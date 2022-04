Svakom 4. muškarcu je krivo što se razveo: 'Volio bih da sam otišao na terapiju na vrijeme'

Razvod je ladica uznemirujućih statistika. Na primjer, prema istraživanjima, menadžeri za igre na sreću, barmeni i stjuardese su najčešće pred razvodom.

Zatim, tu je i činjenica da se pokazalo da sve, od suradnika suprotnog spola do trošenja previše novca na zaručnički prsten, povećava rizik da čovjek kaže svojem partneru: 'Više ne želim'.

No, postoji još jedan podatak o razvodu koji je još žalosniji - svaki četvrti muškarac požali što se razveo i, retrospektivno, poželi da je neke stvari drugačije napravio.

- Kako bi ponudili neku perspektivu, postavili smo nekolicini razvedenih muškaraca upravo ovo pitanje - piše YourTango.

Neki su odgovori bili očiti, neki su bili iznenađujući. Ali, svi su odražavali iskrenost u pogledu malih i velikih stvari za koje bi više ili manje željeli da su drugačije napravili.

1. Volio bih da sam tražio pomoć

- Kada smo imali problema, toliko je ljudi željelo pomoći. No, nisu to napravili miješajući se u naš brak, nego su nam dali do znanja da ako im zatrebamo da su nam dostupni. Mislim da smo oboje bili krivi što smo mislili da svoje probleme moramo sami rješavati, pa smo rijetko, ako ikad, prihvatili nečiju ponudu da nam pomogne - kaže Aaron (40) iz Illinoisa u SAD-u.

- Ponekad bi s nekim 'zagrebli ispod površine', ali nikad nismo mislili da će nam netko drugi moći pomoći. Ili da su to stvarno htjeli. Bio je to vrlo arogantan način razmišljanja. Nisam siguran da bi razgovor i traženje savjeta spasili moj brak, ali gledajući unatrag, vrijedilo bi pokušati - dodaje.

2. Volio bih da sam se otvorio svojoj ženi

- Upoznao sam svoju ženu kada sam bio velika zvjerka u poslu. Imao sam novac, skupi auto, samopouzdanje, sve. Nakon što smo se vjenčali, ostao sam bez posla. Ali, bio sam odlučan ne dopustiti joj da me vidi kao nešto manje od onoga što sam bio kad smo se upoznali. Držao sam prilično dobru fasadu, ali sam se mučio iznutra, posebno sa svojim identitetom. Znam da joj je bilo jasno da sa mnom nešto nije uredu i često je pokušavala razgovarati sa mnom, ali ja sam joj uvijek odgovarao 'Ne, dobro sam. ' Na kraju joj je to dosadilo, a nakon toga je sve otišlo k vragu - Richie (37) iz Teksasa.

3. Da bar nisam bio toliko nesiguran u sebe i pustio da nam se sroza sroza seksualni život

- Naš seksualni život je praktički nestao nakon što smo dobili djecu. Jednostavno ga nije bilo. Neko vrijeme nitko od nas nije o tome razgovarao, iako smo oboje bili toga svjesni. A onda je, jednog dana, konačno to spomenula. Dio mene je zapravo bio sretan što je to učinila. Ali, onda smo počeli razgovarati kako to popraviti, ja sam se uvrijedio. Mrzio sam ideju nisam dovoljno muževan. A tako uvrijeđen nisam želio ni probati riješiti problem, ni zbog nje, ni zbog nas - Alan (36) iz Ohioa.

4. Volio bih da sam slušao svoje prijatelje

- Duže vrijeme su me prijatelji pitali jesam li siguran da se želim oženiti svojom bivšom ženom. Znali su da je volim, ali jednostavno nisu bili sigurni u nju kao osobu. Ipak, svi su oni sjajni dečki, pa su njihove brige uvijek bile izražene vrlo taktično i brižno. Međutim, bio sam toliko zaljubljen da njihova pitanja i upozorenja nisu ostavila traga kod mene. Tri godine nakon vjenčanja, saznao sam da me vara i razveo sam se. I na to su me upozorili. Nisu konkretno znali da me vara, ali bili su sumnjičavi. Trpjeli su je jer su znali da ju volim, a za sve što se dogodilo sam si sam kriv jer ih nisam slušao - Matt (39) s Floride

