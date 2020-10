Zarada po objavi na Instagramu: 800 funti, ili oko 6700 kuna

Lynsey Crombie okrenula se \u010di\u0161\u0107enju nakon \u0161oka uslijed hap\u0161enja njenog\u00a0supruga, direktora televizije, zbog pedofilije, i to dok je ona bila trudna s blizancima u 24.\u00a0godini \u017eivota. Po\u010detkom godine izdala je knjigu savjeta\u00a0kako uz minimalni napor odr\u017eati ku\u0107u besprijekorno \u010distom.\u00a0

Ta mama iz Peterborougha, koja nije imala pojma o njegovim navodnim zlo\u010dinima, ka\u017ee da je njegovo \u0161okantno uhi\u0107enje 2005. godine\u00a0dovelo do njezine kompulzivne potrebe za \u010disto\u0107om.\u00a0To se pogor\u0161alo nakon \u0161to je nekoliko tjedana nakon toga rodila blizankinje\u00a0Oliviju i Molly.

- \u017divo se sje\u0107am kako sam izbijelila povr\u0161ine oko sebe i svoje ruke. Bilo je \u010dudno.\u00a0Djevojke su morale imati sterilno okru\u017eenje, pa mi je i to bio motiv - pri\u010da.\u00a0

Ka\u017ee da joj je \u010di\u0161\u0107enje postalo terapija, a od tada i posao, koji joj je tako\u0111er pomogao da prebrodi probleme.\u00a0

- Kad god bih bila napeta i pod stresom, zapo\u010dela bih s \u010di\u0161\u0107enjem. Sve dok sam ribala ne\u0161to, osje\u0107ala sam se bolje - ka\u017ee. Tako je osnovala tvrtku za \u010di\u0161\u0107enje i nakon kratkog pojavljivanja u emisiji o opsesivno-kompulzivnim navikama \u010di\u0161\u0107enja na\u00a0 kanalu\u00a0Channel 4 postala popularna.\u00a0

Danas ima 184.000 pratitelja na Instagramu i mo\u017ee zaraditi oko 800 funti po objavi, \u0161to godi\u0161nje iznosi oko 41.637 funti, ili gotovo 349.000 kuna.\u00a0

Blogerica Danielle Dixon sa sjedi\u0161tem u Hartlepoolu, nakon \u0161to je 2016. kupila ku\u0107u s partnerom s kojim je bila 11 godina u vezi, po\u010dela je objavljivati fotografije obnove i ure\u0111enja doma na Instagramu. Par se preselio iz Cirencestera\u00a0u\u00a0zapadnoj Australiji.\u00a0

Ku\u0107u\u00a0u Hartlepoolu Danielle je uredila uz zapanjuju\u0107u kombinaciju sivih tonova. Ova mama\u00a0desetogodi\u0161nje\u00a0djevoj\u010dice\u00a0i sedmogodi\u0161njeg dje\u010daka svakodnevno objavljuje slike svog besprijekornog doma i videozapise o brzom \u010di\u0161\u0107enju, uklju\u010duju\u0107i savjete kako dezinficirati povr\u0161ine u vrijeme pandemije Covid-19.

Kao majka petero djece, u rasponu od 10 do 17 godina, Samantha Pregenzer zna puno toga o ra\u0161\u010di\u0161\u0107avanju nereda, \u0161to dijeli na svom blogu i Instagram stranici.

Njen dom je savr\u0161eno organiziran do detalja, pa\u00a0\u010dak i gara\u017ea izgleda savr\u0161eno.\u00a0

Blog je uspjela i monetizirati suradnjom s brojnim robnim markama,\u00a0uklju\u010duju\u0107i tvrtku za ure\u0111enje kuhinja i doma, te onu za posteljinu.\u00a0

Na Instagramu ima 222 tisu\u0107e pratitelja, a godi\u0161nji prihod od objava procjenjuje se na oko\u00a0 44.272 funte, ili 372.000 kuna.

