugim riječima, nemojte samo čitati izraze lica. Također uzmite u obzir druge kontekstne tragove poput govora tijela ili verbalnih znakova.

10. Bitan je kontekst

Bez konteksta, neverbalni znakovi mogu se krivo protumačiti. Naprimjer, prekrižene ruke u nekim slučajevima mogu biti signal otpora i nervoze, ali u drugom mogu značiti i samopouzdanje i moć.

Ne zaboravite sve što se događa oko vas i te osobe staviti u kontekst s onim što vidite u neverbalnoj komunikaciji druge osobe. Okoliš utječe na ponašanje.

Neverbalna komunikacija važna je jer ljudi na taj način izražavaju svoje osjećaje kad ih ne mogu izraziti riječima (ili ih namjenski pokušavaju sakriti). Učenje čitanja ovih komunikacijskih znakova može nam pomoći da bolje razumijemo druge, piše Mind body green.