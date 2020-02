Hong Kong: Evakuirali zgradu, korona virus se širi cijevima?!

U zgradi koja se evakuirala detektirana su dva slučaja oboljelih od korona virusa. U pitanju je dio Hong Konga poznat pod imenom Tsing Yi, javlja CNN.

- S obzirom da su odvodne cijevi povezane s ventilacijskim cijevima, sasvim je moguće da virus iz kanalizacije zrakom uđe natrag u toalete, objasnio je na konferenciji za novinare profesor Yuen.

Dijelovi zgrade evakuirani su iz predostrožnosti, dok su zdravstveni službenici i inženjeri obavljali hitne provjere.

- Ruta prijenosa virusa još nam je uvijek nepoznata pa smo stanovnike evakuirali kako bismo ih zaštitili, objasnio je profesor.

Inače, sumnja na zgradu javila se nakon što se ispostavilo da 42. i posljednji po redu oboljeli od korona virusa, živi upravo u zgradi u kojoj i 12. po redu oboljeli od korona virusa u Hong Kongu.

Hong Kong dakle zasad ima 42 oboljela od korona virusa, a taj će se broj u narednim danima zasigurno povećati.

Dva nova pacijenta u Ujedinjenom Kraljevstvu su - zdravstveni radnici

Dvoje od četvero novozaraženih ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu su zdravstveni radnici, a Britanske vlasti 'hitno rade na pronalasku svih pacijenata ili drugih zdravstvenih radnika koji su možda bili u kontaktu s oboljelima', prenosi CNN.

Inače, utvrđeno je da su sva četiri nova slučaja međusobno povezana.

Korona virus zaustavlja kruzere diljem svijeta

Nakon Diamond Princessa, kruzera koji je već danima u karanteni u japanskoj brodskoj luci 'Yokohama', još je nekoliko kruzera tj. njihovih putnika i posada u grdnim problemima zbog korona virusa.

Diamond Princess: U karanteni je od 4. veljače, a na njemu je i šestero Hrvata. Na njemu je ukupno 3700 putnika i članova posade, a broj zaraženih popeo se na čak 135 putnika.

Westerdam: Kruzer Westerdam prilazi Tajlandu, zajedno s dvije tisuće putnika i članova posade. Iako na njemu zasad, čini se, nema oboljelih, Filipini i Japan zabranili su mu ulazak u svoje vode pa će kruzer pristati u Tajlandu.

World Dream: Više od 3600 ljudi već je pet dana u karanteni u jednoj od luka u Hong Kongu. Brod je stavljen u karantenu jer je virus pronađen kod troje ljudi koji su se prethodno iskrcali, a korona virus još uvijek nije pronađen kod nekog od aktualnih putnika. Ovaj bi kruzer uskoro trebao dobiti dozvolu za isplovljavanje tj. prekid karantene.

Anthem of the Seas: Ovaj je kruzer zadržan dva dana duže u New Jerseyju nakon što su četvorica bivših putnika poslana na testiranje za korona virus. Virus nije pronađen ni kod nekog od aktualnih putnika.

Globalna situacija

Broj zaraženih korona virusom trenutno je na brojci od 40,500. Većina njih živi u Kini. Broj umrlih od korona virusa trenutno je na 910 ljudi čime je korona virus postao smrtonosniji od SARS-a 2003. godine.

Osim što kinesko gospodarstvo neupitno slabi zbog korona virusa, Kinezi su u problemima jer cijene mesa, voća i povrća konstantno rastu, a u nekim trgovinama vlada nestašica pojedinih artikala.

Prethodnica tima medicinskih stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) doputovala je u ponedjeljak u Kinu kako bi pomogla u istrazi vezanoj uz epidemiju koronavirusa, izjavio je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus u Ženevi.

Tedros, koji se sastao s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom u Pekingu prošli mjesec, vratio se s dogovorom o slanju međunarodne misije. Bilo je potrebno gotovo dva tjedna da dobije zeleno svjetlo od kineske vlade za dolazak tima, kojem je na čelu kanadski stručnjak dr. Bruce Aylward.

Bruce i njegovi kolege radit će s kineskim kolegama, kazao je Tedros na tiskovnoj konferenciji.

- Nadamo se da će im se ostatak tima pridružiti što je prije moguće. U timu je između 10 i 15 članova - dodao je.

U Kini je zabilježeno 40.235 potvrđenih slučajeva zaraženih koronavirusom i 909 umrlih, kao i 319 slučajeva zaraženih u 24 zemlje, uključujući jedan smrtni slučaj, rekao je on.

Tedros je izrazio zabrinutost zbog izvješća europskih vlasti tijekom vikenda o širenju virusa s osobe na osobu kod ljudi koji nisu putovali u Kinu.

- Zadnjih dana čuli smo za zabrinjavajuće slučajeve zaraze kod ljudi koji nisu putovali u Kinu, poput slučajeva prijavljenih u Francuskoj jučer i Britaniji danas - kaže.

Po njegovim riječima, to bi moglo biti iskra koja će izazvati veću vatru, istaknuo je Tedros i dodao da je za sada to samo iskra i da je cilj da se ona obuzda.

Tedros je pozvao zemlje da poduzmu zdravstvene mjere kako bi pomogle u sprječavanju većeg požara i dodao da je to poruka cijelom svijetu.

- To je zajednički neprijatelj kojeg možemo pobijediti samo ako to radimo zajedno - naglasio je Tedros.