Toni Hammersley autorica je dviju jako prodavanih knjiga - The Complete Book of Home Organization i The Complete Book of Clean - te bloga putem kojeg nudi\u00a0prakti\u010dne savjete za \u010di\u0161\u0107enje, recepte, pa \u010dak i savjete za upravljanje dugom, kako bi pomogla\u00a0njezinim obo\u017eavateljima da \u0161to bolje vode doma\u0107instvo.\u00a0

Najnoviji blogovi uklju\u010duju tjedni izazov za organizaciju ku\u0107e, u kojem se detaljno opisuje najbolji na\u010din za opu\u0161tanje u svakoj sobi u ku\u0107i.

Ona isti\u010de da postoji pet stvari koje morate napraviti svaki dan, bez obzira na to koliko\u00a0ste zauzeti: spremite krevet \u010dim se probudite,\u00a0operite gomilu rublja, uvijek po\u010distite kuhinju svaku ve\u010der nakon ve\u010dere, \u010distite dok odlazite iz prostorije\u00a0i na kraju odradite brzih pet minuta sre\u0111ivanja svaku ve\u010der prije nego \u0161to odete u krevet.

- Bez obzira jeste li mama koja je stalno kod ku\u0107e, ili imate posao 40 sati tjedno,\u00a0svatko mo\u017ee u\u010diniti ovih pet stvari tijekom dana - ka\u017ee.\u00a0Njezina stranica na Instagramu ima 235 tisu\u0107a pratitelja i uklju\u010duje linkove za proizvode koji omogu\u0107avaju kupnju,\u00a0od ljulja\u010dki na otvorenom do tanjura za ve\u010deru.

Procjena je da godi\u0161nje zara\u0111uje oko\u00a046.568 funti, ili oko 390.000 kuna.\u00a0

Ria Stafford iz Kalifornije prona\u0161la je inspiraciju nakon vjen\u010danja. Naime, ka\u017ee kako prije toga nije bila organizirana.\u00a0\u00a0

- Tek kad sam se udala i rodila prvo od svoje troje djece, po\u010dela sam shva\u0107ati \u0161to dobra organizacija mo\u017ee u\u010diniti za moj\u00a0\u017eivot - ka\u017ee. Osnovala je i vlastitu tvrtku za reorganizaciju 'RiOrganize', koja ima \u010detiri podru\u017enice diljem SAD-a. Tvrtka klijentima nudi mnoge usluge, uklju\u010duju\u0107i 'personalizirano\u00a0\u010di\u0161\u0107enje',\u00a0sortiranje i ozna\u010davanje stvari u bilo kojoj sobi\u00a0u ku\u0107i te pomo\u0107 u ure\u0111enju novog doma nakon preseljenja.

- Od ladica za sme\u0107e do glavnih ormara, va\u0161i prostori daju ton po\u010detku i zavr\u0161etku svakog dana. Vrijeme je da definirate svoj prostor,\u00a0ne dopustite da vas definira va\u0161 prostor\u00a0 - poruka je sa stranica tvrtke.\u00a0

Ria na Instagramu ima 632 tisu\u0107e pratitelja, a godi\u0161nje zaradi oko\u00a051.917 funti ili 430.500 kuna.\u00a0

Ashley Murphy i Molly Graves dijele ljubav prema zapu\u0161tenom prostoru te pohranjivanju\u00a0i ozna\u010davanju\u00a0svega, \u0161to je klju\u010d njihove urednosti. Uz pravilnu organizaciju, ostava iza\u00a0njih postaje pravo umjetni\u010dko djelo.\u00a0

Njihovih 594.000 pratitelja u\u017eiva u postovima o besprijekorno ure\u0111enom prostoru, uklju\u010duju\u0107i i gara\u017ee.\u00a0Ovog ljeta lansirali su vlastitu liniju proizvoda za kuhinju, kupaonicu i garderobu.\u00a0

Procjenjuju se da godi\u0161nje zara\u0111uju 118.176\u00a0 funti, ili oko 990.000 kuna.\u00a0

