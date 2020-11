Kako razgovarati s partnerom o novcu, a da se ne posvađate

Crni fond može spasiti, a tajni račun razoriti brak, no pobjeđivanje straha od razgovora najbolje će pomiriti suprotnosti. Financijske teškoće mogu i ojačati vezu, a najbitnije od svega je kako pristupamo tim razgovorima

<p>Nije tajna da se parovi svađaju. Gotovo polovica (41 posto) američkih parova bori se oko punjenja perilice posuđa samo. Novac je uobičajeni izvor svađi - 31 posto odraslih partnera kaže da su financije glavni problem u njihovim vezama, piše <a href="https://qz.com/1748032/how-to-talk-to-your-spouse-about-money/?ncid=newsltushpmgnews">QZ</a>.</p><p>Zajednički financijski ciljevi obitelji, poput umirovljenja, preseljenja u veći dom i plaćanja školarina za djecu, vraćaju se natrag u emocije i osobne povijesti.</p><p>Zašto je tako teško razgovarati o novcu s nekim koga voliš? Kako parovi mogu upravljati, raspravljati i planirati svoju financijsku budućnost bistrih glava i s optimizmom? Može li se naučiti financijska kompatibilnost?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Muke po ovrhama</strong></p><p>Oko 16 posto brakova raspadne se zbog financijske nevjere, pokazalo je američko istraživanje. Novčani preljub može biti različit - od bezazlenog prešućivanja, laganja o troškovima, skrivanja gotovine do tajenja računa i bankovnih izvješća od partnera.</p><p>- Većina ljudi boji se razgovarati o financijama jer su one povezane s osjećajem kontrole i samopouzdanjem. Tako često partner koji zarađuje više misli kako bi sam trebao upravljati obiteljskim novcem, što se gotovo uvijek negativno odražava na vezu - kaže psiholog Jeffrey Gardere. Također, način raspolaganja novcem povezan je s odgojem i navikama stečenim prije braka, kojih se vrlo teško riješiti. Osim toga, suprotnosti se često privlače, pa tako rastrošni nerijetko završe sa štedljivima, što sve može rezultirati beskrajnim svađama i optuživanjima. </p><p>Budući da je gotovo nemoguće mijenjati karakterne osobine partnera, prvi korak u rješavanju financijskih nesuglasica je otvoren razgovor i pronalaženje kompromisa. </p><h2>Isplanirajte budućnost, ali i novac za crni fond</h2><p>Razgovarajte o zajedničkim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima te se pobrinite da barem donekle imate slične planove za budućnost. Dogovorite se o osnivanju crnog fonda, koji ćete trošiti samo u slučaju nepredviđenih troškova. </p><h2>Često optuživanje i kritiziranje ne pomažu</h2><p>Ako doista želite riješiti novčane probleme, morate prestati s optuživanjima i povišenim tonovima jer tako nećete ništa postići, nego sve samo učiniti gorim nego što jest. Oba partnera moraju preuzeti odgovornost za financijske odluke.</p><h2>Dogovorite se kako ćete raspodijeliti primanja</h2><p>Zajednički se dogovorite o kućnom budžetu, odnosno kako ćete raspodijeliti primanja na plaćanje računa, prijevoz, štednju, otplaćivanje eventualnoga kredita, godišnje odmore... Obećajte si da ćete razgovarati o svakoj većoj kupnji.</p><h2>Otkrijte što se krije iza svađa o novcu</h2><p>Katkad financijske nesuglasice zapravo nemaju veze s novcem, pa je vrlo važno otkriti što se doista krije iza njih. Možda su povezane s osjećajem samostalnosti u vezi, kontrolom, nedobivanjem dovoljno pažnje, manjkom zajedničkog vremena... </p><h2>Zbog ljubavi račun ‘izlazi’ iz minusa...</h2><p>Zbog financijskih teškoća neki parovi postaju bliskiji jer su 'prisiljeni' međusobno si pomagati, više razgovarati, ali i pronalaziti načine kako kvalitetno provoditi zajedničko vrijeme uz ograničene troškove. Primjerice, večere u restoranima mogu zamijeniti romantične šetnje ili gledanje filmova kod kuće. Iako novčani problemi najčešće narušavaju vezu, mogu i ojačati, pokazalo je istraživanje Sveučilišta u Virginiji. </p><p>Tako je 29 posto ispitanika koji su u braku izjavilo kako im se odnos poboljšao tijekom recesije, a i stopa rastave posljednje četiri godine smanjila se sedam posto. Tajna financijski uspješnih parova je i da, bez obzira na međusobno povjerenje, imaju odvojene bankovne račune. Tako izbjegavaju najveće financijske nesuglasice i optuživanja. No uz odvojene imaju i zajednički bankovni račun koji im služi za pokrivanje troškova stanovanja i hrane. </p><p>Također, dobro je i dogovoriti se s partnerom da ćete barem jedanput na mjesec imati sastanak o prihodima i rashodima. No osim o kreditima, računima i ostalim neugodnim stavkama, razgovarajte i o onima koji vas vesele poput putovanja ili darova. </p><h2>Katkad pomažu posrednik i literatura</h2><p>Ako vidite da ne možete izaći na kraj s novčanim problemima, najbolje bi bilo obratiti se stručnjaku koji će vam pomoći srediti financije. Možete i početi proučavati knjige, časopise, internetske stranice s novčanim savjetima...</p><h2>Veza ima budućnost samo ako u njoj nema tajni</h2><p>Povjerenje i iskrenost temelji su svake uspješne veze, pa je zbog toga važno da dobro poznajete međusobnu financijsku prošlost, odnosno eventualna dugovanja. Osim toga, i obiteljske financije partnera ne bi trebale biti nepoznanica. </p><h2>Odvojite proračun za koji se ne morate pravdati</h2><p>Dogovorite se da oboje imate pravo potrošiti određeni iznos svaki mjesec za koji ne morate 'odgovarati' partneru. Također, razgovarajući o novcu, ostanite racionalni i hladne glave jer ćete financijske probleme prebroditi samo radeći kao tim.</p>