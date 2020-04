Kakva distanca kad njih deset živi u 'kavezu' od 40 kvadrata?

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Hong Kong: Evakuirali zgradu, virus se širi cijevima?!

Prije pandemije korona virusa, Lum Chai je odlazio u park i pio pivo s prijateljima, kako bi izbjegao da ga maleni stambeni prostor u kojem živi počne gušiti. Sada 45-godišnjak hoda sam gradskim ulicama kako bi ubio vrijeme i držao se podalje od svojih susjeda.

Pažljivo prakticiranje socijalne distance kod kuće za njega nije opcija, jer živi u jednome od 'kaveza' u Hong Kongu, odnosno stanova podijeljenih tako da u njih često stane samo krevet i nešto odjeće. Tako je njegov najbliži susjed udaljen samo nekoliko metara od njega, u istoj sobi.

Domovi 'kavezi' obično su manji od 100 četvornih metara, samo 25 četvornih metara veći od većine gradskih zatvorskih ćelija. Kupaonice su uglavnom zajedničke, a često nema kuhinje, već samo obična ploča za kuhanje. Stambene jedinice su uglavnom podijeljene sa improviziranim i lako uklonjivim pregradama.

Lum, koji je nezaposlen, takav smještaj plaća 1800 hongkonških dolara, odnosno 232 američka dolara - ili oko 1600 kuna. Riječ je o stanu koji dijeli 10 ljudi. Zato izlazi na ulicu. Da stvar bude gora, mnogi su javni prostori zatvoreni zbog pandemije. Knjižnice su zatvorene. Rade rijetki restorani su smanjeni, a barovi su morali zatvoriti, osim ako ne poslužuju hranu. Javna okupljanja ograničena su na četiri osobe.

Unatoč tome što se virus u Hong Kongu pojavio u siječnju, zabilježeno je manje od 1.050 infekcija i samo 4 smrtna slučaja, tako da se većina građana slaže s nametnutim ograničenjima. No, to im ne olakšava život.

- Tako sam usamljen. Na ulicama ne vlada ista atmosfera kao ranije. Tako malo ljudi sjedi u parkovima. Ljudi su nekada sjedili i gledali kako se djeca igraju, a stariji igraju badminton - priča Lum.

Koliko možemo očekivati ​​da ljudi poput Luma ostanu kod kuće?

Hong Kong ima reputaciju bogatog globalnog financijskog središta, naseljenog bogatim bankarima koji žive u divnim i jako skupim apartmanima koji imaju božanstven pogled na ikone i vizuru grada. Iako i takav životni stil postoji, to je daleko od pravila: Hong Kong je jedno od mjesta na svijetu na kojem ima najviše ekonomske neravnopravnosti.

Procjene kažu da svaki peti čovjek živi u siromaštvu. Ubrzani rast cijena nekretnina bio su jedan od glavnih problema zbog kojih se labi prosvjedovalo na ulicama. Virus je samo naglasio tu nejednakost, jer su siromašni ljudi prisiljeni da se povuku u svoje kaveze od domova.

Cheung Lai Hung i Chan Yuk Kuen, dvije umirovljenice u kasnim pedesetima kažu da su od pandemije provodile dodatnih 10 sati dnevno u svojim stanovima od 100 kvadrata. Provode vrijeme gledajući televiziju, slušajući glazbu ili spavajući.

- Bojimo se trenutne situacije - kaže Cheung.

Postoji još jedan čimbenik koji mnoge prisiljava da ostanu kod kuće: Nesigurnost posla. Jeff Rotmeyer, osnivač dobrotvorne organizacije Impact HK, koja pomaže siromašnima u gradu, laže da su mnogi ljudi koji traže pomoć organizacije kazali da rade manje, ili da su izgubili posao. Mnogi su izbačeni iz svojih domova jer nisu mogli platiti najam, kaže Rotmeyer.

- Mislim da ljudi ne shvaćaju kako je Hong Kong na rubu potpune katastrofe, kad govorimo o ljudima koji žive u stanovima 'kutijama'. Ako oni ostanu bez posla i vlasti na to ne odgovore na vrijeme, postat će beskućnici. Posjednici ne opraštaju rentu, nisu fleksibilni. I vrlo brzo će promijeniti bravu i izbaciti čovjeka ako nije platio najamninu za taj mjesec.

U neuobičajeno hladno jutro, u utorak početkom travnja, Lum se pridružio grupi od više od 100 ljudi koji su čekali besplatnu večeru u Tak Kok Tsui, zapadno od Mong Kok i Sham Shui Po - u dvije najsiromašnije i najgušće naseljene četvrti u gradu. Red je vijugao trotoarom i bio je duži nego inače, kaže Rotmeyere, a činili su ga uglavnom sredovječni ljudi poput Luma, ljudi koji su ostali bez posla i umirovljenici. Želja za hranom ne trpi potrebu da se socijalno distancirate, jer su se ljudi baš gurali u dugačkom redu.

Kod pojedincaca se mogao vidjeti osjećaj straha da, ako ovdje ne dođu na red za hranu, tu večer više neće jesti, tada je teško držati socijalnu distancu, kažu redari.

Na pitanje o poteškoćama u održavanju pravilne udaljenosti među ljudima u tako malim životnim prostorima, nekoliko stanara iz 'kaveza' samo sliježe ramenima. Kažu da su samo zatvorili vrata.

- To nije ugodno, jer se moramo distancirati od ljudi. Ali ako je to ono što treba učiniti, to ćemo učiniti - kaže Cheung, jedna od dviju umirovljenica. Dodaje kako se nada da će tako pridonijeti da virus nestane što prije.

Gradski dužnosnici najavili su mjere vrijedne 37 milijardi dolara za zaustavljanje ekonomskih učinaka globalne pandemije. To bi uključivalo i višestruke porezne olakšice, pomoć za najam stanarima s niskim primanjima u javnim zgradama, zajmove za male i srednje tvrtke u iznosu od 10 000 hongkonških dolara (oko 1.290 američkih dolara, odnosno oko 9000 kuna), i to svim stalnim stanovnicima grada starijima od 18 godina.

Manje se, međutim, govori o psihološkom utjecaju samoizolacije u tako malom prostoru, kao i o mentalnom teretu činjenice da sve manje vremena provodimo u druženju s ljudima.

Vlada Hong Konga nedavno je izdvojila oko 50 milijuna hongkonških dolara godišnje (6,5 milijuna dolara godišnje, ili oko 45 milijuna kuna) za '"stalnu promociju mentalnog zdravlja i javnu edukaciju', kaže glasnogovornik te dodaje kako je uspostavljena i web stranica koja će pružati pomoć ljudima na ovom prostoru. Od nevladinih organizacija je zatražio da neke usluge učine besplatnima.

- Izazov je prakticirati socijalnu distancu u gusto naseljenom i živopisnom gradu poput Hong Konga - kazao je te dodao da ljudima nije zabranjeno izlaziti i da mnogi posjećuju gradske parkove u gradu.

No, to mnoge dodatno rastužuje. Ljudi često provode vrijeme sjedeći sami uz pivo. Tako i Lum kaže kako se u parku osjeća vrlo usamljeno.

- Popijem nekoliko piva i idem kući na spavanje - kaže. Zato se nada da će virus zaista uskoro nestati te da će se Hong Kong vratiti tome kakav je nekad bio - uzbudljiv grad, prenosi CNN.

