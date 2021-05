Bilo da je to na poslu, na zabavi ili na spoju, često se nađemo u razgovorima koji testiraju naše samopouzdanje. Kada razgovaramo s ljudima koje doživljavamo inteligentnijima, moćnijima, talentiranijima ili privlačnijima, normalno je da se osjećamo neadekvatno ili prestrašeno. Naime, bojimo se da će nas ta 'impresivnija' osoba osuditi ili će nas odbiti.

- Ne treba vas biti sram ako se ponekad suočite s ovakvim socijalnim situacijama - rekla je terapeutkinja Melissa Weinberg.

- Mi smo društvena bića i naravno da nam je jako stalo do toga što drugi misle o nama, posebno oni koje poštujemo, ljudi koji imaju neki društveni status ili netko tko nas privlači. Umjesto da se zbog toga osjećate čudno ili izbjegavajte takve situacije, podsjetite se da niste jedini koji to proživljavate - tvrdi Weinberg. U nastavku pogledajte savjete koje nude stručnjaci o tome kako se postaviti prema ljudima kojih se pomalo bojite ili prema njima osjećate neku vrstu strahopoštovanja.

1. Prvo promijenite ton svog unutarnjeg dijaloga

Unutarnji dijalog je način na koji razgovaramo sami sa sobom. Mnogima od nas taj negativni unutarnji glas uvijek govori da smo dosadni, neugledni ili da ćemo nešto zeznuti. Pozitivni unutarnji dijalog možda neće svima biti prirodan, ali to je nešto što se može usavršiti praksom.

- Ljudi rijetko mogu razgovarati sa sobom u pozitivnom tonu koji ohrabruje i podržava, ali je ključan za poboljšanje raspoloženja i vaše društvene interakcije. Recite si stvari koje ističu vaše pozitivne osobine - rekla je Kendra Witherspoon Kelly, licencirana profesionalna savjetnica.

Neki od primjera pozitivnog unutarnjeg dijaloga su: 'Želim prisustvovati ovom događaju i ponosan sam na sebe što sam izašao iz svoje komfor zone ', 'Nikad u prošlosti nisam imao problema sa sklapanjem prijateljstava - zašto bi sada bilo drugačije?' ili 'Moje govorničke vještine se još uvijek razvijaju, ali postavljam sjajna pitanja i dobar sam slušatelj'.

2. Prethodno shvatite suštinu onoga što želite reći

Nećete se uvijek moći pripremiti za neke razgovore, jer se oni ponekad događaju u hodu. Ali kad možete, učinite to jer će vas priprema smiriti pošto ćete na vrijeme razmisliti o svemu što želite reći. Ne trebate pisati i pamtiti cijelu skriptu; smislite samo nekoliko natuknica.

- Što ste spremniji prije interakcije, to ćete biti sigurniji. Možda se nećete moći potpuno opustiti, ali to je uredu. Ideja je smanjiti ili spriječiti strah - tvrdi savjetnica Caris Thetford.

3. Ne zaboravite da je i ta osoba čovjek

Bez obzira koliki status ima ta druga osoba, ona ima fizičke i emocionalne potrebe baš poput vas (i svih ostalih). Da biste se podsjetili na tu činjenicu, pokušajte upotrijebiti frazu 'baš poput mene', savjetuje profesorica komunikacije Jennifer Kammeyer, koja predaje na državnom sveučilištu u San Franciscu.

- Recite sebi, ova osoba jede doručak, baš kao i ja. Ova se osoba osjeća tužno, baš kao i ja. To pomaže preusmjeriti vašu perspektivu osobe s ‘zastrašujuće’ na ‘ljudsku’ - rekla je.

4. Znajte koju vrijednost dajete razgovoru

Odredite vrijednost koju dajete razgovoru: možda ste izvrstan pripovjedač priča, kreativno rješavate probleme ili ste netko tko ima bogato znanje o određenoj temi.

- Prije nego što se uključite u razgovor, podsjetite se zašto je došlo do njega. Netko vas je s razlogom pozvao na sastanak ili druženje. Recite si zašto ste pozvani i kako vi dajete vrijednost tom sastanku - rekla je Kammeyer. Neka vas ta misao osnaži da budete svoji u razgovoru. Svakako, možda ćete morati naglasiti ili ublažiti neke dijelove svoje osobnosti, ovisno o tome s kim razgovarate i kakvi su sugovornici. Bez obzira razgovarate li s šefom svoje tvrtke ili atraktivnim poznanikom na roštilju, to ste i dalje 'vi'.

- Komunikacija našeg 'autentičnog ja' omogućava nam da budemo slobodni u razgovorima. Upoznajte sebe, kako reagirate u situacijama i kako najbolje komunicirate. Da biste bili autentični komunikator, razmislite o aktivnom slušanju, pritom poštujte sebe i druge, preuzmite odgovornost za vlastite osjećaje i znajte da je pokazivanje emocija u razgovorima u redu - rekla je Amelia Reigstad, savjetnica za komunikacije u Minneapolisu.

5. Budite svjesni svog govora tijela

Tijekom razgovora, pokušajte ostati fizički stabilni, jer vam to može pomoći da se onda i vi osjećate mentalno stabilnijima.

- Stanite s razmaknutim bokovima u stopalima ili sjednite s razmaknutim koljenima i s obje noge na tlu. Nemojte prekrižiti noge ili ruke. Usredotočite se na osjećaj stopala koja vas doslovno uzemljuju. Usredotočite se i na uspravno držanje, sa stisnutim trbuhom i ispravljenim leđima. To će vam pomoći za bolje samopouzdanje - savjetovala je Kammeyer.

6. Uđite u interakciju prije ustručavanja

- Što se duže ustručavate i izbjegavate sudjelovati u razgovoru, to ćete dulje ostati zaokupljeni sa svojim strahovima - tvrdi Weinberg. Duboko udahnite i prilagodite se situaciji - usredotočite se na zvuk glasa druge osobe, boju njihovih očiju ili teksturu vaše odjeće. Na taj ćete način biti prisutniji u razgovoru i manje zaokupljeni strahovima u svojoj glavi.

- Iako je takve stvari teško kontrolirati, pokušajte se usredotočiti na sadašnji trenutak, primijetite kada vam pažnju krenu privlačiti vlastiti strahovi i nelagoda te se probajte opustiti. Izbacite iz glave sve što vam skreće pažnju sa sadašnjosti, te se 'uzemljite' kroz svoja osjetila - rekao je Weinberg.

7. Prihvatite nelagodu

- Jedna od najvećih pogrešaka koju ljudi čine kada su u situaciji koja izaziva tjeskobu je to što se pokušavaju otarasiti tih neugodnih osjećaja - kaže Weinberg. No, to je paradoksalno. Što više mentalne energije potrošite na pokušavanje da se ne osjećate tjeskobno ili prestrašeno, to ćete se na kraju više osjećati tjeskobno ili prestrašeno.

- Što se više pokušavate riješiti ovih osjećaja, to će vaša tjeskoba postati intenzivnija. Vježbanje prihvaćanja i dopuštanje prisutnosti tjeskobe puno je bolja strategija - zaključila je Weinberg, piše HuffPost.