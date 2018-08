Kako uočiti da je vaš muškarac ušao u krizu srednjih godina?

1. Stephen Armstrong (52): Moje fitness ludilo

- To je ozbiljna povreda kvadricepsa s hematomom, prijatelju. Imali ste sreće. Malo dublje i dobili biste miozitis, pojavu kad se oštećeno mišićno tkivo pretvara u kost. Kako si to napravio? - pitao me fizioterapeut

Oklijevao sam. Istina je bila da sam se, približavajući se 50. rođendanu, uspaničio i u želji da budem fit za svoj 50. rođendan se prijavio na utrku Tough Mudder.

To nije obična utrka, već za profesionalne sportaše, a uključuje i puzanje, penjanje po užadi, preskakanje zidova, ronjenje i plivanje u dubokim bazenima. Pred kraj utrke trčite kroz blatno polje u kojem su postavljene naelektrizirane žice.

-Tijekom treninga sam se zaletio u čeličnu šipku i snažno udario nogama, zbog čega sam i završio kod fizioterapeuta. A tijekom dizanja utega jedan mi je ispao i pao na nokat koji se odlomio. I još sam platio sve te treninge, kao i sudjelovanje na utrci. Očito da sam totalno poludio, piše za Daily Mail.

Ali sigurno nisam usamljen u svojem ludilu. Ljude kao ja vidite svagdje oko sebe. Trče s ruksakom punim kamenjem, obučeni u tajice i majice od poliestera, pedalirajući kao luđaci. Da, svi smo mi luđaci.

Čak je napravljen i film o ljudima poput mene, Plivanje s muškarcima, u kojem se glavni junak, sredovječni Rob Brydon, pridružuje timu sredovječnih muškaraca koji se bave sinkroniziranim plivanjem.

Foto: Themoviedb.org

Ali utrka Tough Mudder je puno popularniji izazov muškarcima moje dobi. Svake godine se prijavi oko 10.000 sudionika po utrci, a tijekom ljeta se održe barem tri utrke. Također, postoje još i Total Warrior, Insane Terrain, HellRunner utrke, koje su vrlo slične. Nitko nikad nije brojao koliko je sudionika iz koje dobne grupe, ali okrećući se oko sebe osjećao sam se kao da sam u klubu tatica.

To su moji ljudi. Generacija X ulazi u krizu srednjih godina, ali mi se ne možemo kao naši roditelji priuštiti skupi auto ili putovanje oko svijeta.

Ja si ne mogu priuštiti Harley Davidsona. Baby Boomeri ne žele u penziju, Milenijalci su u puno boljoj poziciji od nas s poslovima i zaradom, a moja generacija od kad je počela raditi je u minusu i rijetko tko si je ikad išta mogao priuštiti. Stoga, kriza srednjih godina je za moju generaciju u iskustvima, a ne u stvarima.

Za mene je kriza došla zajedno s razvodom, alimentacijom za dvoje djece i kreditom za kuću u kojoj živi moja bivša žena s djecom. Živim u doba u kojem je tehnologija sve, a nemam pojma što je UX ili KPI, ne mogu si priuštiti novi Mini Morris, a kamoli sportski auto, već samo gledam kako novac iz mjeseca u mjesec curi s mojeg računa.

Je li u pitanju kriza muževnosti? Možda. Utječe li moj izgled i fizička spremnost na moje samopouzdanje? Apsolutno. A tijekom utrke pojave se nakon dugo vremena onaj sportski duh i timski rad zahvaljujući kojima prelazimo i najgore prepreke s hrpom drugih sredovječnih muškaraca.

2. Mike Gyle (47): Moja panična dijeta u 45. godini

Alarm se kod mene oglasio kad sam vidio fotografiju s ljetovanja na kojoj izgledam kao nasukani kit. Proučavajući fotografiju pitao sam se gdje je nestao onaj mišićavi frajer koji sam nekad bio. Zapitao sam se jesam li ga možda pojeo.

Nikad nisam imao problema s prehranom. U dvadesetima znali bi proći tjedni da se ne bi sjetio pojesti koju čokoladicu, a ako bi i pojeo koju, nisam se zabrinjavao kalorijama budući da mladost zahtjeva puno energije, koja je trošila puno više kalorija od onih u jednoj maloj čokoladici.

Dvadeset godina kasnije priča je potpuno drugačija. Oženjen sam i imam djecu, te konstantno opterećen kreditom za kuću koju stalno treba popravljati. Večeri nekad provedene u klubovima i na after partijima, danas su zamijenjene ležanjem u naslonjaču.

