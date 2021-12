Možda neko od Vaše porodice nije najboljeg zdravlja. Ima li onda prikladnijeg božićnog dara od Ovomaltine? Ovomaltine sadržaje najvrijednije sastojine iz najhranjivijih naravnih proizvoda, kao slada, mlijeka, jaja i nešto kakao-a, radi boljeg okusa. Ovomaltine se proizvadja u koncentrovanom trajnom i suhom obliku, kod niske temperature, odstranjujući kod toga sve sastojine, koje su manje vrijedne. Ovomaltine imade ugodan okus, te se lako i potpuno probavlja. Dobiva se u svim ljekarnama, drogerijama i delikatesnim radnjama...

Ovako su u jednom od brojeva zagrebačke ilustrirane revije Svijet, iz 1929., reklamirali instant-napitak koji je danas u Hrvatskoj gotovo nepoznat, premda ga Nestle u SAD-u i dalje prodaje. Razvio ga je Švicarac Albert Wanader na početku 20. stoljeća, a tri desetljeća kasnije u Zagrebu su ga reklamirali kao božićni dar i eliksir “za ljude koji su bili umorni, tjelesno i duševno”.

Predratna božićna izdanja slavnoga Svijeta, revije koju danas mnogi s pravom smatraju davnim hrvatskim Vanity Fairom, pružaju fascinantan uvid u božićni konzumerizam, koji je, bar sudeći prema reklamama u tom tjednome magazinu, bujao krajem dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća. Svaki proizvod koji se reklamirao u to doba bio predstavljali su kao “najljepši božićni dar”, od kozmetike i cipela do fantastičnog Fordova Lincolna, “proizvoda ženijalne izradbe”, “s osam cilindara koji su nagnuti na 60 stupnjeva”, pa omogućuju Lincolnu “lahki, tihi te veoma ugodni hod”.

Dječje igračke bile su većini najmlađih samo dalek san, pa su i urednici u Svijetu očito to imali na umu kad su objavljivali fotografiju mališana koji maštaju o božićnim darovima: “Što se više približuju dani Božića, to su sanje naših malenih sve življe, ispunjene onim što si oni najviše žele i o čemu i na javi snatre, a to su - igračke. I ovaj dječačić čitave noći gleda krasne igračke, ali mora da se utješi: puno je gledanih igračaka u snu, a malo odabranih, koje će dobiti...”

“Birajte”, poručivali su autori u Svijetu 1930. godine, mameći čitatelje da gutaju njihove reklame, “želite li: ski i odijelo za nj ili radio sa zvučnikom ili kabanicu ili kovčeg za put ili ormar za led ili finu pyjamu ili psića ili kolekciju kaktusa ili dress za golf ili gramofon ili lepezu ili bogatu zaručnicu ili krzno ili pravog maharadžu ili ogrlicu ili ljetnikovac ili ‘tašku’ ili motocikl za vašu djecu ili aparat za toplu vodu u sobi ili novorodjenče ili kišobran ili koji uresni predmet ili ili ili bez kraja i konca... Izbor je velik, želja još više, ali budite zadovoljni i s ovim, što dobijete...”

Svjetski svijet iz Zagreba

Prvi urednik i ilustrator Svijeta bio je slikar Otto Antonini, on je u grafičko oblikovanje tog magazina uveo likovni dekorativizam, art deco, po čemu je Svijet išao u korak s tadašnjim pariškim izdanjima kao što je L’Esprit Nouveau, ali i tadašnjim američkim Varietyjem, berlinskim Die Dame...

U Svijetu najskuplje i najluksuznije

Svijet je bio najpopularniji i najglamurozniji takav magazin u zemlji, konkurencija mu je neko vrijeme bila zagrebačka Kulisa (ilustrirani polumjesečnik), no nitko se nije mogao mjeriti s fotografskim materijalom koji je Svijet pribavljao od najvećih svjetskih novinskih agencija onog doba. Nije zbog toga čudno da su se u Svijetu rado oglašavali zastupnici najluksuznijih i najskupljih proizvoda koji su bili u ponudi zagrebačkih dućana.

To je vijek aeroplana i kombinea

Revija Svijet vjerno je dočarala zagrebački “vijek aeroplana, radia i - kombinea”, ona oslikava otmjeni, šarmantni i intelektualni Zagreb, doduše nerijetko i mizogini, mnogo je stranica posvećeno veselom i golišavom životu na savskom kupalištu, plesnim i karnevalskim zabavama i ludorijama, pa tako i blagdanskim običajima, napjevima, a i reklame nose pregršt socijalnih, ekonomskih, političkih i kulturnih značenja...