Becky Rapinchuk na Instagramu je poznata kao 'Clean Mama'\u00a0i dosad je stekla 650.000 pratitelja. Imponira svojim odmjerenim pristupom ku\u0107anskim poslovima, posebno prijedlogom da zadatke podijelimo po fazama od 10 do 15 minuta na dan.\u00a0

Na primjer, tako da se pra\u0161ina bri\u0161e utorkom, podovi peru \u010detvrtkom i sli\u010dno.\u00a0

Becky je blog pokrenula\u00a02009. godine i autorica je vrlo prodavanih knjiga.\u00a0

Uz naknadu za knjige i prihod od ogla\u0161avanja na svojoj web stranici, ova vrlo zauzeta mama,\u00a0koja se budi u 4 ujutro da bi oti\u0161la u teretanu, pripremila djecu za \u0161kolu i o\u010distila oko sebe prije nego zapo\u010dne s radom, zara\u0111uje oko 128.749 funti godi\u0161nje (ili oko 1,080.000\u00a0kuna.)

Zapanjuju\u0107e uredan\u00a0dnevni boravak gospo\u0111e Hinch, koja najvi\u0161e u\u017eiva u dru\u017eenju sa suprugom Jamiejem i sin\u010di\u0107em\u00a0Ronniejem zaslu\u017ean je za njezin meteorski\u00a0uspon na dru\u0161tvenim mre\u017eama koji je zapo\u010deo u o\u017eujku 2018. godine, kad\u00a0je svoju opsesiju \u010di\u0161\u0107enja odlu\u010dila zabilje\u017eiti na Instagramu.

Tri mjeseca kasnije, doma\u0107ica iz Essexa\u00a0- pravim imenom Sophie Hinchcliffe - dosegla je milijun fanova i sada ima 3,8 milijuna pratitelja.\u00a0

Uz savjete za \u010di\u0161\u0107enje i preporuke za proizvode, gospo\u0111a Hinch na svojoj stranici dijeli i detalje iz svog osobnog \u017eivota,\u00a0pa tako i fotografije sa vjen\u010danja i onih nakon ro\u0111enja\u00a0njihovog prvog djeteta Ronnieja, u lipnju pro\u0161le godine.\u00a0

Pro\u0161le godine za prvu knjigu pod naslovom 'Hinch Yourself Happy', dobila je ugovor na milijun\u00a0funti i otad je izdala tri knjige, uklju\u010duju\u0107i i svoje memoare.\u00a0

Sa svojim objavama na Instagramu godi\u0161nje zaradi oko\u00a0503.880 funti, ili oko 4,225.000 kuna.\u00a0

Marie Kondo osnovala je Konmari metodu odvajanja odje\u0107e, kako bi se bolje vidjela u ormaru. Njeni obo\u017eavatelji preure\u0111ivali su svoje ormare i garderobu prema njenoj ideji.

Marie Kondo\u00a0pretvorila je \u017eivotnu opsesiju za\u00a0pospremanjem u posao vrijedan vi\u0161e milijuna funti.

Dok je studirala na sveu\u010dili\u0161tu u rodnom Tokiju, po\u010dela je sre\u0111ivati \u200b\u200bsobe svojih kolega iz razreda za gotovinu, a sa 19 godina otvorila je vlastiti posao, ure\u0111uju\u0107i domove za 15 funti, ili oko 125 kuna na sat.\u00a0

Njezina prva knjiga\u00a0bila je me\u0111unarodna uspje\u0161nica i inspiracija za film. Otkako je dobila\u00a0show na Netflixu 2019. godine podu\u010dila je svijet Konmari metodi koja poti\u010de ljude da 'otkrivaju i njeguju predmete koji izazivaju radost' u svome domu.\u00a0

Ona je tako\u0111er predvodila svijet u trendu rolanja, umjesto preklapanja majica i ostale robe.

Ima neto imovinu vrijednu vi\u0161e od 6 milijuna funti, dakle ne\u0161to vi\u0161e od 50 milijuna kuna, te 3,8 milijun pratitelja na Instagramu. Procjenjuje se da joj objave godi\u0161nje donose oko\u00a0508.940 funti ili oko 4,270.000 kuna.

