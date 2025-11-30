Obavijesti

Kako su plišanci i patuljci uspjeli zasjesti na tron blagdanskog dekora i kičenja

Božićni ukrasi i običaji mijenjali su se kroz povijest, spajajući stare tradicije i nove trendove. Danas ga slave vjernici i nevjernici, a unatoč komercijalizaciji, blagdan zadržava svoj smisao i prilagođava se suvremenom društvu

Tako neki od ovih ukrasa predstavljaju elemente nekršćanskih vjerovanja, onih tradicijskih u nadnaravna bića, a to upućuje na činjenicu da se mnogi božićni elementi mogu povezati uz elemente štovanja predaka.

