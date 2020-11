Uredite podstanarski stan po svom: Dizajnerica interijera otkriva u što se isplati uložiti

Važno je birati neutralne boje i stil koji se može uklopiti bilo gdje, rekla je Vesna Janko Finderle. Dodaje kako promjene ne moraju iziskivati puno troškova

<p>Prije nego što uopće počnemo uređivati stan u najmu moramo se s vlasnikom detaljno dogovoriti što smijemo i to prilagoditi našim mogućnostima i duljini najma radi isplativosti, priča nam <strong>Vesna Janko Finderle</strong>, dizajnerica interijera iz Home&Co.;</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Preuredila dom):</strong></p><p>Dodaje kako kod kupnje bilo čega od namještaja treba uzeti u obzir da je podstanarski stan privremeni boravak.</p><p>- Iz tog razloga kad kupujemo pripazimo i razmišljamo je li to nešto što bismo mogli koristiti i kasnije. Važno je birati neutralne boje i stil koji se može uklopiti bilo gdje - kaže. Ističe da je stan jako bitno prilagoditi sebi jer bi i podstanarski stan trebao biti dom u svakom smislu - onaj u kojem se trebamo osjećati ugodno, opušteno i funkcionalno za življenje.</p><p>- Sve to ne mora iziskivati puno troškova - govori Janko Finderle.</p><p>- Kako biste se osjećali ugodno, treba unijeti dašak intime u njega, okvire za slike s uspomenama, detalje koji vesele, stolnu lampu koja vam se baš sviđa ili prostirku za pod koju ste dobili na dar od prijatelja - rekla je i dodala da se sitnicama može utopliti podstanarski dom.</p><h2>Obojite zidove</h2><p>Ako je namještaj šaren, obojite ga u neutralne boje, a ako je on jednobojan, poigrajte se jačim bojama i nekom tapetom.</p><h2>Napravite svoj kutak</h2><p>Stvorite si u stanu barem jedan intiman kutak koji ste opremili po svojoj želji. To može značiti mnogo za osjećaj udobnosti.</p><h2>Podne prostirke</h2><p>Možete ih uvijek i donijeti i odnijeti sa sobom, a naglasit ćete stan svojim stilom i dati mu akcent ugodnosti. Ista stvar je i sa zavjesama, navlakama za stolce, navlakama za dvosjed ili fotelju.</p><h2>Osvježite sobu</h2><p>Ukrasite prostoriju prekrivačima koji vam stvaraju toplinu. Prostor možete ‘osvježiti’ i panel pregradama, ali i prekriti postojeći namještaj.</p><h2>Sitnice</h2><p>Mali dodatak može stvoriti veliku promjenu. Ako možete, promijenite visilicu u prostoriji ili dodajte tabure, koji kasnije možete ponijeti sa sobom.</p>