Clea Shearer i Joanna Teplin obo\u017eavaju ozna\u010dene ko\u0161arice i staklenke koje su za\u0161titni znak njihove tvrtke\u00a0The Home Edit. One su dvije mame \u00a0koje su pokrenule posao na dan kada su se upoznale, 2015. godine i to je bio - pun pogodak.

Obje imaju djecu od 8 i 5 godina, upoznao ih je zajedni\u010dki prijatelj i na prvom sastanku smislile su ovaj projekt.\u00a0

Po\u010dev\u0161i od makeovera za bogate i poznate, uklju\u010duju\u0107i Gwyneth Paltrow, Mandy Moore i Kim Kardashian, po\u010dele\u00a0su dijeliti savjete\u00a0 na \u00a0Instagram stranici koja sada ima 4,4 milijuna pratitelja.

Autorice su savr\u0161enih ideja za pohranu cipela bez stresa. I njih dvije imaju svoju emisiju na Netflixu i napisale\u00a0su dvije knjige o ure\u0111enju doma.\u00a0Njihove objave prikazuju nevjerojatne igraonice za djecu s igra\u010dkama u jarkim bojama,\u00a0organiziranima u prozirne plasti\u010dne kutije i ludo urednim hladnjacima sa svakom hranom podijeljenom u prozirne posude.

Clea ka\u017ee da posao proizlazi iz instinkta za gnije\u017e\u0111enje koji je kod oboje zapo\u010deo tijekom prve trudno\u0107e.

- Mislim da je to gotovo kao biolo\u0161ka potreba, to je zaista osje\u0107aj koji pokre\u0107e kemija da biste lak\u0161e odgajali dijete - ka\u017ee.

Vrijednost njihove imovine procjenjuje se na oko 6 milijuna funti, ili 50 milijuna kuna,\u00a0a procjenjuje se da godi\u0161nje samo od postova zara\u0111uju oko \u00a0567.000\u00a0funti, ili 4,750.000 kuna, prenosi The Sun.\u00a0