5. Volio bih da imam manje beskorisnih stvari

- Kad se razvedeš, shvatiš koliko beskorisnih stvari zapravo posjeduješ. To je zato što ih morate podijeliti. Na kraju, moja bivša supruga i ja nismo htjeli provoditi više vremena zajedno nego što smo morali. Ali, zahvaljujući svim DVD-ovima i kuhinjskim napravama i beskorisnim gluparijama koje smo nabavili, morali smo doslovno proći kroz sve jedno po jedno i odlučiti tko će što zadržati. Definitivno me natjeralo da razmislim o tome koliko smo vremena gubili na traženje i kupnju stvari. Danas više nisam takav materijalist - Neil (38) iz Colorada.

6. Volio bih da smo se zajedno uselili prije vjenčanja

- Kažu da brak mijenja ljude, ali ja mislim da je zajednički život ono što zaista izvlači ono najgore u ljudima. Moja bivša i ja smo počeli zajedno živjeti tek nakon vjenčanja. Provodili smo vrijeme jedno kod drugoga, pa smo mislili da znamo u što se upuštamo s međusobnim ljutnjama, lošim navikama i sličnim stvarima. Ali, čovječe, bilo je puno drugačije kad je zajednički život postao trajna stvar. Trebalo nam je to probno razdoblje. I da smo prekinuli, bolje prije nego kasnije - i nakon vjenčanja od 50.000 dolara (350.000 kuna), brakorazvodnih odvjetnika i svega toga. Je li tako? - KJ (33) iz Kalifornije.

7. Volio bih da sam dao otkaz

- Bio je to užasan, užasan posao, a ja sam se skoro svaki dan vraćao kući jadan. Svoju depresiju zbog posla sam donio i doma i to je 'zarazilo' i moj brak. Bio sam napet, bio sam depresivan. Iz nekog razloga jednostavno nisam mogao dati otkaz. A moja me žena stalno nagovarala da dam otkaz. Sto puta mi je rekla kako sve to loše utječe na nas. Ali, nisam mogao podnijeti pomisao da sam nezaposlen. Na kraju joj je bilo dosta i rastali smo se. Nedostaje mi svaki dan, ali ne mogu reći da je krivim. Bio sam nepodnošljiv, a ona to nije zaslužila - Matthew (35) iz New Jerseyja.

8. Volio bih da sam otišao na terapiju

- Supruga me molila da odem na terapiju desetak puta. Prvo, sam, samo da riješim neke probleme koje sam imao. Onda, kad to nisam htio, zamolila me da idem kao par. Osjećao sam se tako… posramljeno, valjda. Nisam mogao proći kroz to. Nije stvarni čin odbijanja terapije osudio moj brak, ali mislim da je rezultirao mnogim problemima koji su se mogli riješiti uz pomoć stručnjaka. Ako ništa drugo, vrijedilo bi pokušati. Moj ego se ispriječio. A u biti što sam imao za izgubiti? - Joe (41) iz Toronta.

9. Volio bih da sam se prije razveo

- Ponekad jednostavno znaš da stvari idu nizvodno. Ali, držite se zajedno jer se ili previše bojite učiniti bilo što ili mislite da će s vremenom biti bolje. Svi moji instinkti govorili su mi da se moramo razići. Bilo je puno stvari. Jednostavno nismo bili 'dobri' jedno za drugo. A najbolje od svega je što se i ona tako osjećala. Nitko od nas nije želio započeti taj razgovor i priznati kako se osjeća, pa smo samo nastavljali dalje otprilike dvije godine dok sve konačno nije došlo do točke pucanja. I ne pretjerujem kad kažem da te dvije godine koje smo proveli samo pokušavajući izbjeći teške razgovore bili potpuni gubitak vremena. Samo smo trebali povući okidač i krenuti dalje - Jonathon (40) iz New Yorka.

10. Volio bih da sam postavio granice sa svojim puncem i punicom

- Bili su grozni. Nametljivi. Nepristojni. Bili su poput najgorih filmskih likova. Iskreno vjerujem da su mi namjerno uništili brak jer im se nisam sviđao i jer su smatrali da njihova kćer može bolje. Da sam na početku bio jači i odlučniji, mislim da bih spasio našu vezu. Vjenčali smo se prilično mladi, pa nisam znao drugačije. Trebao sam promijeniti brave prvog dana - David (31) iz Kalifornije.

