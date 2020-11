Je li ona ta 'prava'? Ovih će šest znakova reći muškarcu da nije

Početna privlačnost i prikazivanje samo onog najboljeg od sebe mogu zavarati ljude u odnosima, a ovo su stvari koje se muškarac treba zapitati o svojoj partnerici te tako spriječiti kasnije ljubavne brodolome

<h2>1. Trebate li razmišljati?</h2><p>Za razliku od žena koje će analizirati budućnost i moguće situacije unedogled, muškarci se češće povode za trenutnim osjećajem. Velik dio njih osjeća pritisak da se ožene i zasnuju obitelj, no ni sami sebi ne mogu objasniti izbjegavaju li to zbog straha od promjena ili zato što podsvjesno osjećaju da djevojka s kojom jesu nije ona 'prava' za njih.</p><h2>2. Ne odobravaju je vaši prijatelji</h2><p>Koliko god vaši prijatelji imali različit ukus u glazbi, filmovima, sportu ili ljudima, činjenica je da vas oni dobro poznaju. Stoga, ako oni smatraju da ona nije dobar izbor za vas, ili ako ih pak vaša partnerica ne može podnijeti, to je definitivan znak da u vašem odnosu nešto ne funkcionira. Najbolje što možete napraviti je razgovarati s nekim tko je nepristran, nakon čega će vam biti jasnije u čemu je problem i može li se riješiti.</p><h2>3. Nema baš aktivnosti u kojima možete zajedno uživati</h2><p>Nakon intenzivnog i početnog razdoblja veze u kojem vam je bilo dovoljno samo da provodite vrijeme zajedno i upoznajete se, ovo stanje tek kasnije izlazi na vidjelo. Zapitajte se uživate li zajedno u besposlenim nedjeljnim popodnevnima, koliko se vaši interesi, hobiji i ono što vas ispunjava preklapaju te koliko se općenito morate truditi da bi vam zajedno bilo lijepo. Ako je za sve potreban velik kompromis i trud s vaše strane, tada niste kompatibilni.</p><h2>4. Vi ste dežurni krivac za sve</h2><p>Osim ako ste iznimno egoistični ili pak nikad niste naučili kako stvari funkcioniraju u normalnim vezama, ne biste se trebali cijelo vrijeme osjećati kao da ste nešto zgriješili. Ako je osjećaj krivnje postao vaša svakodnevica, tada je problem u nerealnim očekivanjima i tome da ste oboje zaljubljeni u idealnu sliku partnera. Ne možete li otvoreno razgovarati o tim očekivanjima i naći kompromis, tada to nećete uspjeti ni u budućnosti.</p><h2>5. Seksualni život je loš</h2><p>Pamtite li dobar seks na početku vaše veze, lako je samog sebe zavarati da seks nije najbitnija stvar u vezi te da je koncentriranje na njega površno. Ipak, to nije točno i rezultati brojnih zdravstvenih studija pokazuju da je redovit i zadovoljavajuć seks jedan od tri ključna preduvjeta za stabilan ljubavni odnos i partnerstvo.</p><h2>6. Ona je sjajna, ali ne možete zamisliti budućnost s njom</h2><p>Ona je pametna, seksi i ne ljuti se ako poslije posla ostanete na pivi s dečkima. U prijevodu, prema općenitim muškim "standardima" ona je savršena. Problem se javlja ako se s njom tako 'savršenom' ne možete zamisliti u budućnosti, u braku ili s djecom. Da biste bili sigurni kako nije samo riječ o tremi zbog promjene životnog stila i velikih obaveza, pričekajte nekoliko mjeseci te ako se jednako osjećate, budite pošteni prema sebi i njoj te recite zbogom</p>