<p><br/> S dodatnim vremenom na raspolaganju tijekom izolacije zbog pandemije korona virusa, mnogi od nas odlučili su preurediti svoj dom ili ga barem dovesti u red tako da izbace suvišne stvari, očiste i unesu malo ravnoteže u svoj prostor. To je u prvi plan dovelo influencere koji svoj društveni utjecaj zahvaljuju savjetima za čišćenje i organizaciju doma više nego ikad.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Napravite sami dezinficijens</p><p>Među najboljim britanskim 'čistačima domova' već se neko vrijeme nalazi gospođa Hinch, čije objave imaju više od 3,8 milijuna pratitelja na Instagramu. S obzirom na to, njeni najpopularniji postovi donose i po 10.000 funti, odnosno oko 84.000 kuna i moglo bi se reći da je čišćenjem dosad 'počistila' već brojne račune bogatih i slavnih. </p><p>Tvrtka za čišćenje Fulcare pregledala je postove vezane uz savjete za čišćenje i organizaciju doma na Instagramu i procijenila njihovu vrijednost te napravila tablicu deset 'čistača' koji na tome dobro zarađuju. Evo ih redom: </p><h2>10. Kraljica čistoće s tragičnom prošlošću</h2><p><strong>Zarada po objavi na Instagramu: 800 funti, ili oko 6700 kuna</strong></p><p>Lynsey Crombie okrenula se čišćenju nakon šoka uslijed hapšenja njenog supruga, direktora televizije, zbog pedofilije, i to dok je ona bila trudna s blizancima u 24. godini života. Početkom godine izdala je knjigu savjeta kako uz minimalni napor održati kuću besprijekorno čistom. </p><p>Ta mama iz Peterborougha, koja nije imala pojma o njegovim navodnim zločinima, kaže da je njegovo šokantno uhićenje 2005. godine dovelo do njezine kompulzivne potrebe za čistoćom. To se pogoršalo nakon što je nekoliko tjedana nakon toga rodila blizankinje Oliviju i Molly.</p><p>- Živo se sjećam kako sam izbijelila površine oko sebe i svoje ruke. Bilo je čudno. Djevojke su morale imati sterilno okruženje, pa mi je i to bio motiv - priča. </p><p>Kaže da joj je čišćenje postalo terapija, a od tada i posao, koji joj je također pomogao da prebrodi probleme. </p><p>- Kad god bih bila napeta i pod stresom, započela bih s čišćenjem. Sve dok sam ribala nešto, osjećala sam se bolje - kaže. Tako je osnovala tvrtku za čišćenje i nakon kratkog pojavljivanja u emisiji o opsesivno-kompulzivnim navikama čišćenja na kanalu Channel 4 postala popularna. </p><p>Danas ima 184.000 pratitelja na Instagramu i može zaraditi oko 800 funti po objavi, što godišnje iznosi oko 41.637 funti, ili gotovo 349.000 kuna. </p><h2>9. Dom je tamo gdje je kuća Hartlepool</h2><p>Blogerica Danielle Dixon sa sjedištem u Hartlepoolu, nakon što je 2016. kupila kuću s partnerom s kojim je bila 11 godina u vezi, počela je objavljivati fotografije obnove i uređenja doma na Instagramu. Par se preselio iz Cirencestera u zapadnoj Australiji. </p><p>Kuću u Hartlepoolu Danielle je uredila uz zapanjujuću kombinaciju sivih tonova. Ova mama desetogodišnje djevojčice i sedmogodišnjeg dječaka svakodnevno objavljuje slike svog besprijekornog doma i videozapise o brzom čišćenju, uključujući savjete kako dezinficirati površine u vrijeme pandemije Covid-19.</p><h2>8. Majka petero djece savršeno urednog uma</h2><p><strong>Zarada po objavi na Instagramu: 851 funti, odnosno oko 7100 kuna</strong></p><p>Kao majka petero djece, u rasponu od 10 do 17 godina, Samantha Pregenzer zna puno toga o raščišćavanju nereda, što dijeli na svom blogu i Instagram stranici.</p><p>Njen dom je savršeno organiziran do detalja, pa čak i garaža izgleda savršeno. </p><p>Blog je uspjela i monetizirati suradnjom s brojnim robnim markama, uključujući tvrtku za uređenje kuhinja i doma, te onu za posteljinu. </p><p>Na Instagramu ima 222 tisuće pratitelja, a godišnji prihod od objava procjenjuje se na oko 44.272 funte, ili 372.000 kuna.