Kako se ugrijati bez dodatnog troška? Savjeti kako da bude toplo bez pojačavanja grijanja

Čak 80 posto ukupne potrošnje energije kućanstva trošimo na zagrijavanje prostora te na pripremu potrošne tople vode, a 20 posto ukupne potrošnje energije kućanstva odlazi na potrošnju električne energije za rasvjetu, kućanske uređaje i različite elektroničke uređaje koje koristimo u kućanstvu', napomenuli su Energetskom institutu Hrvoje Požar u brošuri 'Savjeti za uštedu energije'.

- Radijatore ne prekrivajte zavjesama ili komadima namještaja s obzirom da takvi zakloni smanjuju toplinski učinak radijatora. Također, kada je vanjska temperatura niža od unutarnje i kada nema dobitaka od Sunca (tijekom noći) spustite vanjske i unutarnje rolete kako biste smanjili toplinske gubitke iz grijanog prostora prema vanjskoj okolini. Tijekom dana kada su veliki toplinski dobici od Sunca, rolete je potrebno podići i zavjese maknuti sa staklenih stijenki kako bi se apsorbiralo što više Sunčeva zračenja - savjetuju.

- Preporučuje se kratkotrajno, ali cjelovito prozračivanje prostora. Takvim načinom prozračivanja u trajanju od 3-4 minute, moguće je izmijeniti sav ustajao zrak, a da se pri tome ne ohlade zidovi, podovi, namještaj itd - dodali su.

Preporučene temperature u prostoru

- Osjećaj toplinske ugodnosti je individualan i stvar osobnih preferencija korisnika prostora, ali, također, ovisi i o stupnju odjevenosti. Sljedeće vrijednosti temperature u pojedinim prostorima preporučuju se i smatraju zadovoljavajućima u pogledu postizanja toplinske ugodnosti i smanjenu rasipanja energije uz normalnu razinu odjevenosti - kazali su u Energetskom institutu Hrvoje Požar pa nabrojali koliko bi stupnjeva, po njihovoj preporuci, trebalo biti u pojedinim prostorima doma:

Hodnik: 14 do 18

Spavaća soba: 18

Kuhinja: 18 do 21

Radna soba: 18 do 21

Dnevni boravak: 20 do 23

Kupaonica: 23 do 25

Preko dana kad nikoga nema kod kuće: 16

Za vrijeme zimskog godišnjeg odmora: 10

- Uz smanjenje postavne temperature grijanja za 1°C, moguće je postići godišnje uštede u iznosu od 5 posto ukupne godišnje energije za grijanje - kažu.

Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA/Ilustracija

Postoje načini kako da u domu bude toplo bez diranja termostata

Ono najvažnije je provjeriti izlazi li vam toplina iz kuće. Toplina se u kućanstvima najčešće gubi kroz neadekvatne vrata ili prozore, a to možete provjeriti jednostavnim testom. Otvorite prozor ili vrata, na okvir stavite list papira pa zatvorite. Ako papir lagano možete izvući, znači da na prozoru ili vratima gubite energiju, no i to se da riješiti bez puno muke.

Još nekoliko savjeta:

Brtvljenje prozora i vrata je najbrža i najjeftinija opcija za rješavanje izlaska topline kroz proreze na prozorima i vratima. Gumena traka duga 6 metara stoji par eura. Ako želite malo efikasniju, tada kupite silikonsku čijih devet metara stoji oko 10 eura.

Poslužit će i dekice pod vratima ili prozorom, ali tada će toplina odlaziti sa strane i na vrhu, ali barem neće dolje.

Ugradnja automatskog termostata na radijatore je, također, mjera uštede jer održava temperaturu prostora na istoj razini.

Iza radijatora koji se nalaze na vanjskim zidovima, ispod prozora, stavite reflektirajuću foliju. Tako će prolaz topline biti usmjeren na prostor, a ne na prozor.

Daska postavljena iznad radijatora je prepreka toplom zraku da izlazi kroz prozor. Radijatore nemojte zaklanjati zavjesama ili namještajem jer to onemogućuje širenje topline prostorom.

Dobro je i staviti dodatnu toplinsku izolaciju iza radijatora koji se nalaze na vanjskim zidovima, npr. stiropor. Na taj način će se ponovno gubiti manje topline.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Izbjegavajte držanje prozora i balkonskih vrata 'na kipu' jer će vam tako toplina izlaziti, a kvaliteta zraka neće postati idealna. Umjesto toga provjetrite dom nekoliko puta dnevno po pet minuta, pa prozore ili vrata skroz zatvorite.

Spuštanjem vanjskih i unutarnjih roleta toplina će se dulje zadržavati u prostoru.

Ako je vani sunčano, razmaknite zavjese da bi toplina sunca ulazila u dom i tako ga dodatno zagrijala.

Imate li u kući dimnjake koje ne koristite, bilo bi dobro da ih zatvorite (ostavite otvore za prozračivanje) jer je nekorišteni dimnjak kao rupa u plafonu kroz koju ulazi hladan zrak. Stručnjaci procjenjuju da se kroz otvoreni dimnjak gubi oko 25 posto energije potrebne za zagrijavanje prostora.