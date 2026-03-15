Kako se svaki horoskopski znak bori s depresijom koju osjećamo svaki ponedjeljak

Nikome se nije lako vratiti u rutinu ponedjeljkom nakon opuštajućeg vikenda, no neki horoskopski znakovi to rade bolje nego drugi. Dok je jednima teško izbaciti se iz prve brzine, drugi odmah prionu poslu jer se tako osjećaju bolje.
Astrologija kaže da svaki horoskopski znak ima svoj način vraćanja na pravi put i osjećanja motivacije, čak i ponedjeljkom. Saznajte kako se vaš znak nosi s početkom tjedna na svoj jedinstven način.
Astrologija kaže da svaki horoskopski znak ima svoj način vraćanja na pravi put i osjećanja motivacije, čak i ponedjeljkom. Saznajte kako se vaš znak nosi s početkom tjedna na svoj jedinstven način.
Astrologija kaže da svaki horoskopski znak ima svoj način vraćanja na pravi put i osjećanja motivacije, čak i ponedjeljkom. Saznajte kako se vaš znak nosi s početkom tjedna na svoj jedinstven način.
OVAN: Njima vlada Mars i ne čekaju motivaciju. Ovaj vatreni znak odmah se hvata posla. Kada Ovan jako vježba, nosi svijetlu odjeću ili prvo obavi najteže stvari, osjeća se snažno. Za njih je zamah poput droge.
BIK: Voli se opustiti na početku tjedna. Udobnost je najvažnija stvar. Dobra šalica kave, umirujuća glazba i realan popis obaveza mogu pomoći ovom znaku kojim vlada Venera da se baci na posao. Mali luksuz može pomoći da se osjeća manje pod stresom i stabilnije ponedjeljkom.
BLIZANCI: Prebrode depresiju tako što zaokupljaju svoj um, u čemu im pomaže Merkur. Uzbuđuju ih zabavni razgovori, zanimljiv podcast ili brainstorming. Kada im je um zauzet i inspiriran, ponedjeljak se ne osjeća kao teret. Umjesto toga, osjeća se kao prilika.
RAK: Sve se vrti oko emocionalnog dobrog osjećaja. Utješna jutarnja rutina, poput pripreme doručka kod kuće ili slanja iskrene poruke voljenoj osobi, čini da se osjećate sigurno iznutra. Kada je Rak emocionalno stabilan, ostatak dana prolazi bolje.
LAV: Njima vlada jarko Sunce i nikada neće dopustiti da im svjetlost izblijedi. Oblačenje moćne odjeće, objavljivanje na društvenim mrežama ili preuzimanje vodeće uloge s povjerenjem može odmah učiniti da se osjećaju bolje. Način da prebrodi depresiju je da se pohvali i izrazi.
DJEVICA: Ponedjeljkom su dobro organizirani i brzo rade. Mogu jasnije vidjeti stvari kada pospreme svoj radni prostor, naprave popis zadataka po važnosti i postave ostvarive ciljeve. Manje su pod stresom i imaju više kontrole kada imaju plan.
VAGA: Glavni cilj im je pronaći ravnotežu. Ovaj zračni znak može se osjećati uravnoteženije tako što će ured učiniti ugodnijim mjestom za rad, napraviti smirujuću playlistu ili biti pristojan na sastancima. Pronalaženje ravnoteže prvi je izazov tjedna za Vage.
ŠKORPION: Podiže temperaturu što ga čini fokusiranijim. Umjesto da se bori protiv stresa u ponedjeljak, ovaj vodeni znak duboko se upušta u važne zadatke. Škorpioni se osjećaju snažno i odgovorno kada prave planove i slijede ih.
STRIJELAC: Pobjeđuju osjećaj potištenosti dok prave planove za budućnost. Ostaju avanturistički nastrojeni planirajući odlazak na putovanje, posjet novom kafiću ili učenje nečeg novog. Kada se sprema nešto uzbudljivo, ponedjeljak nije tako dosadan.
JARAC: Smatra da je ponedjeljak korak prema dugoročnom uspjehu. Postavljanje ciljeva, provjera napretka i pridržavanje planova mogu pomoći ovom zemljanom znaku. Za Jarca je uspjeh najvažnija stvar.
VODENJAK: Bori se protiv rutine smišljajući nove planove. Isprobavanje novih ideja, rad na kreativnim projektima ili razgovor o društvenim problemima pokreće njihove progresivne umove. Ne osjećaju se toliko teško u ponedjeljak kada mogu razmišljati.
RIBE: Zagledaju se u sebe kako bi ponovno započele. Ovaj znak je vrlo osjetljiv, pa im slušanje glazbe, pisanje dnevnika, meditacija ili samo nekoliko minuta razmišljanja može pomoći da pravilno započnu dan. Ribe se brinu o svojim osjećajima i mašti prije nego što obave svoje dužnosti kako bi pronašle mir.