</p><h2>7. Život joj dao limune, ona napravila limunadu</h2><p><strong>Zarada po objavi na Instagramu: 3572 funti ili gotovo 30.000 kuna </strong></p><p>Toni Hammersley autorica je dviju jako prodavanih knjiga - The Complete Book of Home Organization i The Complete Book of Clean - te bloga putem kojeg nudi praktične savjete za čišćenje, recepte, pa čak i savjete za upravljanje dugom, kako bi pomogla njezinim obožavateljima da što bolje vode domaćinstvo. </p><p>Najnoviji blogovi uključuju tjedni izazov za organizaciju kuće, u kojem se detaljno opisuje najbolji način za opuštanje u svakoj sobi u kući.</p><p>Ona ističe da postoji pet stvari koje morate napraviti svaki dan, bez obzira na to koliko ste zauzeti: spremite krevet čim se probudite, operite gomilu rublja, uvijek počistite kuhinju svaku večer nakon večere, čistite dok odlazite iz prostorije i na kraju odradite brzih pet minuta sređivanja svaku večer prije nego što odete u krevet.</p><p>- Bez obzira jeste li mama koja je stalno kod kuće, ili imate posao 40 sati tjedno, svatko može učiniti ovih pet stvari tijekom dana - kaže. Njezina stranica na Instagramu ima 235 tisuća pratitelja i uključuje linkove za proizvode koji omogućavaju kupnju, od ljuljački na otvorenom do tanjura za večeru.</p><p>Procjena je da godišnje zarađuje oko 46.568 funti, ili oko 390.000 kuna. </p><h2>6. Brak i bebe doveli do pristojne svote</h2><p><strong>Zarada po objavi na Instagramu: 948 funti po objavi, ili oko 7900 kuna</strong></p><p>Ria Stafford iz Kalifornije pronašla je inspiraciju nakon vjenčanja. Naime, kaže kako prije toga nije bila organizirana. </p><p>- Tek kad sam se udala i rodila prvo od svoje troje djece, počela sam shvaćati što dobra organizacija može učiniti za moj život - kaže. Osnovala je i vlastitu tvrtku za reorganizaciju 'RiOrganize', koja ima četiri podružnice diljem SAD-a. Tvrtka klijentima nudi mnoge usluge, uključujući 'personalizirano čišćenje', sortiranje i označavanje stvari u bilo kojoj sobi u kući te pomoć u uređenju novog doma nakon preseljenja.</p><p>- Od ladica za smeće do glavnih ormara, vaši prostori daju ton početku i završetku svakog dana. Vrijeme je da definirate svoj prostor, ne dopustite da vas definira vaš prostor - poruka je sa stranica tvrtke. </p><p>Ria na Instagramu ima 632 tisuće pratitelja, a godišnje zaradi oko 51.917 funti ili 430.500 kuna. </p><h2>5. Slučajni sastanak doveo do međunarodne franšize</h2><p><strong>Zarada po objavi na Instagramu: 9090 funti ili oko 75.500 kuna.</strong></p><p>Ashley Murphy i Molly Graves dijele ljubav prema zapuštenom prostoru te pohranjivanju i označavanju svega, što je ključ njihove urednosti. Uz pravilnu organizaciju, ostava iza njih postaje pravo umjetničko djelo. </p><p>Njihovih 594.000 pratitelja uživa u postovima o besprijekorno uređenom prostoru, uključujući i garaže. Ovog ljeta lansirali su vlastitu liniju proizvoda za kuhinju, kupaonicu i garderobu. </p><p>Procjenjuju se da godišnje zarađuju 118.176 funti, ili oko 990.000 kuna. </p><h2>4. 'Clean Mama' podijelila dnevne poslove na 15 minuta</h2><p><strong>Zarada po objavi na Instagramu: 2475 funti, ili oko 20.500 kuna.</strong></p><p>Becky Rapinchuk na Instagramu je poznata kao 'Clean Mama' i dosad je stekla 650.000 pratitelja. Imponira svojim odmjerenim pristupom kućanskim poslovima, posebno prijedlogom da zadatke podijelimo po fazama od 10 do 15 minuta na dan. </p><p>Na primjer, tako da se prašina briše utorkom, podovi peru četvrtkom i slično. </p><p>Becky je blog pokrenula 2009. godine i autorica je vrlo prodavanih knjiga. </p><p>Uz naknadu za knjige i prihod od oglašavanja na svojoj web stranici, ova vrlo zauzeta mama, koja se budi u 4 ujutro da bi otišla u teretanu, pripremila djecu za školu i očistila oko sebe prije nego započne s radom, zarađuje oko 128.749 funti godišnje (ili oko 1,080.000 kuna.)</p><h2>3. Ponude od milijun funti</h2><p><strong>Zarada po objavi na Instagramu: 9690 funti ili oko 81.280 kuna.