I je li čudno da sam se te večeri uljepšao s jednom ili tri pive? Pitam se je li stvarno iznenađenje da sam se počeo prejedati s obiteljskim pakiranjima čipsa, pogotovo za vrijeme rokova i dugotrajnog sjedenja u uredu? Vjerujem da je razumljivo da sam s takvim životnim stilom stvorio naviku poslije ručka se zasladiti s čokoladicama.

U početku sam se zavaravao da moj metabolizam i dalje radi kao kod mladića, ali uskoro su mi hlače postale pretijesne, a kupovanje većih brojeva i upozorenja liječnika me nisu zaustavila u prejedanju.

Ono što je mene zaustavilo je fotografija mene ne plaži, 'čovjeka planine' na pijesku. Taj dan sam počeo izbjegavati slatkiše, smanjio sam porcije i posvojio starog psa kako bih svaki dan imao poticaj na hodanje. Promjena je bila toliko velika da je izgledalo kad da težina doslovno pada s mene.

Ali, ona bitna promjena je bila psihička. Prestao sam gledati na obiteljske obveze kao na teret, shvatio sam da je to zapravo dar. Puno radim da bi moja obitelj imala krov nad glavom. To što mi se psihički dogodilo je jedna "tiha" promjena, koja se itekako pozitivno odrazila na mene i moju obitelj. Ogorčenost životom je kod mene izazvalo krizu srednjih godina. A završila ju je promjena načina razmišljanja zahvaljujući kojem sam postao zahvalan na svemu što imam.

(Isječak iz knjige The Man I Think I Know, Mike Gayle)

3. William Leath (58): Triježnjenje za život

Imao sam 47 godina. Probudio sam se na starom madracu u mojem uredu. Raspala mi se veza - mojom greškom, siguran sam. Bio sam otac koji se nije budio u istoj kući sa svojim sinom. Krenulo mi je kao piscu i onda je ponovo sve stalo.

Skoro sam uspio prestati piti. Rekao sam si, bio sam itekako svjestan toga, da je alkoholizam veliki dio problema. Pomislio sam si: "Da sam bar prije prestao piti."

Polako sam se ustao s madraca razmišljajući gdje je nestalo zadnjih deset godina. Razdoblje između 27 i 37 godina sam osjetio, barem kao njih osam ili devet. Ali godine između 37 i 47 su prošle duplo brže. Sad, vrijeme je prolazilo još brže. Izračunao sam si da ako poživim da vidim 90 da će to proći kao deset godina. Pa čak ni toliko.

I to nije bilo dovoljno vremena za sve što sam htio napraviti i postići. A ako neću raditi stvari koje želim raditi, imati iskustva kojima se nadam, što ću onda?

To je križ krize srednjih godina. Vrijeme je... Znanstvenik David Bainbridge sa Sveučilišta Cambridge smatra da što smo stariji da se više razvija osjećaj za prolazak godina, koji kao da nam poručuje da je krajnje vrijeme da se pokrenemo. U prvoj polovici života, vrijeme prolazi umjerenom brzinom, a u drugoj polovici, vrijeme projuri pored vas. Odjednom ste u brzoj traci i ako želite promijeniti smjer, nema boljeg vremena nego sad.

Ustao sam se s madraca i zijevnuo. Odlučio sam se otići u šetnju pored rijeke gdje sam ugledao starog poznanika kojem je život definitivno otišao u krivom smjeru. čekao je ispred dućana da se otvori kako bi mogao kupiti alkohol. Ja sam imao svoje dnevne šetnje, Pilates i odluku da se riješim alkohola zauvijek. Možda će mi napokon krenuti i u poslu, mislio sam si.

Znam što mislite, kriza srednjih godina bi se trebala temeljiti na ludim izlascima, opijanju i općenito neurednom životnom stilu. Ali, kod mene je uvijek sve bilo obrnuto. I tako treba gledati na tu krizu, da ljudi za vrijeme nje rade sve na obrnuto proporcionalan način.

Završio sam šetnju. Razmislio sam o tome što mi treba. Za početak, kuća. Novi život, novi tempo života koji bi mi omogućio da više uživam u vremenu koje imam. Život bez alkohola. Možda, dosadniji život. Kasnije tog dana, otvorio sam laptop i počeo pisati.

4. Peter Stanford (56): Lažem o godinama

Shvatio sam da sam ušao u krizu srednjih godina kad sam se ulovio da lažem za svoje godine i umjesto da kažem da mi je skoro 50, sam govorio da sam u četrdesetima.

Poslije takvih situacija bih se grozno osjećao, poput onih muškaraca koji se prijave za online upoznavanje partnera pa u profilu lažu za svoje godine. Uvijek sam se pitao, što ti ljudi stvarno misle da će žene koje s njima izađu vjerovati da su stvarno tako 'mladi' kao što su napisali u profilu? A kad pogledaš, sve više muškaraca laže o svojim godinama.

