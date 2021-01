Korisnica pod imenom @jemianxo na Tik Toku zadivila je brojne pratitelje haljinom koja zahvaljujući optičkoj iluziji vizualno tako stanjuje struk da se čini kao da ga možete obuhvatiti rukom.

Naime, zbog linija uzduž haljine, koje kao da su povučene kistom, njen struk izgledao je nevjerojatno vitko.

Prekrasna haljina ima pasicu koja se veže oko struka i kako ju žena zateže, tako se čini da se njen struk sve više sužava.

- Samo sam vam željela pokazati najluđu iluziju tankog struka - izgleda kao da sam stisnula sve svoje unutarnje organe - napisala je iznad video priloga u kojem isprobava haljinu. Dodala je da se haljina prodaje pod nazivom 'Mind Of My Own'.

Riječ je o maxi haljini brenda Fashion Nova. Haljina je vrlo rastezljiva i broj koji inače nosite odgovara svakako, kaže.

Njezin video zapis prikupio je milijune pregleda, a mnogi kažu kako joj haljina stoji savršeno i raspituju se gdje je mogu pronaći.

- Zinula sam gledajući video, ova haljina mi definitivno treba - kaže jedna od komentatorica, dok druga dodaje kako ju odmah naručuje.

- Zapravo izgleda malo jezivo, skoro da bih se bojala odjenuti je - kaže treća, dok se jedna osoba na to našalila: 'To je ipak samo iluzija' - napisala je, a prenosi The Sun.