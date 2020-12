Ovo je još jedno istraživanje koje nas podsjeća koliko je Covid-19 zarazan i koliko je teško spriječiti zarazu drugih ako netko živi u prepunim višegeneracijskim kućanstvima, rekla je medicinska analitičarka CNN-a dr. Leana Wen, liječnica za hitne slučajeve i gostujući profesor sa Sveučilišta George Washington, koje nije bilo uključeno u istraživanje.

Supružnici su bili u većem riziku od ostalih članova obitelji, vjerojatno zbog spavanja u istoj sobi, intimnosti i dugotrajnog kontakta, prema studiji objavljenoj u ponedjeljak u časopisu JAMA Network Open. Rizik je bio veći ako je član obitelji pokazao simptome Covida-19 poput kašlja, kihanja, bolova u tijelu, zimice i vrućice - nego ako je osoba pokazala malo ili nimalo simptoma, pokazalo je istraživanje. Rizik je također bio veći među odraslima nego među odraslima i djecom.

Infekcija se brzo širi

Nedavno istraživanje američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazalo je da se infekcija među članovima kućanstva događa brzo. Preko polovica ljudi (53%) koji su živjeli s nekim tko se borio s Covidom-19 zarazilo se u roku od tjedan dana, otkrili su istraživači. Otprilike 75% ovih sekundarnih infekcija dogodio se u pet dana od prvih simptoma kod početnog pacijenta. Manje od polovice zaraženih članova kućanstva imalo je simptome u trenutku kada je infekcija prvi put otkrivena.

- Mnogi nisu izvijestili o simptomima tijekom 7 dana praćenja, naglašavajući potencijal za prijenos od asimptomatskih sekundarnih kontakata i važnost karantene - izvijestio je CDC.

Izolirajte sebe ili bližnje

Ostati izoliran od ostalih članova kućanstva izazov je, pogotovo ako ste u malom prostoru ili su u kući djeca.

- Ako kod kuće imate nekoga starijeg ili oslabljenog imunološkog sustava, možda ćete ga htjeti izolirati s jedne strane kuće tako da djeca i svi ostali nisu redovito u njihovoj blizini - rekla je pedijatrica dr. Tanya Altmann, glavna urednica knjige Američke akademije za pedijatriju "Briga za vašu bebu i malo dijete: Rođenje do 5 godina i čudesne godine", u prethodnom intervjuu.

- Ako je to dijete o kojem se morate brinuti, tada ćete možda morati donijeti odluku o izolaciji jedne odrasle osobe s djetetom. Ta bi odrasla osoba brinula o djetetu, a druga bi odrasla osoba bila odgovorna za ostatak obitelji - dodala je.

I naravno, sve će to biti izuzetno teško samohranom roditelju - rekla je pedijatrica dr. Jenny Radesky, glasnogovornica Američke akademije za pedijatriju, u prethodnom intervjuu.

- Znajte tko su vam susjedi, čak i kakva bi mogla biti vaša društvena mreža u susjedstvu. Možda niste toliko bliski međuljudski, ali netko će možda biti spreman donijeti hranu ili pokupiti lijekove, jer smo svi zajedno u ovome. I ostatak obitelji trebao bi prakticirati izolaciju - rekla je Radesky, docentica pedijatrije sa Sveučilišta Michigan.

- Nažalost, cijelo kućanstvo morate držati u izolaciji. Obrasci širenja Covida-19 sugeriraju da su skupine ljudi koji žive zajedno u najvećem riziku da ga dobiju jedno od drugog. Ako su djeca dio tog kućanstva, mogu pokazivati ​​minimalne simptome, ali i dalje biti zarazna - rekla je.

Razmislite o tome da svi koji žive u kući nose masku i unutra. Prema nedavnom istraživanju, to je 79% učinkovito spriječilo širenje virusa, kada su članovi obitelji počeli nositi maske prije nego što su se simptomi pojavili kod prve zaražene osobe.

Ako živite sami, vaš je zadatak pratiti svoje simptome i paziti na sebe kad se ne osjećate dobro. Obavezno napravite plan za dostavu hrane i lijekova u svoj dom i pronađite nekoga tko može biti odgovoran da vas redovno virtualno provjerava.

Što pripremiti?

Ne ustručavajte se naručiti putem interneta ili zamolite najmilije da vam donesu osnovne potrepštine, koje uključuju:

Nosite masku i dezinficirajte

Svatko bi u kući trebao imati masku na licu, osim ako vi ili vaša voljena osoba nemate problema s disanjem ili ako ste u nesvijesti, onesposobljeni ili na drugi način ne možete ukloniti masku bez pomoći, kažu iz CDC-a.

Pojačajte izolaciju i zaštitne mjere, naglasila je Altmann.

- Možete dati zdravoj osobi da bolesniku ostavi hranu i piće pred vratima, a zatim ode oprati ruke. Nosite rukavice da pokupite prazne tanjure, vratite ih u kuhinju i operite ih u vrućoj vodi sapunom ili po mogućnosti perilicom posuđa i ponovno operite ruke - objasnila je Altmann.

- Ne dijelite čaše, šalice, vilice ili druge potrepštine ili posuđe za jelo. Ne dijelite ručnike ili posteljinu s drugim ljudima u vašem domu. Kada perete rublje, nemojte tresti prljavu odjeću bolesnika kako biste "sveli na najmanju moguću mjeru širenje virusa zrakom". Njegovatelji bi trebali nositi rukavice za jednokratno rukovanje prljavim rubljem, i baciti ih nakon svake upotrebe - kaže CDC.

