Kako roditelji mogu pomoći djeci oko domaće zadaće - bez da ju sami rješavaju ili izlude?

Nakon dugog dana u školi, zadnja stvar koju moja djeca žele je rješavati domaću zadaću. S druge strane, zadnja stvar koja roditeljima treba nakon napornog dana na poslu je svađa s djetetom oko toga. No, suprug i ja uvijek smo mislili da što smo uključeniji u pisanje domaće zadaće, djeci je lakše oko toga, piše autorica na portalu Scholastic.

Ispostavilo se, međutim, da to nije nužno točno, kaže. Naime, nakon što su stručnjaci pregledali 30 godina istraživanja na tu temu, zaključili su da u većini slučajeva takav roditeljski interes zapravo ne pomaže u poboljšanju rezultata testa ili ocjena — a ponekad se i obije o glavu. Razlog: kada su roditelji previše uronjeni u domaće zadaće, uskraćuju djeci priliku da postanu neovisnija i samouvjerenija. Što je još gore, sukobi oko toga usput mogu izazvati tjeskobu.

Ako cijelo vrijeme nadzirete dijete dok piše zadaću, to može biti frustrirajuće i za vas i za njega

Naravno, ako ste navikli sudjelovati u zadaćama, lakše je reći nego odustati od toga. Evo što stručnjaci kažu o tome kako bismo se trebali ponašati da pomognemo djetetu kad je to potrebno, a da opet nismo stalno nad zadaćom. Evo nekoliko tehnika koje bi mogle biti korisne:

Dosadašnja situacija: Sjedite pored djeteta kako biste mogli odgovarati na pitanja i ispravljati njegove pogreške.

Novi način: Ostanite dostupni obavljajući poslove u blizini.

Ako ste stalno iznad djeteta, šaljete poruku da mislite da ono nije doraslo zadacima. Umjesto toga, budite zauzeti svojim poslom, ali mu povremeno dajte do znanja da ste tu ako vas treba. Pričekajte dok dijete ne zatraži vašu pomoć, kaže dr. sc. Miriam Liss, autorica knjige Balancing the Big Stuff: Finding Happiness in Work, Family, and Life.

Nemojte djetetu samo dati odgovore. Na primjer, ako je zbunjeno matematikom, probajte mu postavljati pitanja (Na primjer: Koliko skupova po dvoje čini osam?). Ako kaže: da razumije, pustite ga da dalje nastavi samo. Ako se nastavi boriti, dajte mu prijedlog da nešto iz svoje okoline iskoristi kao pomoć u zbrajanju - mrkvu, grašak, bilo što što vam je pri ruci.

Također izbjegavajte uplitanje u ispravljanje svake pogreške bez da porazgovarate s djetetom.

- Domaća zadaća je prilika za dijete da vježba ono što je naučilo na satu, objašnjava Jacqueline Cross, učiteljica četvrtog razreda u Hinghamu.. Dakle, ako stvarno nije razumjelo, bilo bi dobro da to ostane problem koji će raspraviti s učiteljicom, koja mu može pomoći, dodaje.

Ako vas dijete zamoli da pregledate njegov radni list, ukažite mu na pogreške na suptilan način. Recite: Možda bi bilo dobro da kreneš ispočetka i vidiš gdje si pogriješio", ili da se kratko podsjetite na smisao vježbanja: "Hm, trebali ste zbrojiti novčiće koji zajedno čine 4 dolara? Hoćeš li probati naglas, dok te ja slušam?"

Dosadašnji način: Zanovijetate dok dijete ne počne raditi.

Novi način: Uspostavite rutinu bez svađanja.

Dajte im do znanja da ste tu ako vas trebaju i ne uplićite se u rješavanje zadataka

- Jasno dajte do znanja da svatko ima obveze te da dijete uz odlazak u školu i učenje, ima obavezu riješiti domaće zadatke, kaže Susan Kuczmarski, autorica knjige The Sacred Flight of the Tinejdžer, vodiča za roditelje tinejdžera. Recite im da su dužni dati sve od sebe, što znači da se možete dogovoriti i oko toga da ih ne provjeravate nakon što su napravili zadaću.

Zajedno smislite određeno vrijeme i mjesto za zadaću . Dopustite djetetu da nakon škole malo predahne, pa se onda primi tog posla, ali budite sigurni da zna da se ne može pregovarati o tome da cijelo popodne igra nogomet, ili se druži s prijateljicama, pa piše zadaću iza 22 sata na večer. Nakon što uspostavite čvrstu rutinu, držite je se svaki dan.

- Djeca mogu kukati, ali jednostavno neće moći gledati svoju TV emisiju ili bilo što drugo što bi željeli raditi dok domaća zadaća nije gotova. Točka, kaže dr. Liss.

