Kako se ponašati ako ste u vezi s nekim tko previše razmišlja

Ako ste u vezi s partnerom koji previše razmišlja, onda znate koliko su neki trenutci teški. Partner koji previše razmišlja može krivo protumačiti telefonski poziv, tekstualnu poruku, vaše kretnje i slično. Vrlo često se događa da su zabrinuti za budućnost i razmišljaju negativno što može dovesti do svađe. Oni su opsjednuti najsitnijim detaljima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ove četiri stvari partner koji previše razmišlja želi od vas:

1. Traže sigurnost

Prekomjerno razmišljanje je ukorijenjeno u nesigurnosti. Partner koji previše razmišlja želi biti siguran da ga volite. Ako imate takvog partnera onda znate koliko ćete ih u to morati uvjeravati. Čak i ako je uzrok njihovog nemira potpuno neutemeljen, usredotočite se na to da ih uvjerite da je sve u redu i da vam je i dalje stalo do njih.

2. Nemojte reći nešto što ne mislite

Pripremite se na to da će pomno pratiti svaki detalj vaših riječi i rečenica te će sve analizirati. Pomno će razmišljati o tome što ste rekli. Samo zato što imate pravo reći što god želite, ne znači da to uvijek trebate. Ako kažete nešto što ne mislite, partner koji previše razmišlja shvatit će to ozbiljno i od toga će napraviti pravu dramu. Dakle, prije nego što išta kažete partneru koji previše razmišlja, morate dvaput razmisliti. On će vaše riječi analizirati i iz njih će izvući zaključke.

3. Podijelite sve s partnerom

Pretjerano razmišljanje u vezi često je uzrokovano nedostatkom komunikacije. Ako ne razgovarate o određenoj temi ili problemu s partnerom, oni će početi misliti da nešto nije uredu te će početi preispitivati ono što vi radite. Takve osobe žele iskrenu i otvorenu komunikaciju sa svojim partnerom. Žele brižnog partnera sa kojim će moći podijeliti sve. Dijeljenje osjećaja i misli s partnerom može vam pomoći da poboljšate i produbite svoj odnos.

4. Važna je jasna komunikacija

Kao što je prethodno naglašeno, ključno je održavati otvorenu i iskrenu komunikaciju s partnerom. Zajedno riješite problem i pronađite rješenje, nemojte dopustiti da problem 'visi' i da ga ne riješite jer će se partner gristi i neprestano će razmišljati o tome. Vrlo je vjerojatno da su takve osobe tjeskobne pa će ih svako ignoriranje problema ili zanemarivanje izjedati. Oni su jako oštri prema sebi i svaku situaciju preispituju, piše Pink Villa.

Najčitaniji članci