Ponekad si pokušam opravdati zašto sam izrekao tu malu laž, pogotovo poslovno, budući da nitko ne želi zaposliti nekog starijeg od 50 godina.

Prijatelj koji je radio u odvjetničkom uredu je morao ići u penziju s 55 godina, a njegovu ranu mirovinu su mu partneri u firmi objasnili kao jedini način da se mladim kolegama pruži prilika za napredovanje, na što im je on htio odgovoriti da je još mlad, ali 55 godina u današnjem svijetu nije mlado.

I ta opsjednutost mladošću i godinama je jedan od razloga zašto ljudi lažu da su mlađi nego što jesu. Ispada da ako si prešao 55. godinu da si spreman za grob, a ljudi dožive i 100. To je skoro polovica života. Polovicu života te društvo smatra prestarim.

Drugi faktor je pravi muškarac, to jest činjenica da su danas rijetki muškarci koji stare i ne zanima ih što društvo o tome kaže. Većina bi rado uzela pokoju stranicu iz "Metroseksualnog priručnika Davida Beckhama". Jer i muškarci osjećaju pritisak društva da izgledaju mladoliko, kao što je pokazalo i istraživanje da muškarci u proteklih pet godina kupuju 20 posto više krema i losiona za tijelo, nego u prijašnjem razdoblju.

Da je u pitanju taština, ne bih samo lagao o svojim godina, počeo bih bojati sijedu kosu, možda nositi neke šminke ili se odlučio na plastičnu operaciju. Ovako, samo lažući o godinama, bolje se osjećaš, ali moraš paziti da ne pretjeraš i, na primjer, kažeš da ti je 40, a očito si već u 50. godinama.

Stoga, ako je to jedina posljedica krize srednjih godina, zašto stati? Moja žena me često podsjeti da bih trebao biti sretan što sam dogurao do tih 50 godina kad toliki naši prijatelji nisu. I tu se pojavljuje glavni problem, a to je činjenica da je moj otac umro kad je bio u tim godinama.

Starenje ne bi trebalo biti samo penjanje po ljestvici starosti, već bi se trebalo mjeriti koliko smo i dalje puni života.

(Isječak iz knjige What We Talk About When We Talk About Faith, Peter Stanford)

5. Anthony Quinn (54): Ako sve drugo propadne, poriči

Trebao bih biti u komi, a ne u krizi srednjih godina. Prije pet godina sam izgubio stalan posao koji sam radio dugi niz godina, sluh mi slabi i sve sam ćelaviji. Ne mogu se ni praviti da žene mlađe od 45 godina imaju ikakvog interesa za mene, pa čak ni toliko da me zapaze.

Kad bih si dopustio da o tome razmišljam, vjerojatno bih bio u depresiji, prestravljen vlastitom nevažnošću, potresen do srži činjenicom da starost juri prema meni. Stoga, ne razmišljam o tome. Ili se barem trudim ne razmišljati. Sve ovisi o tome kako se postaviš, to stvarno može biti samo jedna mala kriza.

U toj krizi se pojavi osjećaj prestravljenosti te se počneš pitati kako da izbjegneš to starenje, kako se ponovo osjećati mlado. Nemam vozačku pa mi nikad nije bila opcija kupiti sportski auto ili motor, a i nemam novca za to. A, ni ne poznam nijednu mladu ženu...

Nemam mobitel, ni profile na društvenim mrežama. Ono što u srednjim godinama treba paziti je dostojanstvo. A jedan od bitnih faktora kako ga sačuvati je i način odijevanja.

Kad vidim čovjeka u sakou s prekratkim rukavima ili u hlačama koje su mu prevelike, pomislim si da je taj čovjek u depresiji. Odjeća koja odgovara vašem tijelu i godinama je nešto što će vam povećati samopouzdanje, koje je najveći zaslađivač života.

Nije neuobičajeno to što sam svaki radni dan nosio odijelo, čudno je to što sam radio od doma. Ali, sjesti za radni stol u ičemu drugome, nego u odijelu, mi je bilo izrazito neprimjereno - ipak radim.

Odavno sam naučio da ne postoji problem koji se ne može riješiti ako nosiš par mokasina od antilopa. I to nema veze s tim jesi li ili nisi šminker. Ne tražim ja pozornost, već taj dobar osjećaj. Kad se čovjek primjereno odjene, čist je i uredan, to je znak da drži do sebe i način iskazivanja poštovanja prema svojim kolegama.

Većina ljudi u našim godinama je sretna što su zdravi. S krizom srednjih godina se treba suočit s osmijehom na licu i ne predati se očajavanju, jer pogledi puni tuge i riječi "utjehe" će doći od svih drugih oko nas.