- Ako upotrebljavate rukavice za višekratnu upotrebu, te rukavice trebaju biti namijenjene čišćenju i dezinfekciji površina za Covid-19 i ne smiju se koristiti u druge kućanske svrhe. Očistite ruke odmah nakon uklanjanja rukavica - savjetuje CDC.

Što se događa ako je u kući samo jedna kupaonica?

- Ako svi moraju koristiti istu kupaonicu, pokušajte otići unutra najmanje dva sata nakon što ju je izolirana osoba upotrijebila - savjetuje Wen.

Koristite obloženu kantu za smeće za sve proizvode koje koristi bolesna osoba, kaže CDC, dodajući da bi njegovatelji trebali "koristiti rukavice prilikom uklanjanja vreća za smeće, rukovanja i odlaganja smeća te poslije oprati ruke".

I upamtite, odmah nazovite mjerodavne službe ako vi ili vaši najmiliji imate bilo koji od ovih simptoma: povećana ili iznenadna poteškoća s disanjem ili otežano disanje, trajna bol ili pritisak u prsima, bilo koji znak nedostatka kisika, kao što je zbunjenost, plavkaste usne ili lice.

Čuvajte ostale od bolesti

Da budemo jasni, nakon pozitivne dijagnoze Covid-19, svi u kući moraju se što više izolirati od vanjskog svijeta.

- Preporučio bih obiteljima da pronađu prijatelje koji im mogu donijeti osnovne namirnice ili lijekove, nemojte ići na posao i ne puštajte djecu da se igraju s drugom djecom, čak ni vani. Ako nemate prijatelja koji mogu donijeti namirnice ili osnovne potrepštine, provjerite mogu li ih lokalne trgovine dostaviti za vas. Ako član obitelji bez simptoma vjeruje da je apsolutno neophodno otići van do trgovine, ljekarne ili provjeriti člana obitelji, imajte na umu da ste možda zarazni i da sve što dodirnete može prenijeti virus - čak i bez simptoma. Pozvala bih ljude da to ne čine. Način na koji ćemo pobijediti ovaj virus je smanjivanjem broja slučajeva kada svaka zaražena osoba prenese virus na drugu osobu. Dakle, što više možete učiniti da zaustavite virus, prije ćemo to završiti! Da biste smanjili prijenos virusa unutar svog doma, pokušajte zadržati protok zraka u ostatku kuće s otvorenim prozorima ili vratima, ako to vremenske prilike dopuštaju - kaže Radesky.

- Prozore bih držao otvorenima u svim zajedničkim prostorima. Također, pročišćivač zraka s HEPA filterom mogao bi vam pomoći. Kao i ovlaživač zraka, jer se virusi dulje zadržavaju na suhom zraku, posebno u zajedničkom prostoru. Neka svi operu ruke u svakoj prilici. Očistite i dezinficirajte sve zajedničke površine i ne zaboravite na ručke hladnjaka i mikrovalne pećnice - savjetuje Wen.

Pokušajte se kloniti stresa, što je sigurno težak zadatak i usredotočite se na zdravu prehranu, redovito vježbanje i kvalitetan san.

Iako nema naznaka da kućni ljubimci mogu prenijeti ili dobiti Covid-19, CDC predlaže držanje kućnih ljubimaca podalje od bolesnih ljudi.

- Budući da životinje ljudima mogu prenijeti druge bolesti, uvijek je dobra ideja prakticirati zdrave navike oko kućnih ljubimaca i drugih životinja. Ako se morate brinuti za svog ljubimca ili biti u blizini životinja dok ste bolesni, operite ruke prije i nakon interakcije s kućnim ljubimcima - kažu u CDC-u.

Kada je izolacija vašeg doma gotova?

Ako ste pozitivni, ali nemate simptoma, možete prestati izolirati se kod kuće 10 dana nakon datuma pozitivnog testa, kaže CDC.

Za one koji imaju simptome, CDC kaže da možete biti u blizini drugih kada:

- Prošlo je 10 dana ili više od prvog pojavljivanja simptoma.

- I prošli ste 24 sata bez temperature bez upotrebe lijekova za smanjenje temperature

- I ostali simptomi Covida-19 se poboljšavaju

- Ograničeni broj osoba s ozbiljnom bolešću može proizvesti virus koji je sposoban za replikaciju nakon više od 10 dana, što može zajamčiti produljenje trajanja izolacije i mjera opreza do 20 dana nakon pojave simptoma - kažu u CDC-u. Razmislite o savjetovanju sa stručnjacima za kontrolu infekcije, kaže agencija.

Gubitak okusa i mirisa može ostati tjednima ili čak mjesecima nakon oporavka, napominje CDC, ali to ne znači da trebate ostati izolirani. Međutim, ako imate jako oslabljeni imunološki sustav ili ste teže bolesni, primjerice primljeni ste u bolnicu ili su vam davali kisik, pravila se mijenjaju, prema CDC-u.

- Vaš liječnik može vam preporučiti da ostanete u izolaciji dulje od 10 dana nakon što su se simptomi prvi put pojavili (moguće i do 20 dana). Osobe koje su ozbiljno oslabljene, možda će trebati testiranje kako bi utvrdile kada mogu biti u blizini drugih. Razgovarajte sa svojim liječnikom za više informacija - kažu u CDC-u.