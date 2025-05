Kako pronaći savršen parfem: Svi će vas hvaliti kako mirišete

Industrija parfema prošle je godine doživjela snažan uzlet, postavši jedan od najbrže rastućih segmenata u svijetu ljepote – unatoč svojoj relativnoj kompaktnosti. No, uz stalna lansiranja novih mirisa, pronalazak parfema koji može biti pravi izazov.

Razmislite o tome što želite

Prije nego što zakoračite u parfumeriju, važno je osvijestiti svoje osjetilo njuha i naučiti prepoznavati mirisne note koje vas prirodno privlače, savjetuje Brianna Arps, osnivačica brenda Moodeaux.

Zabilježite koje vam kategorije odgovaraju – poput gurmanskih, cvjetnih ili citrusnih – pa zatim suzite izbor na konkretne note, kao da birate sastojke za omiljeni recept. "Što bolje poznajete pojedine mirise, lakše ćete izbaciti one koji vam ne odgovaraju," ističe Arps.

Emocije i namjera mirisa

Miris komunicira emocijama i pričama – slojevima nota koji se razvijaju s vremenom, objašnjava Carlos Huber, kreator brenda Arquiste Parfumeur. Ključno je zapitati se: Kako se osjećam dok nosim ovaj miris? Gdje me vodi? Neki će vas mirisi razbuditi, drugi opustiti ili čak vratiti u neka davna sjećanja.

"Naša iskustva povezujemo s onime što nosimo – bilo da se radi o odjeći ili parfemu. Važno je definirati namjeru," dodaje Huber.

Umjetnost testiranja na koži i papiru

Romano Ricci, osnivač kuće Juliette Has a Gun, savjetuje da parfem testirate i na papirnatom testeru i na vlastitoj koži. Iako papir daje neutralnu osnovu, stvarna kemija dolazi do izražaja tek u kontaktu s vašom kožom.

Ricci upozorava na "olfaktorni zamor" – stanje u kojem nos više ne može razlikovati mirise. Kako biste to izbjegli, testirajte najviše tri do četiri parfema odjednom, uz pauze od barem deset minuta između. Tako ćete osjetiti i srednje note, odnosno "srce" parfema.

I dok parfumerije često nude zrna kave za neutralizaciju osjeta, Arps smatra da je bolje pomirisati vlastitu čistu kožu, primjerice unutarnju stranu zapešća.

Parfemu dajte vrijeme

Bez obzira testirate li parfem na papir ili koži, dajte mu vremena da se razvije. Gornje note brzo ishlape, srednje i bazne dolaze kasnije. Prvi dojam može biti varljiv.

"Parfem će živjeti s vama – i vi s njim. Ako vam se ne sviđa nakon sat vremena, to vjerojatno nije vaš idealan izbor," naglašava Huber. No ako dobijete komplimente iz okoline, to može biti znak da ste pogodili. "Kao šminka ili odjeća, miris je način izražavanja," dodaje Ricci.

Više od prvog dojma

Prije nego kupite cijelo pakiranje, Arps preporučuje "discovery kitove" – setove s više manjih bočica koje vam omogućuju testiranje u različitim situacijama. Ricci sugerira i platforme poput Nosea, koje prema vašim preferencijama kreiraju personalizirane setove uzoraka.

Također, vodite bilješke o isprobanim parfemima i notama koje vas privlače – pomoći će vam u prepoznavanju vlastitog olfaktornog ukusa.

Ne zanemarujte ni rastuću popularnost "swap meetova", odnosno okupljanja na kojima ljubitelji parfema razmjenjuju čak i djelomično korištene mirise. "To je način da dođete do nečega što vam možda još više odgovara – jer kao što se parfem razvija, mijenjamo se i mi," kaže Arps.

Koncentracija i trajnost

Dugotrajnost parfema ovisi o koncentraciji mirisnih ulja:

Parfum (čisti parfem) – najkoncentriraniji i najtrajniji (20–30% ulja), traje do osam sati.

Eau de Parfum (EDP) – vrlo popularan, nešto lakši, ali i dalje dugotrajan.

Eau de Toilette (EDT) – laganija koncentracija, idealan za dnevno nošenje.

Eau de Cologne (EDC) – još lakša verzija, pogodna za ljeto i sport.

Eau Fraiche – najmanje koncentrirana, s najkraćom trajnošću.

Ako se zaljubite u miris koji nije izrazito postojan, ne brinite – Huber tvrdi da dugotrajnost ne mora biti presudna jer parfem uvijek možete nanijeti ponovno.

Budžet i osobni stil

Cijena parfema ovisi o brojnim faktorima – koncentraciji, kvaliteti sastojaka, imenu brenda. Niche brendovi često dolaze s visokom cijenom, no ni to danas više nije kao prije. Naime, neki su masovni brendovi toliko digli cijene, da se isplati otići u bilo koju niche parfumeriju i upoznati taj svijet autentičnih priča.

U svakom slučaju, budžet je poželjan, kako biste se znali orijentirati. Otvorite srce i um nekim novim kreacijama, a niche su baš te koje imaju posebne teme, neočekivane i ponekad ekstremno lijepe.

Na kraju, ne postoji ispravan ili pogrešan način odabira parfema. "Zamislite svoj parfem kao nevidljivu haljinu, a ne kao listu sastojaka," savjetuje Ricci. Miris je osobna izjava – što želite reći o sebi?