Kakve džepove bi trebali birati? Svakoj guzi pristaje nešto drugo

Rastezljivi traper najbolje prianja i dobro podiže stražnjicu, a prćasti efekt postiže se pravilnim odabirom džepova, ovisno prema tipu guze. Uzmite u obzir cijelu figuru te odaberite ono što ističe vaše adute

<p>Žalim što moj potpis ne stoji na prvim trapericama, imao je običaj govoriti Yves Saint Laurent:</p><p>- One odražavaju stav, seksepilne su i jednostavne – upravo ono što želim pokazati u svojim kreacijama. No da bi se stražnjica i noge pokazale u najboljem svjetlu, u kupnju valja ponijeti popis s 'plusevima' i 'minusima'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Navukla čak devet traperica na sebe</strong></p><p>Traperice koje dopiru do gležnja proširuju figuru ako su i nogavice široke, pa tijelo u njima djeluje nezgrapno. No, ako ste visoki i mršavi, ovaj model će vam odlično pristajati. Rastezljivi traper najbolje prianja i podiže stražnjicu, a prćasti efekt postiže se pravilnim odabirom džepova. Tako, primjerice, punijoj stražnjici pristaju džepovi srednje veličine, visoko položeni i šivani prema desno.</p><h2>Smanjuju stražnjicu</h2><p>Stražnji džepovi koji gledaju prema unutra vizualno će smanjiti preveliku guzu.</p><h2>Laskaju mršavicama</h2><p>Visoko položeni džepovi šivani prema van čine stražnjicu većom i prćastom.</p><h2>Ukrasi daju volumen</h2><p>Džepovi sa zakovicama ili ukrasima dodaju volumen i pristaju manjoj stražnjici.</p><h2>Prćasta guza</h2><p>Prćastoj stražnjici najbolje pristaju dugački i nisko položeni džepovi. </p><h2>Za manje bokove</h2><p>Traperice bez prednjih džepova ili samo s uskim prorezima smanjuju bokove.</p><h2>Jabuka: veći torzo, leđa i grudi</h2><p>Izbjegavajte “skinny” traperice, osim ako ne nosite tunike. Šire nogavice, izblijeđeni traper i džepovi ističu obline. </p><h2>Kruška: uski struk, veća guza</h2><p>Svijetli traper, mali džepovi s puno detalja i visoki struk nisu dobri, a najbolji modeli rezani su netom ispod pupka. </p><h2>Mršavice bez oblina</h2><p>Uzorci u blizini bokova su nepoželjni, a ravno rezane nogavice te izbijeljene na koljenima i bedrima dobar su izbor.</p><h2>Pješčani sat: skladne proporcije</h2><p>Nogavice koje se sužavaju prema dolje bolje je izbjeći, kao i vrećaste modele. Struk će istaknuti modeli rezani ispod pupka. </p><h2>Bačvica: nevidljivi struk</h2><p>Viši struk vizualno će produljiti noge, a tamni traper će ih suziti. Bolje je izabrati šire nego uže modele. </p><h2>Guza sa stavom</h2><p>Visoki džepovi vizualno podižu stražnjicu, a ukrasi su rezervirani za manje guze</p>