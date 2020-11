Naravno da su prije pandemije slavni tinejd\u017eeri na TikToku izgledali kao cure iz susjedstva i de\u010dki iz kvarta, no sada su to zvijezde i pravi influenceri.

A post shared by Tabitha Sanchez (@tabitharsanchez) on Oct 22, 2020 at 8:40am PDT

- Shvatila sam, pa te cure nitko ne odijeva. Oni nose samo svoju robu, a imaju ogromnu publiku. Mogla sam im nabaviti dizajnersku odje\u0107u za par dana te na samom po\u010detku pandemije poslala pedesetak mailova - prisje\u0107a se Sanchez.

Nakon par odgovora, nova karijera je krenula. Jedan od klijenata sada joj je popularni Chase Hudson, odnosno Lil Huddy, koji na TikToku ima 27 milijuna pratitelja.

please go vote!!

Danas je Sanchez u Los Angelesu gdje radi s brojnim TikTokerima i biznis joj cvate, pi\u0161e Fashionista.

Na ovoj su platformi neke od najve\u0107ih zvijezda mlade generacije, kao \u0161to su Charli i Dixie D'Amelio, Addison Rae, Avani Gregg, Noah Beck te brojni drugi.

Kako su zvijezde TikToka od cool klinaca postali ekipa koja angažira modne stiliste

Mreža koja je bila slavna i prije pandemije, u posljednjih je šest mjeseci prerasla u mega platformu ne samo za influencere, već i modne stiliste koji ih sada odijevaju kako bi ovi plesali sa stilom

<p>Tabitha Sanchez radi kao stilistica već nekoliko godina, no pandemija joj je, naravno, uništila posao prije pola godine. No, nakon što je pobjegla iz New Yorka, Sanchez je njezina mlađa sestra nagovorila da skine TikTok. Kad je shvatila koliki je potencijal, uvidjela je i da - tu ekipu nitko ne odijeva.</p><p>Naravno da su prije pandemije slavni tinejdžeri na TikToku izgledali kao cure iz susjedstva i dečki iz kvarta, no sada su to zvijezde i pravi influenceri.</p><p>- Shvatila sam, pa te cure nitko ne odijeva. Oni nose samo svoju robu, a imaju ogromnu publiku. Mogla sam im nabaviti dizajnersku odjeću za par dana te na samom početku pandemije poslala pedesetak mailova - prisjeća se Sanchez.</p><p>Nakon par odgovora, nova karijera je krenula. Jedan od klijenata sada joj je popularni Chase Hudson, odnosno Lil Huddy, koji na TikToku ima 27 milijuna pratitelja.</p><p>Danas je Sanchez u Los Angelesu gdje radi s brojnim TikTokerima i biznis joj cvate, piše <a href="https://fashionista.com/2020/11/tiktok-stars-fashion-stylists">Fashionista</a>.</p><p>Na ovoj su platformi neke od najvećih zvijezda mlade generacije, kao što su Charli i Dixie D'Amelio, Addison Rae, Avani Gregg, Noah Beck te brojni drugi.</p>