Kako razgovarati o financijama u ljubavnoj vezi, a bez drame?

Ako vas pomisao da razgovarate sa svojim partnerom o financijama ispunjava strahom, onda niste jedini. Prošlogodišnje istraživanje Royal Londona pokazalo je da se tri od pet parova svađa oko novca, a 62% zbog prekomjernog trošenja. Četvrtina ispitanika izjavila je kako vjeruje da je njihov partner neodgovoran prema novcu, a trećina je priznala da skriva podatke o svojoj ušteđevini i dugovima od partnera.

Financijska terapeutkinja Simonne Gnessen kaže da otvoreni i iskreni razgovor o novcu ne mora biti naporan – čak se može pretvoriti u nešto zabavno. Predlaže ulaganje u početne kartice za razgovor o novcu (kao što su Habitudes) ili pronalaženje sličnog internetskog izvora koji će vama i vašem partneru omogućiti da objektivno razgovarate o svojim pristupima trošenju, štednji i zarađivanju.

- Ako ste novi u ovome, ovo je lijep način, to je jedan od alata za razgovor. Izvučete kartice i pročitate izjave i to vam omogućuje da istražite scenarije kao što su: 'Ne mogu zamisliti da idem u kupovinu i ne potrošim novac' ili 'Znam točno koliko imam na svakom od svojih računa', ili 'Platit ću više za marku koju će drugi prepoznati'. Možda te teme dovedu do sukoba, ali pristup njima na ovaj način stvara dinamiku razgovora - govori Simonne.

Foto: Dreamstime

Ovo nije samo korisna vježba ako se tek upoznajete ili razmišljate o zajedničkom životu.

- Možda ste u vezi s nekim tko je vrlo tajnovit po pitanju novca i ima stav "ti zarađuješ svoj novac, ja zarađujem svoj", ili ste možda u situaciji "ja plaćam stanarinu, a ti plaćaš račune" i to trenutno funkcionira. Ali, biti u mogućnosti razgovarati i razjasniti ili zatražiti promjene jako je važno - zaključila je Simone, a piše Women's Health.

