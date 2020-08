Kako znati unosite li previše kofeina? Simptomi su visok krvni tlak, glavobolje, tjeskoba

<p>Kava je jedno od najpopularnijih pića u svijetu. Mnogi se ljudi oslanjaju na kofeinska pića kako bi započeli svoj dan. Ali kada trebamo razmotriti prelazimo li granicu i unosimo li previše kofeina?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Mnogi od nas uživaju u kofeinskim napicima zbog njihovog stimulativnog djelovanja. Postoje i dokazi kako kofein može pomoći u poboljšanju energije i budnosti. </p><p>No većinom se uvijek više govori o prednostima kofeina, a ne o potencijalnim nedostatcima. </p><h2>Kako znati unosite li previše kofeina?</h2><p>Prvo je važno napomenuti da svi mogu imati različit prag za odrediti koliko im je previše. Svako različito metabolizira kofein. Neki ljudi su brzi metabolizatori, a drugi su spori, pa će to utjecati na to koliko kofeina mogu tolerirati.</p><p>Opće je pravilo držati se 200 mg kofeina ako ste spor metabolizator (to su dvije šalice kave), a do 400 mg kofeina ako ste brzi metabolizator (otprilike 4 šalice kave).</p><p><strong>Ako ne pratite koliko dnevno unosite kofeina, evo nekoliko nuspojava koje biste mogli doživjeti ako pređete granicu:</strong></p><p>1. Brzi otkucaji srca (tahikardija ili palpitacije)<br/> 2. Tjeskoba<br/> 3. Visoki krvni tlak<br/> 4. Zadržavanje natrija i vode<br/> 5. Neravnoteža elektrolita<br/> 6. Dehidracija<br/> 7. Nesanica<br/> 8. Glavobolje<br/> 9. Problemi s probavom (kao što su česti pokreti crijeva, probavne smetnje, refluks kiseline)<br/> 10. Vrtoglavice</p><p>Često, prekomjerna razina kofeina može doći i iz konzumiranja energetskih pića, koja mogu imati visoku razinu kofeina i drugih nezdravih tvari.</p><p>Važno je uzeti u obzir i učinke drugih tvari prisutnih u vašem omiljenom piću. Iako bi kava mogla biti ukusna poslastica, trebali biste znati da u jednom piću srednje veličine može biti do 35 grama šećera.</p><p>Prvo, trebale pogledati kvalitetu kofeina koji pijete i što sve drugo postoji u vašem napitku.</p><p>Trebate uspostaviti jeste li brz ili spor metabolizator. To bi vam moglo pomoći da shvatite svoja ograničenja.</p><p>Zatim, jedan od najvažnijih koraka je shvatiti koliko kofeina trebate unositi i kroz koji vremenski period kako biste iskoristili kofeinske koristi bez negativnih posljedica. </p><p>Učinkovitost obavljanja različitih zadataka može se poboljšati ako uzimate male doze kofeina u dužem vremenskom intervalu. To je koncept mikrodoziranja kofeina, a on vam može pomoći da dobijete pravu količinu za svoje tijelo, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/too-much-caffeine" target="_blank">Mind Body Green.</a></p>