</strong></p><p>Zapanjujuće uredan dnevni boravak gospođe Hinch, koja najviše uživa u druženju sa suprugom Jamiejem i sinčićem Ronniejem zaslužan je za njezin meteorski uspon na društvenim mrežama koji je započeo u ožujku 2018. godine, kad je svoju opsesiju čišćenja odlučila zabilježiti na Instagramu.</p><p>Tri mjeseca kasnije, domaćica iz Essexa - pravim imenom Sophie Hinchcliffe - dosegla je milijun fanova i sada ima 3,8 milijuna pratitelja. </p><p>Uz savjete za čišćenje i preporuke za proizvode, gospođa Hinch na svojoj stranici dijeli i detalje iz svog osobnog života, pa tako i fotografije sa vjenčanja i onih nakon rođenja njihovog prvog djeteta Ronnieja, u lipnju prošle godine. </p><p>Prošle godine za prvu knjigu pod naslovom 'Hinch Yourself Happy', dobila je ugovor na milijun funti i otad je izdala tri knjige, uključujući i svoje memoare. </p><p>Sa svojim objavama na Instagramu godišnje zaradi oko 503.880 funti, ili oko 4,225.000 kuna. </p><h2>2. Netflixova emisija i bogatstvo od 50 milijuna kuna</h2><p><strong>Zarada po objavi na Instagramu: 9.787,31 funti ili oko 82.000 kuna. </strong></p><p>Marie Kondo osnovala je Konmari metodu odvajanja odjeće, kako bi se bolje vidjela u ormaru. Njeni obožavatelji preuređivali su svoje ormare i garderobu prema njenoj ideji.</p><p>Marie Kondo pretvorila je životnu opsesiju za pospremanjem u posao vrijedan više milijuna funti.</p><p>Dok je studirala na sveučilištu u rodnom Tokiju, počela je sređivati ​​sobe svojih kolega iz razreda za gotovinu, a sa 19 godina otvorila je vlastiti posao, uređujući domove za 15 funti, ili oko 125 kuna na sat. </p><p>Njezina prva knjiga bila je međunarodna uspješnica i inspiracija za film. Otkako je dobila show na Netflixu 2019. godine podučila je svijet Konmari metodi koja potiče ljude da 'otkrivaju i njeguju predmete koji izazivaju radost' u svome domu. </p><p>Ona je također predvodila svijet u trendu rolanja, umjesto preklapanja majica i ostale robe.</p><p>Ima neto imovinu vrijednu više od 6 milijuna funti, dakle nešto više od 50 milijuna kuna, te 3,8 milijun pratitelja na Instagramu. Procjenjuje se da joj objave godišnje donose oko 508.940 funti ili oko 4,270.000 kuna.</p><h2><script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script> 1. Mame s košaricama vrijednim 50 milijuna kuna</h2><p><strong>Zarada po objavi na Instagramu: 10.904 funti ili oko 92.000 kuna. </strong></p><p>Clea Shearer i Joanna Teplin obožavaju označene košarice i staklenke koje su zaštitni znak njihove tvrtke The Home Edit. One su dvije mame koje su pokrenule posao na dan kada su se upoznale, 2015. godine i to je bio - pun pogodak.</p><p>Obje imaju djecu od 8 i 5 godina, upoznao ih je zajednički prijatelj i na prvom sastanku smislile su ovaj projekt. </p><p>Počevši od makeovera za bogate i poznate, uključujući Gwyneth Paltrow, Mandy Moore i Kim Kardashian, počele su dijeliti savjete na Instagram stranici koja sada ima 4,4 milijuna pratitelja.</p><p>Autorice su savršenih ideja za pohranu cipela bez stresa. I njih dvije imaju svoju emisiju na Netflixu i napisale su dvije knjige o uređenju doma. Njihove objave prikazuju nevjerojatne igraonice za djecu s igračkama u jarkim bojama, organiziranima u prozirne plastične kutije i ludo urednim hladnjacima sa svakom hranom podijeljenom u prozirne posude.</p><p>Clea kaže da posao proizlazi iz instinkta za gniježđenje koji je kod oboje započeo tijekom prve trudnoće.</p><p>- Mislim da je to gotovo kao biološka potreba, to je zaista osjećaj koji pokreće kemija da biste lakše odgajali dijete - kaže.</p><p>Vrijednost njihove imovine procjenjuje se na oko 6 milijuna funti, ili 50 milijuna kuna, a procjenjuje se da godišnje samo od postova zarađuju oko 567.000 funti, ili 4,750.000 kuna, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12977417/how-cleanfluencers-like-mrs-hinch-making-millions/">The Sun.</a> </p>