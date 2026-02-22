Kako su A. Štampar i B. Borčec organizirali kinesko zdravstvo

Inicijativom bivšeg načelnika Ministarstva narodnog zdravlja, dr. Andrije Štampara, osnovane su u Zagrebu dvije higijenske ustanove: Higijenski zavod i Škola narodnog zdravlja. Uz dr. Andriju Štampara, u njihovom osnivanju istakao se i dr. Berislav Borčić, koji ih vodi kao ravnatelj od njihovog utemeljenja. Zbog toga i ostalog njihovoga golemog rada na području socijalne medicine, obratila se Liga naroda dr. Borčiću da prouči zdravstvene prilike u Kini i sastavi nacrt za osnivanje higijenskih ustanova u tamošnjim krajevima, piše časopis Svijet u broju od veljače 1935. godine.