A ako dijete ne napravi zadatak jer ga niste podsjetili? Koliko god bilo teško, neka se nosi s posljedicama. Nećete uvijek biti u blizini da biste ga nadzirali, odgovornost za učenje je na njemu.

Dosadašnji način: Ljutite se na dijete zašto je čekalo noć prije da uči za test iz pravopisa.

Novi način: Podučavajte dijete vještinama upravljanja vremenom.

Ako vaš klinac nešto nije dobro razumio u školi, uputite ga da potraži pomoć učitelja

Zbog stalne grdnje vaše dijete se samo osjeća loše i pomalo će vas prestati slušati. No, djeca cijene strukturu i ako ih naučite kako razdvojiti zadatke na dijelove kojima je lakše upravljati i pomognete im u organizaciji, učinit ćete veliku stvar. Tiskani kalendar izvrstan je alat za to, jer može mapirati rokove i imati vizualni podsjetnik. Objesite ga na istaknuto mjesto. Zatim pomozite djetetu da postavi dnevne ciljeve, poput "prouči četiri riječi u ponedjeljak i pet u utorak...", ili razdijelite taj projekt na tjedne ciljeve, poput "prikupiti resurse do 5., posaditi sjeme 11.".

Dajući djetetu kontrolu nad rokovima, vi se povlačite iz ratova: ako je nešto zapisano u kalendaru, dijete je odgovorno za to. Preskočite iznošenje negativnih posljedica za nedovršavanje stvari. Umjesto toga, kaže dr. Liss, možete mu ponuditi nagrade za postizanje svake prekretnice.

Stari način: Uvlačite se u frustracije i rješavanje zadataka.

Novi način: Prošetajte.

Ne dopuštajte da dijete stalno kuka nad zadacima, navedite ga da se koncentrira umjesto toga

Ako se dijete žali na sam posao ("Pretežak je!" ili "Ne shvaćam!"), otkrijte što je iza njegove frustracije. Ako se radi o nedostatku motivacije, dajte mu do znanja da će, što prije to završi, prijeći na nešto zabavnije. Zatim napustite sobu. Bez publike, dijete se više neće imati kome žaliti, pa što prije izađite iz tog negativnog kruga.

Naravno, ako je gradivo stvarno preteško za dijete, to je druga priča. Tada pokušajte s njim riješiti jedan ili dva problema, dok vas ne primi ljutnja, jer možda ćete doprinijeti tome da mu se upali žaruljica u glavi. Ako ne uspijete, obratite se učitelju i zatražite pomoć, odnosno ako je riječ o starijem djetetu, predložite mu da samo u školi zatraži pomoć učitelja. Učitelji ne žele da se njihovi učenici muče do suza, pa će vam rado dati upute oko toga koji vam resursi mogu pomoći da bolje razumije lekciju.

Stari način: Radite na projektu svog djeteta dok krajnji proizvod ne bude savršen.

Novi način: Neka vaše dijete preuzme vodstvo.

Dajte djeci priliku da zahvaljujući trudu i mašti stječu nove vještine, umjesto da im date odgovore

- Dajemo djeci projekte da bi dobila priliku primijeniti nove vještine koje su naučila, objašnjava Cross. Dakle, dajte sve od sebe da odolite porivu da svojim radom oduševite učitelja.

- Viđamo vaše dijete svaki dan, tako da smo prilično upoznati s time koliko ono zna i može – ističe Cross. To ne znači da se ne možete uključiti, ali neka vaše dijete bude kreativna snaga. Na primjer, ako primijetite da zadatak uključuje izradu vremenske crte, a dijete je to propustilo, istaknite to i dopustite joj da osmisli koje datume uključiti i kako ih najbolje prikazati. Uostalom, oluja ideja omogućuje vašem djetetu da usavrši svoje vještine rješavanja problema i povećava njegovo samopouzdanje. Ako vi sve riješite, ništa neće naučiti.

Kada vam vaše dijete ponosno pokaže gotov proizvod, recite joj nešto konkretno, poput "Tvoj sastavak me tjera da pročitam tu knjigu!", ili "Opa, pogledaj sve te detalje koje si uključio u taj dijagram!". Koristeći takve opisne ocjene priznajete sam sadržaj i trud koji je vaše dijete uložilo u njega, a ne samo to kako izgleda, napominje dr. Kuczmarski. Zato se klonite općenitih ocjena (na primjer: "Ovo izgleda odlično").

Postizanje ravnoteže je ključno — i to vrijedi za sve zagonetke s domaćim zadaćama.

- Vaš cilj je pronaći ono zadovoljstvo da budete tu ako vas vaša djeca trebaju, ali ne da im cijelo vrijeme budete nad glavom – ističe dr. Liss.